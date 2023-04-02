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https://uz.sputniknews.ru/20230402/top-10-zagadochnyh-mest-uzbekistana-foto-33434547.html
Топ–10 загадочных мест Узбекистана - фото
Топ–10 загадочных мест Узбекистана - фото
Дворец Ситораи Мохи-хоса, крепость Чилпык, городище Варахша, пещера Аман Кутан — все эти места находятся в Узбекистане
2023-04-02T08:00+0500
2023-04-02T11:07+0500
туризм
узбекистан
туризм
достопримечательности
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В Узбекистане много достопримечательностей, которые уже стали символами страны, привлекающими путешественников со всего мира. Как, например, площадь Регистан в Самарканде. Есть также места, потрясающие своей красотой и загадочностью, но о которых мало кто знает. Sputnik знакомит вас с ними.Дворец Ситораи Мохи-хосаЭто один из самых красивых дворцов Бухары. Он расположен в четырех километрах к северу от города на площади 6,7 га. Ситораи Мохи-хоса означает "Дворец, подобный звездам и луне". Это была загородная резиденция последнего бухарского эмира Саида Алимхана. Строили дворец не только лучшие зодчие Бухары, но и русские архитекторы. Поэтому его внешний вид и интерьер так напоминают загородные резиденции России и Европы.Особенность строения — широкий холл с высоким потолком, двусторонние веранды, двери и окна в европейском стиле. Есть также интересные архитектурные решения, например, квадратная комната, разделенная на три части, соединенные возвышенной площадкой между двумя залами.Крепость ЧилпыкЭто древнейший памятник зороастризма. Крепость Чилпык представляет собой кольцевидное сооружение с башней. Она расположена на вершине конического холма высотой 35—40 м.Изначально в башню вела 20-метровая лестница с прорубленными в холме ступенями. От ее основания шел переход в сторону реки. Вокруг и внутри строения нашли глиняные и каменные оссуарии — хранилища для скелетированных останков. Некоторые из них можно сегодня увидеть в музеях Нукуса и Ташкента.Крепость находится в 43 км от Нукуса и ее могут видеть все, кто проезжает по автотрассе в южном направлении: в Хиву, Самарканд, Ташкент. Это одна из ярких достопримечательностей Каракалпакстана.Массив Ходжа Гур Гур отаГорный массив Ходжа Гур Гур ота (3 720 м) расположен на хребте Байсунтау в Сурхандарьинской области. Подъехать к нему можно из Байсуна двумя путями. Первый пролегает через селения Алачапан, Кайрак и далее на Дюболо. Этот путь непростой — не имея альпинистских навыков взойти на вершину фактически невозможно.Другая дорога лежит через Дербентское ущелье, минуя селения Мачай, Кызыл Наур и Кентала.Горная река ПальтауРека протекает в 100 км от Ташкента, является правым притоком Чаткала. Пальтау наиболее знаменита археологическими находками в гроте Оби-Рахмат, расположенном на правом берегу.Слово Пальтау означает "железная гора". В древние времена здесь добывали железную руду.Обычно отправной точкой сбора туристов служит 38-метровый Пальтауский водопад. Чуть выше него находится березовая роща, где можно встретить животных, занесенных в Красную книгу. Именно здесь жили древние люди в эпоху палеолита, а грот Оби-Рахмат известен также как искусственная пещера.Городище ВарахшаЭтот уникальный археологический памятник находится недалеко от Бухары и занимает площадь 100 га. Фрески дворца, расположенного на территории Варахши, изучили и выяснили, что город существовал с V по XI вв. нашей эры. На северо-западе городища раскопали наружную стену одной из древних крепостей и полукруглую башню (внутренняя площадь 4,5х5 м).Ученые предполагают, что жизнь в Варахше прекратилась из-за нехватки воды в регионе.Пещера Аман КутанОна находится на северном склоне Зарафшанских гор в Самаркандской области на высоте около 1 300 м. В 1947 году археологи обнаружили здесь бедренную кость ископаемого человека. Эта пещера занимает достойное место среди исторических мест Узбекистана.Древнее городище КанкаОно расположено в Ташкентской области. По разным данным, старинный город существовал в период с III в. до нашей эры по XIII в. нашей эры. Городище не раз перестраивали, меняли границы. Первой столицей Канка был Чач, его границы протянулись на 70 км от Ташкента с запада на восток.Это место окутано множеством легенд. По одной из них — городище Канка было центральным городом государства Кангюй. В китайских летописях город Канка был известен как "Юни" и "Ши", а в период средневековья носил название "Харашкет".Мавзолей Ак-Астана-бабаМавзолей Ак-Астана-баба в селе Тельпек-Чинар Сариосинского района Сурхандарьинской области построили в конце Х начале XI века. Ученые предполагают, что его возвели над могилой святого Абу-Хурейра, сподвижника Пророка Мухаммада.В мавзолее четыре комнаты (чорси хона), кирпичи уложены волнообразно. В северо-восточную часть строения можно попасть через крышу (равок).Ущелье ЗараутсайУщелье находится в горах Кугитанг (юго-западные отроги Гиссарского хребта) в Сурхандарьинской области. Найденные наскальные изображения — редкие образцы примитивного искусства. Их обнаружил в 1912 году И. Федоров в 100-110 км к северо-западу от Термеза.Рисунки в Зараутсае написаны красной охрой в виде контуров и теней. На них люди охотятся на диких быков с помощью собак.Крепость Кырк-КызКрепость Кырк-Кыз обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок в Хорезмской области, в 30 км к северу от города Беруни. Древнее городище датируют I-VI вв. н. э.Согласно одной из легенд, в крепости жила принцесса Гулоим, которая с сорока соратницами охраняла границу. Наружные стены оборонительного сооружения (истехком) сохранились до наших дней.Кроме того, там же нашли зороастрийские гробницы.Читайте также:
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узбекистан достопримечательности дворец ситораи мохи-хоса крепость чилпык городище варахша пещера аман кутан башня топ-10 загадочные места куда съездить в узбекистане что посмотреть
узбекистан достопримечательности дворец ситораи мохи-хоса крепость чилпык городище варахша пещера аман кутан башня топ-10 загадочные места куда съездить в узбекистане что посмотреть

