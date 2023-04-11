https://uz.sputniknews.ru/20230411/tashkent-podderzhivaet-razvitie-rossiyskogo-biznesa-stolice-shavkat-umurzakov-33766229.html

Ташкент поддерживает развитие российского бизнеса в столице — Шавкат Умурзаков

Ташкент поддерживает развитие российского бизнеса в столице — Шавкат Умурзаков

Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и посол России в Узбекистане Олег Мальгинов 10 апреля провели встречу. 11.04.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

общество

посол

встреча

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков и посол России в Узбекистане Олег Мальгинов 10 апреля провели встречу, на которой обсудили дальнейшее развитие экономических, культурно-гуманитарных и других связей между двумя странами, сообщает пресс-служба городской администрации.Как отметил Шавкат Умурзаков, эффективный диалог между главами двух государств Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым создал прочную базу современным темпам развития взаимоотношений между странами.И.о. хокима также подчеркнул, что администрация Ташкента поддерживает присутствие и развитие российского бизнеса в столице. Кроме того, рассмотрят и изучат предложения и проекты в таких сферах, как цифровизация, туризм, научно-техническое развитие, медицина, образование, культурно-гуманитарное взаимодействие.Между тем, ввиду динамичного развития взаимных экономических, торговых, политических и других связей, целесообразно активировать диалог между столицей Узбекистана и российскими регионами, отметил Олег Мальгинов.Также посол подчеркнул заинтересованность российских предприятий в сотрудничестве в сфере обновления и развития энергетической инфраструктуры, выразил готовность к поддержке и взаимодействию в данном направлении.По итогам встречи, стороны выразили уверенность, что международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия", которая пройдёт 24 — 26 апреля в Ташкенте, станет эффективной площадкой для достижения этих целей.

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