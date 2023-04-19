https://uz.sputniknews.ru/20230419/v-syrdare-proydet-molodejnyy-forum-po-energetike-34093612.html

В Сырдарье пройдет "Молодежный форум" по энергетике

В Сырдарье пройдет "Молодежный форум" по энергетике

В рамках форума в Ширине откроют Молодежный центр для тех, кто интересуется энергетикой.

2023-04-19T19:57+0500

2023-04-19T19:57+0500

2023-04-19T19:57+0500

узбекистан

сырдарьинская область

молодежь

энергетика

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Молодежный форум пройдет в городе Ширине в Сырдарьинской области 20 апреля. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе АО "Тепловые электростанции".В рамках форума пройдет благотворительный марафон с участием представителей государственных и общественных организаций, молодых сотрудников АО "Тепловые электрические станции" и его филиалов, ветеранов энергетической сферы."В Сырдарьинской области пройдет "Молодежный форум" для юношей и девушек, интересующихся энергетикой. Мы проведем торжественную церемонию открытия "Молодежного центра" в центре Ширин. Этот центр создан для того, чтобы объединить в одном месте всех активных молодых людей отрасли, помочь им повысить квалификацию, стать в будущем специалистами", - сказал руководитель пресс-службы АО "Тепловые электростанции" Мухаммадджон Бекмухаммедов.В рамках форума пройдет специальный пресс-тур на Сырдарьинскую КЭС и станции ACWA POWER.Также в рамках общенациональной программы "Яшил макон" на специально отведенных территориях высадят деревья. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 400 молодых людей, работающих в топливно-энергетическом комплексе.Для молодежи пройдет вечерний гала-концерт с участием известных звезд эстрады и кино.Читайте также: Госуправление в сфере молодежной политики и спорта в Узбекистане станет эффективнее

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