Топ–10 загадочных мест Узбекистана - фото

08:00 02.04.2023 (обновлено: 11:07 02.04.2023)
© Фото: Бухоро вилояти ҳкоимлигиҚадимий Варахша ёдгорлиги
Қадимий Варахша ёдгорлиги - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2023
© Фото: Бухоро вилояти ҳкоимлиги
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Дворец Ситораи Мохи-хоса, крепость Чилпык, городище Варахша, пещера Аман Кутан — все эти места находятся в Узбекистане.
В Узбекистане много достопримечательностей, которые уже стали символами страны, привлекающими путешественников со всего мира. Как, например, площадь Регистан в Самарканде. Есть также места, потрясающие своей красотой и загадочностью, но о которых мало кто знает. Sputnik знакомит вас с ними.

Дворец Ситораи Мохи-хоса

Это один из самых красивых дворцов Бухары. Он расположен в четырех километрах к северу от города на площади 6,7 га. Ситораи Мохи-хоса означает "Дворец, подобный звездам и луне". Это была загородная резиденция последнего бухарского эмира Саида Алимхана. Строили дворец не только лучшие зодчие Бухары, но и русские архитекторы. Поэтому его внешний вид и интерьер так напоминают загородные резиденции России и Европы.
CC BY 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / Дворец эмира Ситораи Мохи-хоса, Бухара, УзбекистанЛетняя резиденция бухарского эмира “Ситораи Мохи-хоса”.
Летняя резиденция бухарского эмира “Ситораи Мохи-хоса”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Летняя резиденция бухарского эмира “Ситораи Мохи-хоса”.
CC BY 3.0 / Stanislav Kozlovskiy / Дворец эмира Ситораи Мохи-хоса, Бухара, Узбекистан
Особенность строения — широкий холл с высоким потолком, двусторонние веранды, двери и окна в европейском стиле. Есть также интересные архитектурные решения, например, квадратная комната, разделенная на три части, соединенные возвышенной площадкой между двумя залами.
© Министерство природных ресурсовЛетняя резиденция бухарского эмира “Ситораи Мохи-хоса”.
Летняя резиденция бухарского эмира “Ситораи Мохи-хоса”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Летняя резиденция бухарского эмира “Ситораи Мохи-хоса”.
© Министерство природных ресурсов

