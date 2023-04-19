https://uz.sputniknews.ru/20230419/sergey-lavrov-schitaet-ssha-mogut-obmanut-lyuboy-moment-34051361.html

Лавров: США могут обмануть в любой момент

Лавров: США могут обмануть в любой момент

О способности США обманывать в любой момент напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы

2023-04-19T09:44+0500

2023-04-19T09:44+0500

2023-04-19T09:44+0500

сергей лавров

сша

пресс-конференция

венесуэла

политика

в мире

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заявление

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Все прекрасно знают о способности США обманывать в любой момент, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.США с конца прошлого года начали ослаблять санкционное давление на Венесуэлу, разрешив американской компании Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской PdVSA, а также поставлять их продукцию на американский рынок.Так дипломат ответил на вопрос журналистов о том, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили еще большим давлением, если Каракас не пойдет на переговоры с оппозицией.Напомним, что Венесуэльская оппозиция в конце 2022 года проголосовала за ликвидацию "временного правительства" Хуана Гуайдо, а сам он покинул пост спикера оппозиционного парламента. Лидеры оппозиции назвали роспуск временного правительства назревшим, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь Мадуро назвал его американской марионеткой. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро, как легитимного президента.Читайте также: В МИД России рассказали, чем грозит милитаризация Западом информпространства

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