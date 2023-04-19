https://uz.sputniknews.ru/20230419/na-kamchatke-v-dom-zalez-medved-34088397.html

На Камчатке в дом залез медведь

На Камчатке в дом залез медведь

Бурый медведь занял пустующее жилье в одном из поселков на Камчатке и не собирается выходить.

2023-04-19T22:00+0500

2023-04-19T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Бурый медведь расположился в старом пустующем доме одного из поселков Камчатки на Дальнем Востоке России, сообщает РИА Новости.На видео, которое местный охотинспектор снял в поселке Ганалы Елизовского района, хищник лежит на крыльце и не реагирует на окружающих.В свою очередь, в региональном министерстве природных ресурсов и экологии рассказали, что в доме никто не живет. "Медведь сейчас опасности не представляет. Дом нежилой. Часть людей за то, чтобы его не трогать, часть наоборот", — добавили в ведомстве.Напомним, что камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает до 600 килограммов. Популяция медведей на полуострове Камчатка составляет около 20 тыс. особей.Читайте также: В Кашкадарье медведь спустился в кишлак — подробности

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камчатка

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