Крепость Чилпык

Это древнейший памятник зороастризма. Крепость Чилпык представляет собой кольцевидное сооружение с башней. Она расположена на вершине конического холма высотой 35—40 м.
CC BY-SA 2.0 / Bruce Allardice / Karakalpakstan Chilpyk Tower of Silence (dakhma)Остатки древней крепости “Чилпик кала” в Хорезмской области.
Остатки древней крепости “Чилпик кала” в Хорезмской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Остатки древней крепости “Чилпик кала” в Хорезмской области.
CC BY-SA 2.0 / Bruce Allardice / Karakalpakstan Chilpyk Tower of Silence (dakhma)
Изначально в башню вела 20-метровая лестница с прорубленными в холме ступенями. От ее основания шел переход в сторону реки. Вокруг и внутри строения нашли глиняные и каменные оссуарии — хранилища для скелетированных останков. Некоторые из них можно сегодня увидеть в музеях Нукуса и Ташкента.
Крепость находится в 43 км от Нукуса и ее могут видеть все, кто проезжает по автотрассе в южном направлении: в Хиву, Самарканд, Ташкент. Это одна из ярких достопримечательностей Каракалпакстана.

Массив Ходжа Гур Гур ота

Горный массив Ходжа Гур Гур ота (3 720 м) расположен на хребте Байсунтау в Сурхандарьинской области. Подъехать к нему можно из Байсуна двумя путями. Первый пролегает через селения Алачапан, Кайрак и далее на Дюболо. Этот путь непростой — не имея альпинистских навыков взойти на вершину фактически невозможно.
© uznews.uz/Марат НаджибаевГорный массив Ходжа Гур Гур ота.
Горный массив Ходжа Гур Гур ота. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Горный массив Ходжа Гур Гур ота.
© uznews.uz/Марат Наджибаев
Другая дорога лежит через Дербентское ущелье, минуя селения Мачай, Кызыл Наур и Кентала.

Горная река Пальтау

Река протекает в 100 км от Ташкента, является правым притоком Чаткала. Пальтау наиболее знаменита археологическими находками в гроте Оби-Рахмат, расположенном на правом берегу.
© Табиат ресурслари вазирлигиРека Палтов.
Река Палтов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Река Палтов.
© Табиат ресурслари вазирлиги
Слово Пальтау означает "железная гора". В древние времена здесь добывали железную руду.
© Табиат ресурслари вазирлигиРека Палтов.
Река Палтов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Река Палтов.
© Табиат ресурслари вазирлиги
Обычно отправной точкой сбора туристов служит 38-метровый Пальтауский водопад. Чуть выше него находится березовая роща, где можно встретить животных, занесенных в Красную книгу. Именно здесь жили древние люди в эпоху палеолита, а грот Оби-Рахмат известен также как искусственная пещера.

Городище Варахша

Этот уникальный археологический памятник находится недалеко от Бухары и занимает площадь 100 га. Фрески дворца, расположенного на территории Варахши, изучили и выяснили, что город существовал с V по XI вв. нашей эры. На северо-западе городища раскопали наружную стену одной из древних крепостей и полукруглую башню (внутренняя площадь 4,5х5 м).
CC BY-SA 4.0 / Викичи / Varakhsha ruinsРаскопки древнего города Варахша.
Раскопки древнего города Варахша. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Раскопки древнего города Варахша.
CC BY-SA 4.0 / Викичи / Varakhsha ruins
Ученые предполагают, что жизнь в Варахше прекратилась из-за нехватки воды в регионе.

