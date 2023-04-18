https://uz.sputniknews.ru/20230418/uzbekistan-tadzhikistan-mezhparlamentskoe-sotrudnichestvo-vstrecha-spiker-oliy-mazhlis-posol-tadzhikistan-34020649.html
Как Узбекистан и Таджикистан будут развивать межпарламентское сотрудничество
Как Узбекистан и Таджикистан будут развивать межпарламентское сотрудничество
Стороны намерены активизировать обмен делегациями и проводить открытый диалог по актуальным международным и региональным вопросам.
2023-04-18T11:32+0500
2023-04-18T11:32+0500
2023-04-18T11:44+0500
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сотрудничество
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политика
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Развитие межпарламентских связей обсудили спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов и посол Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода, сообщает пресс-служба нижней палаты Национального парламента.Стороны отметили, что тесное межпарламентское сотрудничество укрепит двусторонние отношения между республиками. Для этого предложили активизировать обмен делегациями, участие в мероприятиях и проводить открытый диалог по актуальным международным и региональным вопросам.Кроме того, послу Таджикистана рассказали о конституционной реформе и подготовке ко всенародному референдуму в Узбекистане.В свою очередь дипломат высоко оценил то, что в обновляемой Конституции отразили нормы, касающиеся прав человека, социальной защиты населения, развития здравоохранения, национальной экономики. Также документ определяет создание сильного парламента, компактного и ответственного правительства, независимой и справедливой судебной системы для построения государства, которое служит народу.Читайте также: Как будет проходить референдум по проекту Конституции — инфографика
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Как Узбекистан и Таджикистан будут развивать межпарламентское сотрудничество
11:32 18.04.2023 (обновлено: 11:44 18.04.2023)
Стороны намерены активизировать обмен делегациями и проводить открытый диалог по актуальным международным и региональным вопросам.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik
. Развитие межпарламентских связей обсудили спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов и посол Таджикистана в Узбекистане Абдуджаббор Рахмонзода, сообщает
пресс-служба нижней палаты Национального парламента.
Стороны отметили, что тесное межпарламентское сотрудничество укрепит двусторонние отношения между республиками. Для этого предложили активизировать обмен делегациями, участие в мероприятиях и проводить открытый диалог по актуальным международным и региональным вопросам.
Кроме того, послу Таджикистана рассказали о конституционной реформе и подготовке ко всенародному референдуму в Узбекистане.
В свою очередь дипломат высоко оценил то, что в обновляемой Конституции отразили нормы, касающиеся прав человека, социальной защиты населения, развития здравоохранения, национальной экономики. Также документ определяет создание сильного парламента, компактного и ответственного правительства, независимой и справедливой судебной системы для построения государства, которое служит народу.