https://uz.sputniknews.ru/20230419/v-kyrgyzstane-posle-mitinga-gimnazistov-uvolili-vsex-prepodavateley--podrobnosti--34092488.html
В Кыргызстане после митинга гимназистов уволили всех преподавателей – подробности
В Кыргызстане после митинга гимназистов уволили всех преподавателей – подробности
После протестной акции уволили всех преподавателей учреждения.
2023-04-19T18:55+0500
2023-04-19T18:55+0500
2023-04-19T18:55+0500
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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Администрация бишкекской гимназии-интерната № 1 уволила весь педагогический состав после митинга школьников, передает Sputnik Кыргызстан.По словам зампредседателя кабмина страны Эдиля Байсалова, что прошедшая акция стала настоящим ЧП – детей использовали в качестве "дешевого оружия".Напомним, в столице Кыргызстана 17 апреля прошел митинг учителей и учащихся гимназии-интерната №1. Они выступили против присоединения к другому образовательному учреждению, а также назначения нового директора.Читайте также:
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в кыргызстане после митинга гимназистов уволили всех преподавателей бишкекская гимназия интернат №1 митинг зачем по какой причине образование новости образования кыргызстан бишкек
в кыргызстане после митинга гимназистов уволили всех преподавателей бишкекская гимназия интернат №1 митинг зачем по какой причине образование новости образования кыргызстан бишкек
В Кыргызстане после митинга гимназистов уволили всех преподавателей – подробности
После протестной акции уволили всех преподавателей учреждения. Власти страны считают, что детей использовали в качестве оружия.
ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik.
Администрация бишкекской гимназии-интерната № 1 уволила весь педагогический состав после митинга школьников, передает
Sputnik Кыргызстан.
По словам зампредседателя кабмина страны Эдиля Байсалова, что прошедшая акция стала настоящим ЧП – детей использовали в качестве "дешевого оружия".
"Мы думали учителей распределить по другим школам, обеспечить работой, но после такого крупного ЧП все уволены. Правоохранительным органам поручено привлечь к ответственности зачинщиков, которые вовлекли детей в конфликт", — объяснил Байсалов.
Напомним, в столице Кыргызстана 17 апреля прошел митинг учителей и учащихся гимназии-интерната №1. Они выступили против присоединения к другому образовательному учреждению, а также назначения нового директора.