https://uz.sputniknews.ru/20230419/sibir-tyva-poselok-otklyuchenie-elektrichestva-prichina-kot-34037874.html

В Сибири из-за кота обесточили несколько улиц

В Сибири из-за кота обесточили несколько улиц

В одном из поселков Тувы отключили электричество, чтобы достать кота, забравшегося на опору линии электропередач

2023-04-19T07:00+0500

2023-04-19T07:00+0500

2023-04-19T07:00+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Энергетики ради спасения кота, просидевшего два дня на опоре ЛЭП, отключили от электричества несколько улиц поселка городского типа Каа-Хем в Туве, сообщает РИА Новости.Этот поселок — второй по численности населенный пункт в Туве. Здесь проживают около 20 тыс. человек.Для электромонтера оперативно-выездной бригады, который спасал усатого — это уже второй подобный случай, рассказали в пресс-службе компании "Россети Сибирь".По ее словам, спасенного кота забрала семья местных жителей. Животное оказалось ласковым и не испугалось людей.Читайте также: Можно ли находиться кошкам в мечетях рассказали в духовных управлениях мусульман

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