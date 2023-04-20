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Губернатор Тюмени расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера
Губернатор Тюмени расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера
Презентацию нефтегазового кластера делегация Тюмени представит в Ташкенте на выставке "Иннопром. Центральная Азия".
2023-04-20T10:46+0500
2023-04-20T11:18+0500
тюменская область
узбекистан
ташкент
презентация
нефтегазовая отрасль
экономика
"иннопром"
выставка
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Делегация Тюменской области на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" презентует преимущества нефтегазового кластера, сообщает РИА Новости.О планах по сотрудничеству с узбекистанскими компаниями глава российского региона Александр Моор рассказал в своем Telegram-канале.Выставка пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В составе тюменской делегации — более 50 представителей региональной администрации, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса.Перед поездкой губернатор обсудил перспективы взаимодействия с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым.Узбекистан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Регион импортирует из республики овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование, а экспортирует в Узбекистан пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование, готов также поставлять полипропилен и другие товары. По данным таможенной статистики, товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом.Читайте также: Ташкент поддерживает развитие российского бизнеса в столице — Шавкат Умурзаков
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тюменская область узбекистан презентация нефтегазовая отрасль иннопром выставка
тюменская область узбекистан презентация нефтегазовая отрасль иннопром выставка

Губернатор Тюмени расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера

10:46 20.04.2023 (обновлено: 11:18 20.04.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Делегация Тюменской области на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" презентует преимущества нефтегазового кластера, сообщает РИА Новости.
О планах по сотрудничеству с узбекистанскими компаниями глава российского региона Александр Моор рассказал в своем Telegram-канале.
Выставка пройдет в Ташкенте с 24 по 26 апреля. В составе тюменской делегации — более 50 представителей региональной администрации, деловых кругов и инфраструктуры поддержки бизнеса.
Перед поездкой губернатор обсудил перспективы взаимодействия с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым.

"На следующей неделе с коллегами планирую работать в Ташкенте на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023". Презентуем узбекским компаниям в том числе и преимущества нефтегазового кластера. Уверен, наше сотрудничество будет только расширяться", — сообщил Моор.

Узбекистан традиционно входит в число основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Регион импортирует из республики овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование, а экспортирует в Узбекистан пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование, готов также поставлять полипропилен и другие товары. По данным таможенной статистики, товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом.
Читайте также: Ташкент поддерживает развитие российского бизнеса в столице — Шавкат Умурзаков
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