https://uz.sputniknews.ru/20230407/gosupravlenie-sfere-molodezhnoy-politiki-sporta-uzbekistane-stanet-effektivnee-33646227.html

Госуправление в сфере молодежной политики и спорта в Узбекистане станет эффективнее

Госуправление в сфере молодежной политики и спорта в Узбекистане станет эффективнее

Культурно-просветительские мероприятия среди молодежи будут проводить на основе единого годового календаря

2023-04-07T10:22+0500

2023-04-07T10:22+0500

2023-04-07T10:22+0500

узбекистан

спорт

спортсмен

социальная поддержка

стипендия

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по реализации молодежной политики и развитию спорта, сообщает пресс-служба главы государства.Теперь фестивали, форумы, конкурсы и другие культурно-просветительские мероприятия среди молодежи будут проводить на основе единого годового календарного плана, а информацию об этом планируют размещать на единой электронной площадке yoshlarportali.uz. Кроме того, перечень социально-экономических услуг, предоставляемых через "молодежную тетрадь", расширят в 1,5 раза в 2023-2024 годах.Также оптимизируют деятельность трех государственных унитарных предприятий в составе vинистерства молодежной политики и спорта, а их функции передадут частному сектору.В целях эффективного использования средств госбюджета планируют запуск единой электронной системы управления "ERP Sport", которая охватит 24 направления сферы.Со следующего года в стране введут порядок подтверждения личности и квалификации спортсменов, участвующих в соревнованиях, по идентификационным картам. Тем, кто спонсирует спорт, предоставят возможность участвовать в турнирах за рубежом. Для этого между ними будут проводить лотереи.Стипендия министерства молодежной политики и спорта, которую вводят для представителей сферы, станет для них дополнительным поощрением. Спортсменам также будут оказывать юридическое и медицинское сопровождение. Читайте также:

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