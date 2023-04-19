https://uz.sputniknews.ru/20230419/rossiyskoe-sp-dovelo-dobychi-nefti-v-uzbekistane-pochti-do-60-tys-tonn-34079352.html

Российское СП довело добычи нефти в Узбекистане почти до 60 тыс. тонн

Российское СП довело добычи нефти в Узбекистане почти до 60 тыс. тонн

Соглашение о сотрудничестве российская компания "Зарбужнефть" и "Узбекнефтегаз" подписали в апреле 2019 года, создав совместное предприятие "Андижанпетро".

2023-04-19T16:00+0500

2023-04-19T16:00+0500

2023-04-19T16:00+0500

узбекистан

россия

энергетика

нефть

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ТАШКЕНТ, 19 апр – Sputnik. Совместное предприятие российской "Зарубежнефти" и "Узбекнефтегаза" довело добычу нефти в Узбекистане почти до 60 тыс. тонн.Как сообщила пресс-служба узбекистанского холдинга, предприятие "Андижанпетро" было создано в апреле 2019 года в рамках соглашения между российский и узбекской стороной об условиях добычи углеводородов на длительно разрабатываемых месторождениях "Хартум", "Восточный Хартум" и "Южный Аламышык" в Андижанской области.Предприятие внедряет на объектах добычи энергосберегающее оборудование с использованием технологий российской компании. Это позволило снизить на 80% операционные затраты по обслуживанию скважин, сообщает пресс-служба.Кроме того, совместное предприятие реализовало проект по расширению телемеханики на 20 скважинах месторождений "Хартум" и "Восточный Хартум", провело пуско-наладку телемеханики на 20 скважинах месторождения "Южный Аламышик"."Зарубежнефть" - российский холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Его единственный акционер - государство в лице Росимущества.Россия и Узбекистан также обсуждают увеличение поставок нефти в республику

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