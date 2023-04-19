https://uz.sputniknews.ru/20230419/uzbekistan-novye-pravila-aeroport-parkovka-taksi-terminal-estakada-34074019.html

Какой транспорт в Узбекистане может подъехать к зданиям аэропортов

Какой транспорт в Узбекистане может подъехать к зданиям аэропортов

Подъезжать к терминалам аэропортов разрешили только такси. Пассажирский транспорт сможет заезжать на эстакады на четко определенное время.

2023-04-19T14:55+0500

2023-04-19T14:55+0500

2023-04-19T15:12+0500

узбекистан

аэропорт

постановление

правительство

транспорт

общество

такси

терминал

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Останавливаться у входов в здания аэровокзальных комплексов в Узбекистане разрешат только линейным (оборудованным таксометром) и нелинейным такси. Об этом говорится в положении, утвержденным постановлением правительства.Документ призван обеспечить безопасность аэровокзальных комплексов и привокзальных площадей аэропортов.Личные же автомобили и общественный транспорт направят на автостоянки и места остановки для посадки и высадки пассажиров и посетителей аэропортов.Что касается эстакад аэропортов, на них пассажирскому транспорту заезжать разрешается, но только на строго определенное время. Максимальное время остановки личных авто — 5 минут, автобусов и микроавтобусов — до 10 минут.При въезде на все парковки и эстакады установят шлагбаумы и камеры видеонаблюдения.Также, согласно документу, все виды автотранспорта должны размещаться на расстоянии не менее 30 метров от границы аэропортовых комплексов, за исключением территории эстакады.Помимо данного положения постановлением утверждены еще два:Читайте также: В аэропорту Ташкента после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу

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