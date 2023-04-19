https://uz.sputniknews.ru/20230419/uzbekistan-novye-pravila-aeroport-parkovka-taksi-terminal-estakada-34074019.html
Какой транспорт в Узбекистане может подъехать к зданиям аэропортов
Какой транспорт в Узбекистане может подъехать к зданиям аэропортов
Подъезжать к терминалам аэропортов разрешили только такси. Пассажирский транспорт сможет заезжать на эстакады на четко определенное время.
2023-04-19T14:55+0500
2023-04-19T14:55+0500
2023-04-19T15:12+0500
узбекистан
аэропорт
постановление
правительство
транспорт
общество
такси
терминал
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Останавливаться у входов в здания аэровокзальных комплексов в Узбекистане разрешат только линейным (оборудованным таксометром) и нелинейным такси. Об этом говорится в положении, утвержденным постановлением правительства.Документ призван обеспечить безопасность аэровокзальных комплексов и привокзальных площадей аэропортов.Личные же автомобили и общественный транспорт направят на автостоянки и места остановки для посадки и высадки пассажиров и посетителей аэропортов.Что касается эстакад аэропортов, на них пассажирскому транспорту заезжать разрешается, но только на строго определенное время. Максимальное время остановки личных авто — 5 минут, автобусов и микроавтобусов — до 10 минут.При въезде на все парковки и эстакады установят шлагбаумы и камеры видеонаблюдения.Также, согласно документу, все виды автотранспорта должны размещаться на расстоянии не менее 30 метров от границы аэропортовых комплексов, за исключением территории эстакады.Помимо данного положения постановлением утверждены еще два:Читайте также: В аэропорту Ташкента после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу
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узбекистан аэропорт транспорт терминал постановление правительство
узбекистан аэропорт транспорт терминал постановление правительство
Какой транспорт в Узбекистане может подъехать к зданиям аэропортов
14:55 19.04.2023 (обновлено: 15:12 19.04.2023)
Подъезжать к терминалам аэропортов можно только такси. Пассажирский транспорт допустят на эстакады на четко определенное время.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik
. Останавливаться у входов в здания аэровокзальных комплексов в Узбекистане разрешат только линейным (оборудованным таксометром) и нелинейным такси. Об этом говорится в положении
, утвержденным постановлением правительства.
Документ призван обеспечить безопасность аэровокзальных комплексов и привокзальных площадей аэропортов.
Личные же автомобили и общественный транспорт направят на автостоянки и места остановки для посадки и высадки пассажиров и посетителей аэропортов.
Что касается эстакад аэропортов, на них пассажирскому транспорту заезжать разрешается, но только на строго определенное время. Максимальное время остановки личных авто — 5 минут, автобусов и микроавтобусов — до 10 минут.
При въезде на все парковки и эстакады установят шлагбаумы и камеры видеонаблюдения.
Также, согласно документу, все виды автотранспорта должны размещаться на расстоянии не менее 30 метров от границы аэропортовых комплексов, за исключением территории эстакады.
Помимо данного положения постановлением утверждены еще два:
О порядке проверки ручной клади и багажа пассажиров и посетителей на железнодорожных вокзалах (станциях), и их нахождения на железнодорожных вокзалах (станциях); О порядке проверки ручной клади и багажа пассажиров и посетителей на автовокзалах (автостанциях), и их пребывания на автовокзалах (автостанциях).