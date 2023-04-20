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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Почему пожилым людям обязательно нужно есть болгарский перец
Почему пожилым людям обязательно нужно есть болгарский перец
Регулярно добавлять в рацион болгарский перец полезно для профилактики возрастных заболеваний.
2023-04-20T07:00+0500
2023-04-20T07:00+0500
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пожилые люди
зож
питание
врач
заболевания
профилактика
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Болгарский перец помогает предотвратить подагру и диабет, сообщает РИА Новости.Каротиноиды в его составе защищают организм от токсического действия повышенной концентрации глюкозы. Продукт также содержит калий и магний.Также он отметил, что болгарский перец подходит для профилактики возрастных заболеваний. В их числе — атеросклероз, подагра, сахарный диабет, гипертоническая болезнь.Читайте также: Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз
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пожилые люди зож питание врач заболевания профилактика это интересно
пожилые люди зож питание врач заболевания профилактика это интересно

Почему пожилым людям обязательно нужно есть болгарский перец

07:00 20.04.2023
© © Pixabay / RitaEовощи
овощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
© © Pixabay / RitaE
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Регулярно добавлять в рацион этот овощ полезно для профилактики возрастных заболеваний.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Болгарский перец помогает предотвратить подагру и диабет, сообщает РИА Новости.
Каротиноиды в его составе защищают организм от токсического действия повышенной концентрации глюкозы. Продукт также содержит калий и магний.
"Калий и магний очень хороши для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Каротиноиды выполняют функцию антиоксидантов в организме", — объяснил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Также он отметил, что болгарский перец подходит для профилактики возрастных заболеваний. В их числе — атеросклероз, подагра, сахарный диабет, гипертоническая болезнь.
Читайте также: Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз
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