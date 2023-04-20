https://uz.sputniknews.ru/20230420/pojilym-lyudyam-obyazatelno-nujno-est-bolgarskiy-perets-34077751.html

Почему пожилым людям обязательно нужно есть болгарский перец

Почему пожилым людям обязательно нужно есть болгарский перец

Регулярно добавлять в рацион болгарский перец полезно для профилактики возрастных заболеваний.

2023-04-20T07:00+0500

2023-04-20T07:00+0500

2023-04-20T07:00+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Болгарский перец помогает предотвратить подагру и диабет, сообщает РИА Новости.Каротиноиды в его составе защищают организм от токсического действия повышенной концентрации глюкозы. Продукт также содержит калий и магний.Также он отметил, что болгарский перец подходит для профилактики возрастных заболеваний. В их числе — атеросклероз, подагра, сахарный диабет, гипертоническая болезнь.Читайте также: Почему в Узбекистане подорожал болгарский перец — Минсельхоз

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пожилые люди зож питание врач заболевания профилактика это интересно