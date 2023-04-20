https://uz.sputniknews.ru/20230420/ssha-trevoga-rossiya-protivostoyanie-yadernoe-oruzhie-34110374.html

В США бьют тревогу из-за противостояния с Россией

В США бьют тревогу из-за противостояния с Россией

Соединенные Штаты не знают, как противостоять РФ и КНР, у которых есть ядерное оружие, написали обозреватели американской газеты New York Times.

2023-04-20T11:19+0500

2023-04-20T11:19+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Намерение США противостоять России и Китаю осложняет наличие ядерного оружия у Москвы и Пекина, сообщает РИА Новости.Об этом написали обозреватели американской ежедневной газеты New York Times."Мы не знаем, что делать", — сообщил им бывший сотрудник Пентагона Генри Сокольский.По мнению американских журналистов, Китай "намеревается расширить свой ядерный потенциал", изменив тем самым баланс сил на международной арене.Вместе с тем, обозреватели уточнили, что не все в США разделяют такое предложение, многие называют это "чрезмерной реакцией"."Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие", — заявил профессор Гарварда Мэтью Банн.18 апреля 2023 года руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби заявил, что США очень бы хотели провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.Читайте также: Путин показал США средний палец, приняв важного гостя в Кремле — взгляд американских СМИ

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