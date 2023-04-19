https://uz.sputniknews.ru/20230419/sibir-tyva-poselok-otklyuchenie-elektrichestva-prichina-kot-34037874.html
В Сибири из-за кота обесточили несколько улиц
В Сибири из-за кота обесточили несколько улиц
В одном из поселков Тувы отключили электричество, чтобы достать кота, забравшегося на опору линии электропередач
2023-04-19T07:00+0500
2023-04-19T07:00+0500
2023-04-19T07:00+0500
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электричество
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спасение
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Энергетики ради спасения кота, просидевшего два дня на опоре ЛЭП, отключили от электричества несколько улиц поселка городского типа Каа-Хем в Туве, сообщает РИА Новости.Этот поселок — второй по численности населенный пункт в Туве. Здесь проживают около 20 тыс. человек.Для электромонтера оперативно-выездной бригады, который спасал усатого — это уже второй подобный случай, рассказали в пресс-службе компании "Россети Сибирь".По ее словам, спасенного кота забрала семья местных жителей. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.Читайте также: Можно ли находиться кошкам в мечетях рассказали в духовных управлениях мусульман
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россия тува сибирь кот спасение электричество
россия тува сибирь кот спасение электричество
В Сибири из-за кота обесточили несколько улиц
В одном из поселков Тувы отключили электричество, чтобы достать кота, который забрался на опору линии электропередач.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
Энергетики ради спасения кота, просидевшего два дня на опоре ЛЭП, отключили от электричества несколько улиц поселка городского типа Каа-Хем в Туве, сообщает
РИА Новости.
Этот поселок — второй по численности населенный пункт в Туве. Здесь проживают около 20 тыс. человек.
Для электромонтера оперативно-выездной бригады, который спасал усатого — это уже второй подобный случай, рассказали в пресс-службе компании "Россети Сибирь".
"Электричество на ближайших улицах на время проведения операции по спасению пришлось отключить. Но жители были рады этому отключению. В мессенджерах Каа-Хем люди благодарили энергетиков и писали позитивные комментарии: "…люди удивятся, как ради кота поселок отключили, а я вот радуюсь сижу, хоть и без света", "…даже настроение поднялось…", "…все-таки не все службы эгоисты, кто-то аж электричество отключает, чтобы снять кота!", "…спасибо ребятам из Россетей!" — сказала одна из жительниц поселка.
По ее словам, спасенного кота забрала семья местных жителей. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.