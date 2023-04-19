https://uz.sputniknews.ru/20230419/delegaciya-vuza-malayzii-uzbekistan-izuchenie-obekty-arhitektura-turizm-34091327.html

30 профессоров и студентов из Малайзии изучат архитектуру древних городов Узбекистана

30 профессоров и студентов из Малайзии изучат архитектуру древних городов Узбекистана

Совместный проект охватит 4 города. Достопримечательности одного из них представят в виде 3D –моделей

2023-04-19T18:23+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Группа из 30 профессоров и студентов Международного исламского университета Малайзии (IIUM) приедет в Узбекистан в рамках двухнедельной исследовательской программы, сообщает ИА “Дунё''.Договоренности о реализации совместного проекта достигли во время встречи с руководством вуза в посольстве Узбекистана в Куала-Лумпуре.В сентябре 2023 года в республику планируют приехать 30 профессоров и студентов IIUM. В ходе двухнедельной исследовательской программы они изучат историческую архитектуру и туристический потенциал Хивы, Бухары, Самарканда и Ташкента.Кроме того, специалисты создадут 3D-модели достопримечательностей Хивы, чтобы использовать их в Малайзии в ходе выставок, презентаций и лекций для продвижения туристического контента.В настоящее время IIUM установил связи с Наманганским инженерно-технологическим институтом, Международной исламской академией и Банковско-финансовой академией Узбекистана. Для реализации проекта планируют привлечь и другие вузы республики.Читайте также: Топ-10 загадочных мест Узбекистана — фото

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