https://uz.sputniknews.ru/20230419/chto-putin-pokazal-ssha-vstrecha-ministr-oborony-kitay-34064431.html

Путин показал США средний палец, приняв важного гостя в Кремле — взгляд американских СМИ

Путин показал США средний палец, приняв важного гостя в Кремле — взгляд американских СМИ

Business Insider: Встреча президента РФ с министром обороны КНР стала серьезным вызовом для Вашингтона

2023-04-19T13:17+0500

2023-04-19T13:17+0500

2023-04-19T13:17+0500

россия

владимир путин

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политика

в мире

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин показал средний палец США, проведя встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу, сообщает РИА Новости.Об этом написал один из ведущих мировых новостных порталов Business Insider.Также в статье говорится, что эта встреча стала серьезным вызовом для Вашингтона.Напомним, что министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу 16 апреля 2023 года прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. В тот же день президент России Владимир Путин провел с ним рабочую встречу.Читайте также: Лавров: США могут обмануть в любой момент

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