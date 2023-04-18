https://uz.sputniknews.ru/20230418/v-mid-rossii-rasskazali-chem-grozit-militarizatsiya-zapadom-informprostranstva--34028232.html

В МИД России рассказали, чем грозит милитаризация Западом информпространства

В МИД России рассказали, чем грозит милитаризация Западом информпространства

Опасная тактика Соединенных Штатов и стран Запада повышает риск вооруженного столкновения.

2023-04-18T14:56+0500

2023-04-18T14:56+0500

2023-04-18T14:56+0500

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. США и их союзники милитаризируют (военизируют) информпространство, их действия в этой сфере грозят перерасти в вооруженное столкновение, сообщает РИА Новости."США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства", — заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.Он подчеркнул, что это в корне расходится с подходами России "и с подходами большинства государств мира".В качестве примера дипломат привел официально действующее в Штатах киберкомандование.Также он добавил, что ситуацию осложняет то, что США оборвали все действовавшие до 2022 года каналы обратной связи с Россией, по которым можно было бы оперативно обсудить ту или иную кризисную ситуацию.Читайте также: В МИД России указали на возросшие риски военного столкновения с НАТО

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