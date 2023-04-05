https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-kashkadare-medved-spustilsya-v-kishlak--podrobnosti--33569131.html
В Кашкадарье медведь спустился в кишлак – подробности
В Кашкадарье медведь спустился в кишлак – подробности
Дикое животное сначала гуляло по кишлаку.
2023-04-05T18:11+0500
2023-04-05T18:11+0500
2023-04-05T18:11+0500
узбекистан
кашкадарьинская область
министерство природных ресурсов
природа
чп
медведь
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сегодня в Кашкадарьинской области в один из местных кишлаков спустился бурый медведь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды.Специалисты министерства и Ташкентского зоопарка выехали место происшествия. Планируется, что медведя обездвижут и перевезут назад в природу.Ранее в соцсетях стали распространятся видео, на которых опасное животное гуляет по кишлаку Чиракчинского района. Также медведь пытался забраться в местную школу – разбив стекло, он поранил лапы и убежал.Напомним, бурый медведь занесен в Красную книгу республики. За его убийство полагается наказание в виде до пяти лет тюрьмы.Читайте также:
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в кашкадарье медведь спустился в кишлак поймали медведя чп в кашкадарье министерство природных ресурсов бурый медведь в кишлаке кашкадарья кашкадарьинская область дикая природа в узбекистане узбекистан
в кашкадарье медведь спустился в кишлак поймали медведя чп в кашкадарье министерство природных ресурсов бурый медведь в кишлаке кашкадарья кашкадарьинская область дикая природа в узбекистане узбекистан
В Кашкадарье медведь спустился в кишлак – подробности
Дикое животное сначала гуляло по кишлаку, а потом решило пробраться в местную школу.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Сегодня в Кашкадарьинской области в один из местных кишлаков спустился бурый медведь. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минприроды.
"В настоящее время создана рабочая группа по данной ситуации, которая находится под контролем министерства природных ресурсов и хокимията района", - написано в сообщении ведомства.
Специалисты министерства и Ташкентского зоопарка выехали место происшествия. Планируется, что медведя обездвижут и перевезут назад в природу.
Ранее в соцсетях стали распространятся видео, на которых опасное животное гуляет по кишлаку Чиракчинского района. Также медведь пытался забраться в местную школу – разбив стекло, он поранил лапы и убежал.
Напомним, бурый медведь занесен в Красную книгу республики. За его убийство полагается наказание в виде до пяти лет тюрьмы.