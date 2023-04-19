https://uz.sputniknews.ru/20230419/v-uzbekistane-proizvodstvo-sahara-dovedut-do-mln-tonn-34064134.html

В Узбекистане производство сахара доведут до 1 млн тонн в год

В Узбекистане производство сахара доведут до 1 млн тонн в год

Для этого производители сахара модернизируют производственные мощности — до 1 мая 2023 года их увеличат на 25% по сравнению с прошлым годом

2023-04-19T13:21+0500

2023-04-19T13:21+0500

2023-04-19T13:52+0500

узбекистан

сахар

сырье

производство

модернизация

завод

экономика

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ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Правительство Узбекистана разработало меры по предотвращению рисков, с которыми могут столкнуться предприятия по производству и реализации сахарной продукции в 2023 году.В настоящее время сахарные заводы республики покупают сырье в Бразилии по низким ценам по сравнению с рыночной стоимостью на мировых рынках, сообщает Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей.По состоянию на 15 апреля предприятия располагают 357 тыс. тонн сахарной продукции. Кроме того, заключены долгосрочные контракты на поставку сырья по низким ценам. Так, на склады поставят 8 тыс. тонн готового сахара и 78 тыс. тонн сырья, а к июню — 271 тыс. тонн.Кроме того, в целях бесперебойного снабжения внутреннего рынка сахарной продукцией предприятия модернизируют производственные мощности. На первом этапе (до 1 мая 2023 года) их увеличат на 25% по сравнению с прошлым годом.Это позволит производить 2,5 тонны сахара в сутки, а также довести объем годового производства с 600 тыс. до 1 млн тонн.Наряду с этим правительство принимает соответствующие меры по обеспечению населения республики сахаром и мучными изделиями в достаточном количестве и по приемлемым ценам.На сегодняшний день по данным Антимонопольного комитета (АМК) сахар населению продают по розничным ценам от 11 500 до 14 000 сумов, а в некоторых отдаленных районах — от 12 000 до 15 000 сумов.Читайте также:

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узбекистан сахар продукция сырье производство производители модернизация производственные мощности завод комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей