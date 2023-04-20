https://uz.sputniknews.ru/20230420/inoplanetyane-ugrojayut-amerike--pentagon-ne-sdaetsya-34143685.html
Инопланетяне угрожают Америке – Пентагон не сдается
Инопланетяне угрожают Америке – Пентагон не сдается
Наиболее прибыльным "бизнесом" в США остается борьба с НЛО.
2023-04-20T20:34+0500
2023-04-20T20:34+0500
2023-04-20T20:34+0500
колумнисты
сша
пентагон
нло
мнение эксперта
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Сложно продать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Однако Пентагон много лет отрабатывает методы борьбы с некими угрожающими национальной безопасности неопознанными летающими объектами, создал специальный департамент, имеет на счету несколько сбитых НЛО, и регулярно получает за это миллиарды долларов.Министерство обороны США 19 апреля отчиталось перед сенатским комитетом по вооруженным силам о работе своего "Управления по изучению аномалий во всех сферах". Неопознанные объекты (НЛО или UAP) регулярно наблюдаются в космосе, в воздухе, на земле, на воде и под водой, априори представляя угрозу для военных объектов или операций США. Профильный департамент Пентагона напряженно "работает над тем, чтобы лучше понимать и реагировать на НЛО", анализирует научную и разведывательную информацию, за неделю изучает до 650 дел (эпизодов). На случай недоверия, Пентагон представил сенату видеозаписи НЛО, снятые беспилотниками MQ-9.Совпадение наверняка случайно, и все же вечером 19 апреля в небе над Киевом произошла яркая вспышка, а затем полоса горящих обломков осветила городские улицы. Глава администрации украинского президента Андрей Ермак оперативно отверг версию поражения НЛО средствами противовоздушной обороны ВСУ. Альтернативную информацию о сходе с орбиты американского космического аппарата RHESSI не подтвердил Пентагон. Космическое агентство Украины объяснило вспышку в ночи падением крупного метеорита из потока Лирид. А киевские паблики сообщили, что упал американский спутник-разведчик – после "воздействия" российских средств радиоэлектронной борьбы. Якобы это было предупреждением Западу – накануне очередной встречи "стран-доноров" ВСУ на авиабазе Рамштайн в Германии. В тот же день издание The Washington Post сообщило, что Россия пытается с помощью системы "Тобол" нарушить работу спутников Starlink над Украиной. Как бы то ни было, дни и особенно ночи киевского режима становятся тревожнее.Ранее у побережья Аляски, Южной и Северной Каролины, и над озером Гурон в штате Мичиган истребители ВВС США за восемь дней сбили четыре НЛО, однако объекты не взрывались, обломки не найдены. НЛО над США и "Болид" над Киевом оставили много вопросов, на которые пока нет ответов. Это нормально. Непознанные тайны много лет не поддаются специалистам Пентагона. Важнее многомиллиардные ассигнования на борьбу с инопланетянами и прочими "изгоями" Земли.Defender-23: подготовка НАТО к наступлению ВСУ и горячему конфликту с РоссиейТолько бизнесГлава Министерства обороны США Ллойд Остин и его высокопоставленные соратники вчера рассказали о новых угрозах, мерах противодействия и "расценках". Кроме инопланетян, американцев тревожат российские, китайские и северокорейские разработки, принятые на вооружение перспективные ракетные комплексы всех классов и диапазонов. А противоракетная оборона Украины в ходе российской СВО обошлась добродетельному Пентагону в 35 млрд долларов. Поэтому лучшее, что Конгресс может сделать для безопасности и величия Америки, это оперативно принять Закон об обороне и военном строительстве, то есть закон о новых ассигнованиях. Запросы Министерства обороны США нескромные:Список неполный, и все же дает представление об аппетитах Пентагона, бюджет которого в текущем году составляет около $850 млрд. Сумма рекордная, хотя Америке никто не угрожает.Российский посол в США Анатолий Антонов вчера в интервью Newsweek заявил, что именно Вашингтон "в одностороннем порядке приостановил двусторонний диалог по стратегической стабильности, главной целью которого было заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков". И каков результат?Издание The Wall Street Journal признает, что самозваные борцы за демократию – Соединенные Штаты – одиноки на планете, ведь никто не любит сварливые упреки, нотации, санкции. И беспорядочный развал ведомого Америкой западного мира невозможно презентовать как "триумф" прогрессивной внешней политики.Большие деньги многих лишают разума и реалистичных целей, поэтому Пентагон гоняется за НЛО, гиперзвуковые ракеты США существуют лишь в проектах, а беспилотный космический корабль SpaceX сегодня взорвался через несколько минут после старта. Даже инопланетяне смеются над "американской мечтой" о власти над миром.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также:Путин на Херсонском направлении: оперативная обстановка в зоне СВО
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инопланетяне угрожают америке пентагон не сдается нло сша мнение эксперта новости новость политика министерство обороны сша украина всу хроленко
инопланетяне угрожают америке пентагон не сдается нло сша мнение эксперта новости новость политика министерство обороны сша украина всу хроленко
Инопланетяне угрожают Америке – Пентагон не сдается
После торговли оружием, наиболее прибыльным "бизнесом" в США остается борьба с инопланетянами, "диктаторами" и прочими "изгоями" планеты.
