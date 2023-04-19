https://uz.sputniknews.ru/20230419/chto-putin-pokazal-ssha-vstrecha-ministr-oborony-kitay-34064431.html
Путин показал США средний палец, приняв важного гостя в Кремле — взгляд американских СМИ
Путин показал США средний палец, приняв важного гостя в Кремле — взгляд американских СМИ
Business Insider: Встреча президента РФ с министром обороны КНР стала серьезным вызовом для Вашингтона
2023-04-19T13:17+0500
2023-04-19T13:17+0500
2023-04-19T13:17+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин показал средний палец США, проведя встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу, сообщает РИА Новости.Об этом написал один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider.Также в статье говорится, что эта встреча стала серьезным вызовом для Вашингтона.Напомним, что министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу 16 апреля 2023 года прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. В тот же день президент России Владимир Путин провел с ним рабочую встречу.Читайте также: Лавров: США могут обмануть в любой момент
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россия владимир путин китай министр обороны кремль встреча сша сми статья политика в мире
россия владимир путин китай министр обороны кремль встреча сша сми статья политика в мире
Путин показал США средний палец, приняв важного гостя в Кремле — взгляд американских СМИ
BI: Встреча президента РФ с министром обороны КНР стала серьезным вызовом для Вашингтона.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik
. Президент России Владимир Путин показал средний палец США, проведя встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу, сообщает
РИА Новости.
Об этом написал один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider.
"Решение принять Ли стало своего рода демонстрацией среднего пальца США, которые еще в 2018 наложили санкции на китайского чиновника", — указали в публикации.
Также в статье говорится, что эта встреча стала серьезным вызовом для Вашингтона.
"Встреча такого рода, вероятно, станет оценкой их геополитической координации в Европе и Азии, а также настоящего и будущего направления военного сотрудничества", — резюмирует автор материала.
Напомним, что министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу 16 апреля 2023 года прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. В тот же день президент России Владимир Путин провел с ним рабочую встречу.