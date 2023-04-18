https://uz.sputniknews.ru/20230418/v-uzbekistane-planiruyut-ustanovit-maksimalnyy-razmer-komissionnyh-platezhey-34025409.html
В Узбекистане планируют установить максимальный размер комиссионных платежей
В Узбекистане планируют установить максимальный размер комиссионных платежей
Это платежи, за которые банки удерживают посреднические проценты при оплате коммунальных услуг, билетов на поезд, самолет
2023-04-18T12:57+0500
2023-04-18T12:57+0500
2023-04-18T14:27+0500
узбекистан
финансы
комиссия
оплата коммунальных платежей
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Центральный банк вынес на общественное обсуждение проект постановления по определению предельного размера комиссии при проведении платежей населением.Это платежи, за которые банки удерживают посреднические проценты при оплате коммунальных услуг, билетов на поезд, самолет, госуслуг, госпошлин.В соответствии с постановлением президента "О создании дополнительных удобств для осуществления платежей населением", в частности, изменился порядок взыскания комиссионных платежей (сборов) за оказанные услуги по платежам, бенефициары (получатели денег) которых являются бюджетными и корпоративными заказчиками.С 1 мая 2023 года эти комиссионные будут удерживать не с плательщика — физического лица, а путем вычета из суммы платежа независимо от формы оплаты.При этом размер комиссии будет определен до 1% суммы платежа, однако их общая сумма не может превышать предельных размеров, устанавливаемых Центральным банком.Центральный банк предлагает установить предельную комиссию в размере не более 20% БРВ (60,6 тыс. сумов). Данный порядок будет распространяться на платежи за:Читайте также: Центральноазиатская единая платежная система: возможности и перспективы
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узбекистан центральный банк платежи платежная комиссия постановление общественное обсуждение население предельный размер предельная комиссия коммунальные услуги
узбекистан центральный банк платежи платежная комиссия постановление общественное обсуждение население предельный размер предельная комиссия коммунальные услуги
В Узбекистане планируют установить максимальный размер комиссионных платежей
12:57 18.04.2023 (обновлено: 14:27 18.04.2023)
Это платежи, за которые банки удерживают посреднические проценты при оплате коммунальных услуг, билетов на поезд, самолет, госуслуг, госпошлин.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik.
Центральный банк вынес
на общественное обсуждение проект постановления по определению предельного размера комиссии при проведении платежей населением.
Это платежи, за которые банки удерживают посреднические проценты при оплате коммунальных услуг, билетов на поезд, самолет, госуслуг, госпошлин.
В соответствии с постановлением
президента "О создании дополнительных удобств для осуществления платежей населением", в частности, изменился порядок взыскания комиссионных платежей (сборов) за оказанные услуги по платежам, бенефициары (получатели денег) которых являются бюджетными и корпоративными заказчиками.
С 1 мая 2023 года эти комиссионные будут удерживать не с плательщика — физического лица, а путем вычета из суммы платежа независимо от формы оплаты.
При этом размер комиссии будет определен до 1% суммы платежа, однако их общая сумма не может превышать предельных размеров, устанавливаемых Центральным банком.
Центральный банк предлагает установить предельную комиссию в размере не более 20% БРВ (60,6 тыс. сумов). Данный порядок будет распространяться на платежи за:
все виды коммунальных услуг;
все виды государственных пошлин и административных штрафов;
государственные услуги, оказываемые центрами государственных услуг, в том числе посредством ЕПИГУ;
обучение детсадам, школам, вузам, колледжам и лицеям, курсам повышения квалификации;
медуслуги учреждений здравоохранения;
принудительное исполнение судебных актов и актов иных органов;
проведение торгов на E-auksion и K-Savdo;
приобретение билетов для проезда в авиационном, железнодорожном и иных видах общественного транспорта.