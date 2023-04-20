https://uz.sputniknews.ru/20230420/stala-izvestna-tochnaya-data-ramazan-xayita-34104372.html

Управление мусульман Узбекистана официально объявило дату Рамазан хайита

Управление мусульман Узбекистана официально объявило дату Рамазан хайита

Первый день Рамазан хайита в этом году выпадает на пятницу — 21 апреля

2023-04-20T09:43+0500

2023-04-20T09:43+0500

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Традиционно дату Рамазан хайита Управление мусульман Узбекистана объявило накануне праздника. В этом году он выпадает на 21 апреля.Стала известна точная дата Рамазан хайита. В нашем Telegram-канале мы опубликуем информацию о выходных днях в Рамазан, точном времени праздничного намаза, работе столичного метро в эти дни. Подпишитесь и следите за обновлениями.Как отмечают Рамазан хайитХайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.Рамазан хайит — день добрых дел, день примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.Совершать мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной.Одеться в красивую, новую, чистую одежду.Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей в хайит и дать понять, что этот день является мусульманским праздником, отличным от других дней. В этот день уместно дарить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку, поиграть с ними.* Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

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