Сложно продать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Однако Пентагон много лет отрабатывает методы борьбы с некими угрожающими национальной безопасности неопознанными летающими объектами, создал специальный департамент, имеет на счету несколько сбитых НЛО, и регулярно получает за это миллиарды долларов.
Министерство обороны США 19 апреля отчиталось перед сенатским комитетом по вооруженным силам о работе своего "Управления по изучению аномалий во всех сферах". Неопознанные объекты (НЛО или UAP) регулярно наблюдаются в космосе, в воздухе, на земле, на воде и под водой, априори представляя угрозу для военных объектов или операций США. Профильный департамент Пентагона напряженно "работает над тем, чтобы лучше понимать и реагировать на НЛО", анализирует научную и разведывательную информацию, за неделю изучает до 650 дел (эпизодов). На случай недоверия, Пентагон представил сенату видеозаписи НЛО, снятые беспилотниками MQ-9.
Совпадение наверняка случайно, и все же вечером 19 апреля в небе над Киевом произошла яркая вспышка, а затем полоса горящих обломков осветила городские улицы. Глава администрации украинского президента Андрей Ермак оперативно отверг версию поражения НЛО средствами противовоздушной обороны ВСУ. Альтернативную информацию о сходе с орбиты американского космического аппарата RHESSI не подтвердил Пентагон. Космическое агентство Украины объяснило вспышку в ночи падением крупного метеорита из потока Лирид. А киевские паблики сообщили, что упал американский спутник-разведчик – после "воздействия" российских средств радиоэлектронной борьбы. Якобы это было предупреждением Западу – накануне очередной встречи "стран-доноров" ВСУ на авиабазе Рамштайн в Германии. В тот же день издание The Washington Post сообщило, что Россия пытается с помощью системы "Тобол" нарушить работу спутников Starlink над Украиной. Как бы то ни было, дни и особенно ночи киевского режима становятся тревожнее.
Ранее у побережья Аляски, Южной и Северной Каролины, и над озером Гурон в штате Мичиган истребители ВВС США за восемь дней сбили четыре НЛО, однако объекты не взрывались, обломки не найдены. НЛО над США и "Болид" над Киевом оставили много вопросов, на которые пока нет ответов. Это нормально. Непознанные тайны много лет не поддаются специалистам Пентагона. Важнее многомиллиардные ассигнования на борьбу с инопланетянами и прочими "изгоями" Земли.
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин и его высокопоставленные соратники вчера рассказали о новых угрозах, мерах противодействия и "расценках". Кроме инопланетян, американцев тревожат российские, китайские и северокорейские разработки, принятые на вооружение перспективные ракетные комплексы всех классов и диапазонов. А противоракетная оборона Украины в ходе российской СВО обошлась добродетельному Пентагону в 35 млрд долларов. Поэтому лучшее, что Конгресс может сделать для безопасности и величия Америки, это оперативно принять Закон об обороне и военном строительстве, то есть закон о новых ассигнованиях. Запросы Министерства обороны США нескромные:
5 млрд долларов на модернизацию космических возможностей, отслеживание ракет и инфракрасных объектов противника;
2,2 млрд долларов на перехватчик нового поколения от корпорации Lockheed Martin
2,2 млрд долларов на ракеты Standard Missile 3, Terminal High Altitude Area Defense и перехватчики Patriot PAC-3;
1,5 млрд долларов на противодействие ракетным угрозам более низкого уровня;
1,5 млрд долларов на оборону Гуама…
Список неполный, и все же дает представление об аппетитах Пентагона, бюджет которого в текущем году составляет
около $850 млрд. Сумма рекордная, хотя Америке никто не угрожает.
Российский посол в США Анатолий Антонов вчера в интервью Newsweek заявил, что именно Вашингтон "в одностороннем порядке приостановил двусторонний диалог по стратегической стабильности, главной целью которого было заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков". И каков результат?
Издание The Wall Street Journal признает, что самозваные борцы за демократию – Соединенные Штаты – одиноки на планете, ведь никто не любит сварливые упреки, нотации, санкции. И беспорядочный развал ведомого Америкой западного мира невозможно презентовать как "триумф" прогрессивной внешней политики.
Большие деньги многих лишают разума и реалистичных целей, поэтому Пентагон гоняется за НЛО, гиперзвуковые ракеты США существуют лишь в проектах, а беспилотный космический корабль SpaceX сегодня взорвался через несколько минут после старта. Даже инопланетяне смеются над "американской мечтой" о власти над миром.
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