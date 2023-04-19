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https://uz.sputniknews.ru/20230419/putin-na-xersonskom-napravlenii-operativnaya-obstanovka-v-zone-svo-34045831.html
Путин на Херсонском направлении: оперативная обстановка в зоне СВО
Путин на Херсонском направлении: оперативная обстановка в зоне СВО
Работа президента Путина на передовой в Донбассе и Херсонской области отражает волю Кремля к достижению целей СВО – полному освобождению новых российских регионов от украинских оккупационных войск.
2023-04-19T08:05+0500
2023-04-19T09:26+0500
россия
спецоперация
владимир путин
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Российский президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин 17 апреля посетил штабы группировки российских войск "Днепр" на Херсонском направлении и Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике. Принял доклады военачальников Михаила Теплинского, Олега Макаревича и Александра Лапина, то есть на местности изучил оперативную обстановку, уточнил стратегические приоритеты российских сил на Херсонском и Запорожском направлениях.В зону боевых действий Владимир Путин прибыл не впервые. Ранее посетил Мариуполь, где оценил ход восстановительных работ. Поездки президента в новые регионы России наполнены особым смыслом — для своих и чужих.В связи с проведением специальной военной операции, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с октября 2022 года действует режим максимального уровня реагирования, при котором власти регионов имеют полномочия, предусмотренные законом "О военном положении". Личное присутствие на переднем крае СВО и участие в боевой работе Владимира Путина не обязательно, но это убедительное выражение государственной воли к достижению целей, необратимое движение России к своим историческим рубежам безопасности — западнее Киева и Львова.Оперативная обстановка в зоне спецоперации остается сложной — силы и средства российских войск доминируют количественно и качественно, при этом подразделения ВСУ пытаются контратаковать на отдельных участках линии боевого соприкосновения, и несут значительные потери. Самыми горячими локациями остаются Авдеевка, Артемовск, Северск, Соледар, Марьинка, Угледар, линия Сватово — Кременная.За горизонтом видимых событий, на восточном фланге НАТО — в странах Балтии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии — Соединенные Штаты и их союзники развивают логистику альянса, сосредоточивают дополнительные войска, перенастраивают предприятия ВПК на случай прямого военного конфликта с Россией. По данным The New York Times, НАТО планирует разместить в каждой из восьми упомянутых стран полнокровную бригаду — до 5 000 военнослужащих, чтобы "сдерживание" стало "более надежной растяжкой". Восемь "боевых групп" количественно вырастут до 40 тысяч бойцов, то есть в четыре раза. Имеются большие планы развития и совершенствования системы ПВО альянса на восточном фланге. По сути, стратеги НАТО уже всему миру доказали и показали смертельную опасность расширения на восток, и все еще увлечены демагогией о безопасности.Благодатный огоньВоздушная тревога была объявлена в ночь на 18 апреля в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Вооруженные силы РФ с 10 октября (после теракта на Крымском мосту) практически ежедневно наносят высокоточные ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи — на всей территории противника.За минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и "Солнцепеков" российской группировки войск "Восток" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Угледар, Новополь и Полтавка. Близ Авдеевки уничтожены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. Кроме того, два склада боеприпасов противника подорваны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница.Российская авиация наносит удары управляемыми планирующими бомбами УПАБ-1500 по ключевым для ВСУ объектам на западе Артемовска и на выезде из города. Штурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке на флангах подразделениями ВДВ ежедневно освобождают по два квартала в западной части Артемовска. На сегодня ВСУ контролируют не более 10% городской территории.На Авдеевском и Марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия "разбирает" опорные пункты и районы временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск. В районе Северска реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град" 2-го армейского корпуса Южного военного округа нанесли групповой удар по скоплению живой силы и техники 54-й механизированной бригады ВСУ.Периодически представители киевского режима заявляют (западным кураторам "украинского проекта") о скором крупномасштабном контрнаступлении ВСУ, для организации которого у США и НАТО просто не хватает ресурсов — обычного вооружения и боеприпасов."Титаническая борьба" коллективного Запада с Россией на украинском ТВД еще не превратилась в свисток, однако испанское издание El País уже с грустью демонстрирует своей аудитории российские укрепления — "зубы дракона" — на линии боевого соприкосновения протяженностью 800 километров. Необходимых для наступления трехкратного превосходства в численности войск, а также авиационной и артиллерийской поддержки ВСУ не имеют, и не способны успешно развить наступление ни на одном из направлений. Запад цинично обрекает Украину на мучительную гибель в безрассудной борьбе с крупнейшей ядерной державой мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Не "гегемон" воздушного пространства: для чего Румынии истребители F-35
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Александр Хроленко
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россия украина донбасс президент путин сво специальная военная операция спецоперация херсонская область
россия украина донбасс президент путин сво специальная военная операция спецоперация херсонская область

