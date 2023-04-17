https://uz.sputniknews.ru/20230417/kak-v-uzbekistane-podderjat-otechestvennyx-proizvoditeley-produktov--prezident--34007379.html

Как в Узбекистане поддержат отечественных производителей продуктов – президент

Как в Узбекистане поддержат отечественных производителей продуктов – президент

Кредиты, субсидии и новые проекты – читайте в нашем материале.

2023-04-17T19:50+0500

2023-04-17T19:50+0500

2023-04-17T19:55+0500

узбекистан

общество

производство

продукты

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Сегодня президент республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по поддержке производителей продуктов питания, передает пресс-служба главы государства.Так, одной из идей стало создание в регионах молокосборочных пунктов, каждый из которых будет работать с не менее 100 домохозяйствами, заготавливающими молоко. Проект предложили финансировать за счет грантов Международного фонда сельскохозяйственного развития.Из Фонда реконструкции и развития для помощи птицеводческим хозяйствам выделят $35 млн на корм и остальные оборотные средства. Также увеличат субсидии на импорт племенных цыплят. Благодарю этим мерам, планируют увеличить производство мяса птицы до 800 тыс. тонн в год.Кроме того, президент рассмотрел меры по поддержке рыболовной сферы. Теперь естественные водоемы можно будет взять в аренду через интернет-аукцион. Более того, в этой сфере собираются реализовать 241 проект. В том числе в рамках госпрограммы "Каждая семья – предприниматель" — производители смогут взять кредиты без залога до 50 млн сумов. По прогнозам экспертов, данные меры помогут заготовить 850 тыс. тонн рыбного мяса в этом году.Также президент поставил задачу расширить работу по опылению пчелами сельскохозяйственных культур. Для этого по краям 250 тыс. садов и полей поставят ульи. Более того, в республике будут стимулировать население заниматься пчеловодством.Читайте также:

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