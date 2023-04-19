https://uz.sputniknews.ru/20230419/v-kyrgyzstane-posle-mitinga-gimnazistov-uvolili-vsex-prepodavateley--podrobnosti--34092488.html

В Кыргызстане после митинга гимназистов уволили всех преподавателей – подробности

В Кыргызстане после митинга гимназистов уволили всех преподавателей – подробности

После протестной акции уволили всех преподавателей учреждения.

2023-04-19T18:55+0500

2023-04-19T18:55+0500

2023-04-19T18:55+0500

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Администрация бишкекской гимназии-интерната № 1 уволила весь педагогический состав после митинга школьников, передает Sputnik Кыргызстан.По словам зампредседателя кабмина страны Эдиля Байсалова, что прошедшая акция стала настоящим ЧП – детей использовали в качестве "дешевого оружия".Напомним, в столице Кыргызстана 17 апреля прошел митинг учителей и учащихся гимназии-интерната №1. Они выступили против присоединения к другому образовательному учреждению, а также назначения нового директора.Читайте также:

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