https://uz.sputniknews.ru/20230405/v-kashkadare-medved-spustilsya-v-kishlak--podrobnosti--33569131.html

В Кашкадарье медведь спустился в кишлак – подробности

В Кашкадарье медведь спустился в кишлак – подробности

Дикое животное сначала гуляло по кишлаку.

2023-04-05T18:11+0500

2023-04-05T18:11+0500

2023-04-05T18:11+0500

узбекистан

кашкадарьинская область

министерство природных ресурсов

природа

чп

медведь

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Сегодня в Кашкадарьинской области в один из местных кишлаков спустился бурый медведь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды.Специалисты министерства и Ташкентского зоопарка выехали место происшествия. Планируется, что медведя обездвижут и перевезут назад в природу.Ранее в соцсетях стали распространятся видео, на которых опасное животное гуляет по кишлаку Чиракчинского района. Также медведь пытался забраться в местную школу – разбив стекло, он поранил лапы и убежал.Напомним, бурый медведь занесен в Красную книгу республики. За его убийство полагается наказание в виде до пяти лет тюрьмы.Читайте также:

узбекистан

кашкадарьинская область

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в кашкадарье медведь спустился в кишлак поймали медведя чп в кашкадарье министерство природных ресурсов бурый медведь в кишлаке кашкадарья кашкадарьинская область дикая природа в узбекистане узбекистан