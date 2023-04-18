https://uz.sputniknews.ru/20230418/uzbekistan-konstituciya-novaya-redakciya-vneshnyaya-politika-34040448.html
Директор МИЦА Владимир Норов — о внешней политике Узбекистана в обновляемой Конституции
Директор МИЦА Владимир Норов — о внешней политике Узбекистана в обновляемой Конституции
Согласно поправкам в Основной закон республики, наша страна осуществляет миролюбивую внешнюю политику, направленную на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами и международными организациями.
2023-04-18T18:26+0500
2023-04-18T18:26+0500
2023-04-18T18:26+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
конституция
внешняя политика
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. О принципах и подходах внешней политики Узбекистана в обновляемой Конституции рассказал директор Международного института Центральной Азии (МИЦА) Владимир Норов, сообщает ИА “Дунё”.Выступая на конференции” Суть и значение конституционной реформы: Новый Узбекистан – обновленная Конституция”, он отметил, что поправки в Основной закон призваны дополнить и конкретизировать права и свободы граждан, сбалансировать систему власти и полномочия, улучшить условия для полноценного развития гражданина и общества в целом.Также Норов отдельно остановился на качественных изменениях главы IV, которая формулирует принципы и подходы внешней политики Узбекистана.Статья 18 Конституции Узбекистана в новой редакции определяет, что страна “осуществляет миролюбивую внешнюю политику, направленную на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами и международными организациями”.Читайте также: Стало известно, когда наблюдатели от МПА СНГ начнут работу в Узбекистане
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узбекистан внешняя политика конституция
узбекистан внешняя политика конституция
Директор МИЦА Владимир Норов — о внешней политике Узбекистана в обновляемой Конституции
Согласно поправкам в Основной закон республики, наша страна осуществляет миролюбивую внешнюю политику, направленную на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами и международными организациями.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik
. О принципах и подходах внешней политики Узбекистана в обновляемой Конституции рассказал директор Международного института Центральной Азии (МИЦА) Владимир Норов, сообщает
ИА “Дунё”.
Выступая на конференции” Суть и значение конституционной реформы: Новый Узбекистан – обновленная Конституция”, он отметил, что поправки в Основной закон призваны дополнить и конкретизировать права и свободы граждан, сбалансировать систему власти и полномочия, улучшить условия для полноценного развития гражданина и общества в целом.
Также Норов отдельно остановился на качественных изменениях главы IV, которая формулирует принципы и подходы внешней политики Узбекистана.
Статья 18 Конституции Узбекистана в новой редакции определяет, что страна “осуществляет миролюбивую внешнюю политику, направленную на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами и международными организациями”.