https://uz.sputniknews.ru/20230420/turtsiya-uje-sdelala-svoy-vybor-34127134.html

Турция уже сделала свой выбор

Турция уже сделала свой выбор

Весь мир ненавидит Америку, а Европа — это мул в американском конвое

2023-04-20T14:52+0500

2023-04-20T14:52+0500

2023-04-20T15:01+0500

колумнисты

в мире

политика

турция

сулейман сойлу

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/13/34060946_0:0:2858:1608_1920x0_80_0_0_f203f0a707d11260e7af484f995d9a19.jpg

То, что подобные слова говорит министр одной из стран НАТО, лишь на первый взгляд кажется странным, потому что речь идет о Турции и главе ее МВД Сулеймане Сойлу, который выступал на встрече с молодежью в Стамбуле, пишет колумнист РИА Новости. Главной мишенью критики министра была Европа, потому что для многих турок именно эта часть Запада остается привлекательной. Но ее население стареет, лидеры дискредитированы, и она лишь пытается "сохранять свои привычки":"Не существует такого понятия, как Европа, не возвеличивайте ее в своих головах. Есть Америка. Европа — это мул в конвое Америки. В ней нет ничего особенного. Европа не может вынести рациональное суждение от своего имени. Америка теряет свою репутацию. Весь мир ненавидит Америку. Европа является пешкой Америки в Африке. Все африканские государства ненавидят страны, которые их эксплуатируют, включая Францию. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что игра изменилась. Самая большая задача Турции — это достижение ее полной независимости. Турция решает эту проблему вместе с Тайипом Эрдоганом".Сойлу — не рядовой министр. Он достаточно популярная фигура и в правящей партии, и в Турции в целом. Объяснять его антиамериканские и антиевропейские выпады тем, что пять лет назад США ввели против него санкции за арест американского пастора, неправильно. Во-первых, санкции были вскоре сняты, а во-вторых — и это самое важное — Турция действительно отмежевывается от Запада. Не порывая связей с ним, но жестко отделяя себя от него в качестве самостоятельного центра силы и государства-цивилизации. Именно поэтому предстоящие менее чем через месяц президентские и парламентские выборы все называют судьбоносными. И неслучайно в предвыборной риторике правящей партии звучат откровенно антизападные заявления. И дело тут не в растущем антиамериканизме турок — хотя опросы и показывают, что абсолютное большинство считает США врагом, — а в том, что Запад сам уже давно бросил вызов Эрдогану. Не Турция вмешивается в американские внутренние дела, а Штаты — в турецкие. И это не нравится даже многим противникам действующего президента.А сам он не только уверен в своей победе уже в первом туре (хотя опросы не дают пока точного ответа, а некоторые даже отдают преимущество кандидату оппозиции Кемалю Кылычдароглу, можно практически не сомневаться в переизбрании Эрдогана во втором туре), но и делает жестко антизападные заявления: "Запад, если вы обратите внимание, говорит, что он против Эрдогана. На самом деле эта позиция не только против меня — она против всей турецкой нации. Но мой народ сорвет эту игру 14 мая. День выборов станет переломным моментом… Этими выборами Турция пошлет сигнал Западу. Эта страна больше не обращает внимание на то, что сказал бы Запад — ни при борьбе с терроризмом, ни при определении своей экономической политики".Эрдоган говорит о том, что "на этих выборах соревнуются два разных менталитета и два разных видения Турции" и они "определят не только следующие пять лет страны и нации, но и следующую четверть — и даже полвека". Это одновременно и так, и не так. Потому что осознанный выбор в пользу суверенного развития уже сделан, и даже противники Эрдогана (на самом деле в коалиции против него объединились очень разные силы), если они когда-нибудь придут к власти, уже не смогут развернуть турецкий корабль, сделать его послушным участником западного альянса. Потому что сам мир уже изменяется — и с каждым годом эти изменения будут все большими, а выгода Турции от самостоятельного плавания будет становится все очевидней.Что с этого России? У нас по-прежнему сильна туркофобия — и ни антизападная риторика Эрдогана, ни нападки Запада на него не убеждают тех, кто уверен в том, что "турок всегда предаст". Мол, это все слова, а Турция при этом и остается в НАТО, и "Байрактары" на Украину поставляет, и влияние на постсоветском пространстве наращивает (одна победа Азербайджана над Арменией в Карабахе чего стоит). Но туркофобы бьются с собственными фантомами, потому что в российском руководстве нет ни наивных людей, ни тех, кто закрывает глаза на объективную реальность.Да, у нас с Турцией исторически множество реальных и потенциальных противоречий. Но у Москвы и Анкары — и конкретно у Путина и Эрдогана — есть совсем другое стремление. Не враждовать на радость Западу, а искать решения спорных вопросов и сотрудничать везде, где это возможно и выгодно. И таких сфер становится все больше — особенно на фоне открытого конфликта Запада и России. Сильная Турция выгодна сильной России — и наоборот. И главное, что объединяет наши страны, — понимание: для того чтобы стать сильнее, нужно построить новый, многополярный миропорядок. Постзападный мир, в котором два соседних великих народа-цивилизации смогут жить по своему укладу и своим умом. И именно это категорически не устраивает Штаты в русских и турках, в Путине и Эрдогане.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

турция уже сделала свой выбор глава мвд турции сулейман сойлу заявил весь мир ненавидит америку нато запад ес европа сша вашингтон америка новости новость мнение эксперта петр акопов