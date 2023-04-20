https://uz.sputniknews.ru/20230420/-gubernator-tyumen-uzbekistan-prezentaciya-neftegazovyy-klaster-preimuschestva-vystavka-innoprom-34107549.html

Губернатор Тюмени расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера

Губернатор Тюмени расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера

Презентацию нефтегазового кластера делегация Тюмени представит в Ташкенте на выставке "Иннопром. Центральная Азия".

2023-04-20T10:46+0500

2023-04-20T10:46+0500

2023-04-20T11:18+0500

тюменская область

узбекистан

ташкент

презентация

нефтегазовая отрасль

экономика

"иннопром"

выставка

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Делегация Тюменской области на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" презентует преимущества нефтегазового кластера, сообщает РИА Новости.О планах по сотрудничеству с узбекистанскими компаниями глава российского региона Александр Моор рассказал в своем Telegram-канале.Выставка пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В составе тюменской делегации — более 50 представителей региональной администрации, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса.Перед поездкой губернатор обсудил перспективы взаимодействия с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым.Узбекистан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Регион импортирует из республики овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование, а экспортирует в Узбекистан пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование, готов также поставлять полипропилен и другие товары. По данным таможенной статистики, товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом.Читайте также: Ташкент поддерживает развитие российского бизнеса в столице — Шавкат Умурзаков

тюменская область

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