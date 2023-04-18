В МИД России рассказали, чем грозит милитаризация Западом информпространства
© © iStock.com / eclipse_imagesХакер. Иллюстративное фото
© © iStock.com / eclipse_images
Опасная тактика Соединенных Штатов и стран Запада повышает риск вооруженного столкновения.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. США и их союзники милитаризируют (военизируют) информпространство, их действия в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, сообщает РИА Новости.
"США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства", — заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
Он подчеркнул, что это в корне расходится с подходами России "и с подходами большинства государств мира".
В качестве примера дипломат привел официально действующее в Штатах киберкомандование.
"Это официально существующие структуры, которые используют "арсенал" информационных технологий, доступ к этим технологиям, включая устройства связи обычных пользователей ... для диверсий, саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов… Это все очень опасно. Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию", — отметил Люкманов.
Также он добавил, что ситуацию осложняет то, что США оборвали все действовавшие до 2022 года каналы обратной связи с Россией, по которым можно было бы оперативно обсудить ту или иную кризисную ситуацию.