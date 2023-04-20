Губернатор Тюмени расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера
10:46 20.04.2023 (обновлено: 11:18 20.04.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Никольский/
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Делегация Тюменской области на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" презентует преимущества нефтегазового кластера, сообщает РИА Новости.
О планах по сотрудничеству с узбекистанскими компаниями глава российского региона Александр Моор рассказал в своем Telegram-канале.
Выставка пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В составе тюменской делегации — более 50 представителей региональной администрации, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса.
Перед поездкой губернатор обсудил перспективы взаимодействия с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым.
"На следующей неделе с коллегами планирую работать в Ташкенте на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023". Презентуем узбекским компаниям в том числе и преимущества нефтегазового кластера. Уверен, наше сотрудничество будет только расширяться", — сообщил Моор.
Узбекистан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Регион импортирует из республики овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование, а экспортирует в Узбекистан пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование, готов также поставлять полипропилен и другие товары. По данным таможенной статистики, товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом.