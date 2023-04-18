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https://uz.sputniknews.ru/20230418/v-mid-rossii-rasskazali-chem-grozit-militarizatsiya-zapadom-informprostranstva--34028232.html
В МИД России рассказали, чем грозит милитаризация Западом информпространства
В МИД России рассказали, чем грозит милитаризация Западом информпространства
Опасная тактика Соединенных Штатов и стран Запада повышает риск вооруженного столкновения.
2023-04-18T14:56+0500
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. США и их союзники милитаризируют (военизируют) информпространство, их действия в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, сообщает РИА Новости."США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства", — заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.Он подчеркнул, что это в корне расходится с подходами России "и с подходами большинства государств мира".В качестве примера дипломат привел официально действующее в Штатах киберкомандование.Также он добавил, что ситуацию осложняет то, что США оборвали все действовавшие до 2022 года каналы обратной связи с Россией, по которым можно было бы оперативно обсудить ту или иную кризисную ситуацию.Читайте также: В МИД России указали на возросшие риски военного столкновения с НАТО
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россия мид рф сша запад политика в мире
россия мид рф сша запад политика в мире

В МИД России рассказали, чем грозит милитаризация Западом информпространства

14:56 18.04.2023
© © iStock.com / eclipse_imagesХакер. Иллюстративное фото
Хакер. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2023
© © iStock.com / eclipse_images
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Опасная тактика Соединенных Штатов и стран Запада повышает риск вооруженного столкновения.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. США и их союзники милитаризируют (военизируют) информпространство, их действия в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, сообщает РИА Новости.
"США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства", — заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
Он подчеркнул, что это в корне расходится с подходами России "и с подходами большинства государств мира".
В качестве примера дипломат привел официально действующее в Штатах киберкомандование.

"Это официально существующие структуры, которые используют "арсенал" информационных технологий, доступ к этим технологиям, включая устройства связи обычных пользователей ... для диверсий, саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов… Это все очень опасно. Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию", — отметил Люкманов.

Также он добавил, что ситуацию осложняет то, что США оборвали все действовавшие до 2022 года каналы обратной связи с Россией, по которым можно было бы оперативно обсудить ту или иную кризисную ситуацию.
Читайте также: В МИД России указали на возросшие риски военного столкновения с НАТО
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