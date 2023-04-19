https://uz.sputniknews.ru/20230419/rossiyskoe-sp-dovelo-dobychi-nefti-v-uzbekistane-pochti-do-60-tys-tonn-34079352.html
Российское СП довело добычи нефти в Узбекистане почти до 60 тыс. тонн
Российское СП довело добычи нефти в Узбекистане почти до 60 тыс. тонн
Соглашение о сотрудничестве российская компания "Зарбужнефть" и "Узбекнефтегаз" подписали в апреле 2019 года, создав совместное предприятие "Андижанпетро".
2023-04-19T16:00+0500
2023-04-19T16:00+0500
2023-04-19T16:00+0500
узбекистан
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нефть
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ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Совместное предприятие российской "Зарубежнефти" и "Узбекнефтегаза" довело добычу нефти в Узбекистане почти до 60 тыс. тонн.Как сообщила пресс-служба узбекистанского холдинга, предприятие "Андижанпетро" было создано в апреле 2019 года в рамках соглашения между российский и узбекской стороной об условиях добычи углеводородов на длительно разрабатываемых месторождениях "Хартум", "Восточный Хартум" и "Южный Аламышык" в Андижанской области.Предприятие внедряет на объектах добычи энергосберегающее оборудование с использованием технологий российской компании. Это позволило снизить на 80% операционные затраты по обслуживанию скважин, сообщает пресс-служба.Кроме того, совместное предприятие реализовало проект по расширению телемеханики на 20 скважинах месторождений "Хартум" и "Восточный Хартум", провело пуско-наладку телемеханики на 20 скважинах месторождения "Южный Аламышик"."Зарубежнефть" - российский холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Его единственный акционер - государство в лице Росимущества.Россия и Узбекистан также обсуждают увеличение поставок нефти в республику
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узбекистан россия узбекнефтегаз зарубежнефть андижанпетро добыча нефти андижанская область
узбекистан россия узбекнефтегаз зарубежнефть андижанпетро добыча нефти андижанская область
Российское СП довело добычи нефти в Узбекистане почти до 60 тыс. тонн
Соглашение о сотрудничестве российская компания "Зарбужнефть" и "Узбекнефтегаз" подписали в апреле 2019 года, создав совместное предприятие "Андижанпетро".
ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Совместное предприятие российской "Зарубежнефти" и "Узбекнефтегаза" довело добычу нефти в Узбекистане почти до 60 тыс. тонн.
Как сообщила
пресс-служба узбекистанского холдинга, предприятие "Андижанпетро" было создано в апреле 2019 года в рамках соглашения между российский и узбекской стороной об условиях добычи углеводородов на длительно разрабатываемых месторождениях "Хартум", "Восточный Хартум" и "Южный Аламышык" в Андижанской области.
"В рамках данного проекта к настоящему времени реализовано 117 геолого-технических мероприятий по запасам скважин. В результате на 1 апреля текущего года объем добычи нефти составил 58,8 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Предприятие внедряет на объектах добычи энергосберегающее оборудование с использованием технологий российской компании. Это позволило снизить на 80% операционные затраты по обслуживанию скважин, сообщает пресс-служба.
Кроме того, совместное предприятие реализовало проект по расширению телемеханики на 20 скважинах месторождений "Хартум" и "Восточный Хартум", провело пуско-наладку телемеханики на 20 скважинах месторождения "Южный Аламышик".
"Зарубежнефть" - российский холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Его единственный акционер - государство в лице Росимущества.