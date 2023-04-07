https://uz.sputniknews.ru/20230407/gosupravlenie-sfere-molodezhnoy-politiki-sporta-uzbekistane-stanet-effektivnee-33646227.html
Госуправление в сфере молодежной политики и спорта в Узбекистане станет эффективнее
Госуправление в сфере молодежной политики и спорта в Узбекистане станет эффективнее
Культурно-просветительские мероприятия среди молодежи будут проводить на основе единого годового календаря
2023-04-07T10:22+0500
2023-04-07T10:22+0500
2023-04-07T10:22+0500
узбекистан
спорт
спортсмен
социальная поддержка
стипендия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/294/89/2948949_0:119:1156:769_1920x0_80_0_0_3e534fec50a630a46778c8bdb99b894d.png
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по реализации молодежной политики и развитию спорта, сообщает пресс-служба главы государства.Теперь фестивали, форумы, конкурсы и другие культурно-просветительские мероприятия среди молодежи будут проводить на основе единого годового календарного плана, а информацию об этом планируют размещать на единой электронной площадке yoshlarportali.uz. Кроме того, перечень социально-экономических услуг, предоставляемых через "молодежную тетрадь", расширят в 1,5 раза в 2023-2024 годах.Также оптимизируют деятельность трех государственных унитарных предприятий в составе vинистерства молодежной политики и спорта, а их функции передадут частному сектору.В целях эффективного использования средств госбюджета планируют запуск единой электронной системы управления "ERP Sport", которая охватит 24 направления сферы.Со следующего года в стране введут порядок подтверждения личности и квалификации спортсменов, участвующих в соревнованиях, по идентификационным картам. Тем, кто спонсирует спорт, предоставят возможность участвовать в турнирах за рубежом. Для этого между ними будут проводить лотереи.Стипендия министерства молодежной политики и спорта, которую вводят для представителей сферы, станет для них дополнительным поощрением. Спортсменам также будут оказывать юридическое и медицинское сопровождение. Читайте также:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/294/89/2948949_0:11:1156:877_1920x0_80_0_0_38be0ae09b1fdc0a9b287279d7313a85.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан спорт молодежная политика спортсмены президент шавкат мирзиёев фестивали форумы конкурсы культурно-просветительские мероприятия министерство молодежной политики и спорта
узбекистан спорт молодежная политика спортсмены президент шавкат мирзиёев фестивали форумы конкурсы культурно-просветительские мероприятия министерство молодежной политики и спорта
Госуправление в сфере молодежной политики и спорта в Узбекистане станет эффективнее
Фестивали, форумы, конкурсы и другие культурно-просветительские мероприятия среди молодежи будут проводить на основе единого годового календаря.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по реализации молодежной политики и развитию спорта, сообщает
пресс-служба главы государства.
Теперь фестивали, форумы, конкурсы и другие культурно-просветительские мероприятия среди молодежи будут проводить на основе единого годового календарного плана, а информацию об этом планируют размещать на единой электронной площадке yoshlarportali.uz.
Кроме того, перечень социально-экономических услуг, предоставляемых через "молодежную тетрадь", расширят в 1,5 раза в 2023-2024 годах.
Также оптимизируют деятельность трех государственных унитарных предприятий в составе vинистерства молодежной политики и спорта, а их функции передадут частному сектору.
В целях эффективного использования средств госбюджета планируют запуск единой электронной системы управления "ERP Sport", которая охватит 24 направления сферы.
Со следующего года в стране введут порядок подтверждения личности и квалификации спортсменов, участвующих в соревнованиях, по идентификационным картам. Тем, кто спонсирует спорт, предоставят возможность участвовать в турнирах за рубежом. Для этого между ними будут проводить лотереи.
Стипендия министерства молодежной политики и спорта, которую вводят для представителей сферы, станет для них дополнительным поощрением.
Спортсменам также будут оказывать юридическое и медицинское сопровождение.