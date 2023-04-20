https://uz.sputniknews.ru/20230420/indiya-chislennost-naseleniya-bolshe-chem-kitay-34115786.html

Стало известно, какая страна по численности населения обогнала Китай

Стало известно, какая страна по численности населения обогнала Китай

В Индии проживает почти на 3 миллиона человек больше, чем в КНР сообщил Фонд ООН в области народонаселения

2023-04-20T12:19+0500

2023-04-20T12:19+0500

2023-04-20T12:19+0500

это интересно

индия

китай

население

фонд

оон

статистика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34116334_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_48a79c8ed38769d962b4bd7bada20040.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Индия обошла КНР по численности населения с разницей в 2,9 млн человек. Такие данные опубликовали на сайте Фонда ООН в области народонаселения.В настоящее время число жителей Индии — 1,4286 млрд, Китая — 1,4257 млрд человек.К возрастной группе 0-14 лет в Индии относятся 25 % населения, в КНР — 17 %, к группе 10-19 лет — 18 и 12 % соответственно, 10-24 лет — 26 и 18 %, 15-64 лет — 68 и 69 %, старше 65 лет — 7 и 14 %.При этом Китай превосходит Индию с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни. Для женщин в КНР она составляет 82 года, а для мужчин — 76, в то время как в Индии — 74 и 71 год соответственно.Согласно отчету, демографическое разнообразие Индии дает уникальные возможности получения выгоды среди штатов страны.Читайте также: В Индии нашли редчайший алмаз-матрешку

индия

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

индия китай фонд оон статистика в мире