Пещера Аман Кутан

Она находится на северном склоне Зарафшанских гор в Самаркандской области на высоте около 1 300 м. В 1947 году археологи обнаружили здесь бедренную кость ископаемого человека.
© Табиат ресурслари вазирлигиПервобытная пещера Омонкутон.
Первобытная пещера Омонкутон. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Первобытная пещера Омонкутон.
© Табиат ресурслари вазирлиги
Эта пещера занимает достойное место среди исторических мест Узбекистана.
© Табиат ресурслари вазирлигиПервобытная пещера Омонкутон.
Первобытная пещера Омонкутон. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Первобытная пещера Омонкутон.
© Табиат ресурслари вазирлиги

Древнее городище Канка

Оно расположено в Ташкентской области. По разным данным, старинный город существовал в период с III в. до нашей эры по XIII в. нашей эры. Городище не раз перестраивали, меняли границы. Первой столицей Канка был Чач, его границы протянулись на 70 км от Ташкента с запада на восток.
© Табиат ресурслари вазирлигиКрепость Хонка, Хорезмская область.
Крепость Хонка, Хорезмская область. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Крепость Хонка, Хорезмская область.
© Табиат ресурслари вазирлиги
Это место окутано множеством легенд. По одной из них — городище Канка было центральным городом государства Кангюй. В китайских летописях город Канка был известен как "Юни" и "Ши", а в период средневековья носил название "Харашкет".

Мавзолей Ак-Астана-баба

Мавзолей Ак-Астана-баба в селе Тельпек-Чинар Сариосинского района Сурхандарьинской области построили в конце Х начале XI века. Ученые предполагают, что его возвели над могилой святого Абу-Хурейра, сподвижника Пророка Мухаммада.
© Табиат ресурслари вазирлигиМавзолей Ок остона бобо.
Мавзолей Ок остона бобо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Мавзолей Ок остона бобо.
© Табиат ресурслари вазирлиги
В мавзолее четыре комнаты (чорси хона), кирпичи уложены волнообразно. В северо-восточную часть строения можно попасть через крышу (равок).
© Табиат ресурслари вазирлигиМавзолей Ок остона бобо.
Мавзолей Ок остона бобо. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Мавзолей Ок остона бобо.
© Табиат ресурслари вазирлиги

Ущелье Зараутсай

Ущелье находится в горах Кугитанг (юго-западные отроги Гиссарского хребта) в Сурхандарьинской области. Найденные наскальные изображения — редкие образцы примитивного искусства. Их обнаружил в 1912 году И. Федоров в 100-110 км к северо-западу от Термеза.
© Табиат ресурслари вазирлигиДревние рисунки Зараутсой
Древние рисунки Зараутсой - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Древние рисунки Зараутсой
© Табиат ресурслари вазирлиги
Рисунки в Зараутсае написаны красной охрой в виде контуров и теней. На них люди охотятся на диких быков с помощью собак.

Крепость Кырк-Кыз

Крепость Кырк-Кыз обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок в Хорезмской области, в 30 км к северу от города Беруни. Древнее городище датируют I-VI вв. н. э.
© Табиат ресурслари вазирлигиКрепость “Кирк киз” (сорок девушек).
Крепость “Кирк киз” (сорок девушек). - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2023
Крепость “Кирк киз” (сорок девушек).
© Табиат ресурслари вазирлиги
Согласно одной из легенд, в крепости жила принцесса Гулоим, которая с сорока соратницами охраняла границу. Наружные стены оборонительного сооружения (истехком) сохранились до наших дней.
Кроме того, там же нашли зороастрийские гробницы.
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