https://uz.sputniknews.ru/20230419/na-kamchatke-v-dom-zalez-medved-34088397.html
На Камчатке в дом залез медведь
На Камчатке в дом залез медведь
Бурый медведь занял пустующее жилье в одном из поселков на Камчатке и не собирается выходить.
2023-04-19T22:00+0500
2023-04-19T22:00+0500
2023-04-19T22:00+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бурый медведь расположился в старом пустующем доме одного из поселков Камчатки на Дальнем Востоке России, сообщает РИА Новости.На видео, которое местный охотинспектор снял в поселке Ганалы Елизовского района, хищник лежит на крыльце и не реагирует на окружающих.В свою очередь, в региональном министерстве природных ресурсов и экологии рассказали, что в доме никто не живет. "Медведь сейчас опасности не представляет. Дом нежилой. Часть людей за то, чтобы его не трогать, часть наоборот", — добавили в ведомстве.Напомним, что камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает до 600 килограммов. Популяция медведей на полуострове Камчатка составляет около 20 тыс. особей.Читайте также: В Кашкадарье медведь спустился в кишлак — подробности
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россия камчатка дальний восток медведь дом это интересно
россия камчатка дальний восток медведь дом это интересно
На Камчатке в дом залез медведь
Бурый хищник занял пустующее жилье и не собирается выходить.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik
. Бурый медведь расположился в старом пустующем доме одного из поселков Камчатки на Дальнем Востоке России, сообщает
РИА Новости.
На видео, которое местный охотинспектор снял в поселке Ганалы Елизовского района, хищник лежит на крыльце и не реагирует на окружающих.
В свою очередь, в региональном министерстве природных ресурсов и экологии рассказали, что в доме никто не живет. "Медведь сейчас опасности не представляет. Дом нежилой. Часть людей за то, чтобы его не трогать, часть наоборот", — добавили в ведомстве.
Напомним, что камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает до 600 килограммов. Популяция медведей на полуострове Камчатка составляет около 20 тыс. особей.