Путин на Херсонском направлении: оперативная обстановка в зоне СВО

08:05 19.04.2023 (обновлено: 09:26 19.04.2023)
© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил штабы группировок "Днепр" и "Восток" в зоне СВО
Президент РФ В. Путин посетил штабы группировок Днепр и Восток в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.04.2023
© Пресс-служба Президента РФ
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Работа президента РФ Владимира Путина на передовой в Донбассе и Херсонской области отражает твердую волю Кремля к достижению целей СВО — полному освобождению новых российских регионов от украинских оккупационных войск, демилитаризации и денацификации Украины.
Российский президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин 17 апреля посетил штабы группировки российских войск "Днепр" на Херсонском направлении и Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике. Принял доклады военачальников Михаила Теплинского, Олега Макаревича и Александра Лапина, то есть на местности изучил оперативную обстановку, уточнил стратегические приоритеты российских сил на Херсонском и Запорожском направлениях.
В зону боевых действий Владимир Путин прибыл не впервые. Ранее посетил Мариуполь, где оценил ход восстановительных работ. Поездки президента в новые регионы России наполнены особым смыслом — для своих и чужих.
В связи с проведением специальной военной операции, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с октября 2022 года действует режим максимального уровня реагирования, при котором власти регионов имеют полномочия, предусмотренные законом "О военном положении". Личное присутствие на переднем крае СВО и участие в боевой работе Владимира Путина не обязательно, но это убедительное выражение государственной воли к достижению целей, необратимое движение России к своим историческим рубежам безопасности — западнее Киева и Львова.
Оперативная обстановка в зоне спецоперации остается сложной — силы и средства российских войск доминируют количественно и качественно, при этом подразделения ВСУ пытаются контратаковать на отдельных участках линии боевого соприкосновения, и несут значительные потери. Самыми горячими локациями остаются Авдеевка, Артемовск, Северск, Соледар, Марьинка, Угледар, линия Сватово — Кременная.
За горизонтом видимых событий, на восточном фланге НАТО — в странах Балтии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии, Болгарии — Соединенные Штаты и их союзники развивают логистику альянса, сосредоточивают дополнительные войска, перенастраивают предприятия ВПК на случай прямого военного конфликта с Россией. По данным The New York Times, НАТО планирует разместить в каждой из восьми упомянутых стран полнокровную бригаду — до 5 000 военнослужащих, чтобы "сдерживание" стало "более надежной растяжкой". Восемь "боевых групп" количественно вырастут до 40 тысяч бойцов, то есть в четыре раза. Имеются большие планы развития и совершенствования системы ПВО альянса на восточном фланге. По сути, стратеги НАТО уже всему миру доказали и показали смертельную опасность расширения на восток, и все еще увлечены демагогией о безопасности.

Благодатный огонь

Воздушная тревога была объявлена в ночь на 18 апреля в Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Вооруженные силы РФ с 10 октября (после теракта на Крымском мосту) практически ежедневно наносят высокоточные ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи — на всей территории противника.
За минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и "Солнцепеков" российской группировки войск "Восток" поражены украинские подразделения в районах населенных пунктов Угледар, Новополь и Полтавка. Близ Авдеевки уничтожены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. Кроме того, два склада боеприпасов противника подорваны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница.
Российская авиация наносит удары управляемыми планирующими бомбами УПАБ-1500 по ключевым для ВСУ объектам на западе Артемовска и на выезде из города. Штурмовики ЧВК "Вагнер" при поддержке на флангах подразделениями ВДВ ежедневно освобождают по два квартала в западной части Артемовска. На сегодня ВСУ контролируют не более 10% городской территории.
На Авдеевском и Марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия "разбирает" опорные пункты и районы временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск. В районе Северска реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град" 2-го армейского корпуса Южного военного округа нанесли групповой удар по скоплению живой силы и техники 54-й механизированной бригады ВСУ.
Периодически представители киевского режима заявляют (западным кураторам "украинского проекта") о скором крупномасштабном контрнаступлении ВСУ, для организации которого у США и НАТО просто не хватает ресурсов — обычного вооружения и боеприпасов.
"Титаническая борьба" коллективного Запада с Россией на украинском ТВД еще не превратилась в свисток, однако испанское издание El País уже с грустью демонстрирует своей аудитории российские укрепления — "зубы дракона" — на линии боевого соприкосновения протяженностью 800 километров. Необходимых для наступления трехкратного превосходства в численности войск, а также авиационной и артиллерийской поддержки ВСУ не имеют, и не способны успешно развить наступление ни на одном из направлений. Запад цинично обрекает Украину на мучительную гибель в безрассудной борьбе с крупнейшей ядерной державой мира.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko
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