https://uz.sputniknews.ru/20230420/ssha-trevoga-rossiya-protivostoyanie-yadernoe-oruzhie-34110374.html
В США бьют тревогу из-за противостояния с Россией
В США бьют тревогу из-за противостояния с Россией
Соединенные Штаты не знают, как противостоять РФ и КНР, у которых есть ядерное оружие, написали обозреватели американской газеты New York Times.
2023-04-20T11:19+0500
2023-04-20T11:19+0500
2023-04-20T11:24+0500
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Намерение США противостоять России и Китаю осложняет наличие ядерного оружия у Москвы и Пекина, сообщает РИА Новости.Об этом написали обозреватели американской ежедневной газеты New York Times."Мы не знаем, что делать", — сообщил им бывший сотрудник Пентагона Генри Сокольский.По мнению американских журналистов, Китай "намеревается расширить свой ядерный потенциал", изменив тем самым баланс сил на международной арене.Вместе с тем, обозреватели уточнили, что не все в США разделяют такое предложение, многие называют это "чрезмерной реакцией"."Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие", — заявил профессор Гарварда Мэтью Банн.18 апреля 2023 года руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби заявил, что США очень бы хотели провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.Читайте также: Путин показал США средний палец, приняв важного гостя в Кремле — взгляд американских СМИ
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сша россия китай ядерное оружие в мире
сша россия китай ядерное оружие в мире
В США бьют тревогу из-за противостояния с Россией
11:19 20.04.2023 (обновлено: 11:24 20.04.2023)
NYT: Соединенные Штаты не знают, как противостоять РФ и КНР, у которых есть ядерное оружие.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik.
Намерение США противостоять России и Китаю осложняет наличие ядерного оружия у Москвы и Пекина, сообщает
РИА Новости.
Об этом написали обозреватели американской ежедневной газеты New York Times.
"Мы не знаем, что делать", — сообщил им бывший сотрудник Пентагона Генри Сокольский.
По мнению американских журналистов, Китай "намеревается расширить свой ядерный потенциал", изменив тем самым баланс сил на международной арене.
"На Капитолийском холме идет дискуссия о том, требует ли грядущее расширение китайского арсенала совершенно нового подхода. Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам", — говорится в статье.
Вместе с тем, обозреватели уточнили, что не все в США разделяют такое предложение, многие называют это "чрезмерной реакцией".
"Я считаю, что думать о том, что мы будем вести две ядерные войны одновременно — это безумие", — заявил профессор Гарварда Мэтью Банн.
18 апреля 2023 года руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби заявил, что США очень бы хотели провести переговоры с Россией и Китаем по стратегической стабильности.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.