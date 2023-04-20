https://uz.sputniknews.ru/20230420/inoplanetyane-ugrojayut-amerike--pentagon-ne-sdaetsya-34143685.html

Инопланетяне угрожают Америке – Пентагон не сдается

Инопланетяне угрожают Америке – Пентагон не сдается

Наиболее прибыльным "бизнесом" в США остается борьба с НЛО.

2023-04-20T20:34+0500

2023-04-20T20:34+0500

2023-04-20T20:34+0500

колумнисты

сша

пентагон

нло

мнение эксперта

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Сложно продать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Однако Пентагон много лет отрабатывает методы борьбы с некими угрожающими национальной безопасности неопознанными летающими объектами, создал специальный департамент, имеет на счету несколько сбитых НЛО, и регулярно получает за это миллиарды долларов.Министерство обороны США 19 апреля отчиталось перед сенатским комитетом по вооруженным силам о работе своего "Управления по изучению аномалий во всех сферах". Неопознанные объекты (НЛО или UAP) регулярно наблюдаются в космосе, в воздухе, на земле, на воде и под водой, априори представляя угрозу для военных объектов или операций США. Профильный департамент Пентагона напряженно "работает над тем, чтобы лучше понимать и реагировать на НЛО", анализирует научную и разведывательную информацию, за неделю изучает до 650 дел (эпизодов). На случай недоверия, Пентагон представил сенату видеозаписи НЛО, снятые беспилотниками MQ-9.Совпадение наверняка случайно, и все же вечером 19 апреля в небе над Киевом произошла яркая вспышка, а затем полоса горящих обломков осветила городские улицы. Глава администрации украинского президента Андрей Ермак оперативно отверг версию поражения НЛО средствами противовоздушной обороны ВСУ. Альтернативную информацию о сходе с орбиты американского космического аппарата RHESSI не подтвердил Пентагон. Космическое агентство Украины объяснило вспышку в ночи падением крупного метеорита из потока Лирид. А киевские паблики сообщили, что упал американский спутник-разведчик – после "воздействия" российских средств радиоэлектронной борьбы. Якобы это было предупреждением Западу – накануне очередной встречи "стран-доноров" ВСУ на авиабазе Рамштайн в Германии. В тот же день издание The Washington Post сообщило, что Россия пытается с помощью системы "Тобол" нарушить работу спутников Starlink над Украиной. Как бы то ни было, дни и особенно ночи киевского режима становятся тревожнее.Ранее у побережья Аляски, Южной и Северной Каролины, и над озером Гурон в штате Мичиган истребители ВВС США за восемь дней сбили четыре НЛО, однако объекты не взрывались, обломки не найдены. НЛО над США и "Болид" над Киевом оставили много вопросов, на которые пока нет ответов. Это нормально. Непознанные тайны много лет не поддаются специалистам Пентагона. Важнее многомиллиардные ассигнования на борьбу с инопланетянами и прочими "изгоями" Земли.Defender-23: подготовка НАТО к наступлению ВСУ и горячему конфликту с РоссиейТолько бизнесГлава Министерства обороны США Ллойд Остин и его высокопоставленные соратники вчера рассказали о новых угрозах, мерах противодействия и "расценках". Кроме инопланетян, американцев тревожат российские, китайские и северокорейские разработки, принятые на вооружение перспективные ракетные комплексы всех классов и диапазонов. А противоракетная оборона Украины в ходе российской СВО обошлась добродетельному Пентагону в 35 млрд долларов. Поэтому лучшее, что Конгресс может сделать для безопасности и величия Америки, это оперативно принять Закон об обороне и военном строительстве, то есть закон о новых ассигнованиях. Запросы Министерства обороны США нескромные:Список неполный, и все же дает представление об аппетитах Пентагона, бюджет которого в текущем году составляет около $850 млрд. Сумма рекордная, хотя Америке никто не угрожает.Российский посол в США Анатолий Антонов вчера в интервью Newsweek заявил, что именно Вашингтон "в одностороннем порядке приостановил двусторонний диалог по стратегической стабильности, главной целью которого было заложить основу для будущих мер по контролю над вооружениями и снижению рисков". И каков результат?Издание The Wall Street Journal признает, что самозваные борцы за демократию – Соединенные Штаты – одиноки на планете, ведь никто не любит сварливые упреки, нотации, санкции. И беспорядочный развал ведомого Америкой западного мира невозможно презентовать как "триумф" прогрессивной внешней политики.Большие деньги многих лишают разума и реалистичных целей, поэтому Пентагон гоняется за НЛО, гиперзвуковые ракеты США существуют лишь в проектах, а беспилотный космический корабль SpaceX сегодня взорвался через несколько минут после старта. Даже инопланетяне смеются над "американской мечтой" о власти над миром.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также:Путин на Херсонском направлении: оперативная обстановка в зоне СВО

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