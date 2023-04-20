https://uz.sputniknews.ru/20230420/uzbekistan-belarus-turizm-zhurnalisty-blogery-press-tur-34126267.html
В Узбекистан едут известные белорусские журналисты и блогеры — подробности
В Узбекистан едут известные белорусские журналисты и блогеры — подробности
В планах группы журналистов и блогеров из Беларуси — подготовка материалов и съемка видеороликов, которые повысят интерес туристов из Беларуси к истории и культуре Узбекистана.
2023-04-20T14:45+0500
2023-04-20T14:45+0500
2023-04-20T14:45+0500
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Для известных белорусских журналистов и блогеров организуют пресс-тур по Узбекистану. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма республики.Он пройдет с 20 по 27 апреля 2023 года по Самаркандской, Бухарской, Ташкентской областям и Ташкенту.Общая аудитория участников пресс-тура в соцсетях превышает 10 млн человек, поэтому подготовленные материалы и видеоролики о туристическом потенциале и богатом историческом и культурном наследии Узбекистана привлекут в республику еще больше туристов.Читайте также: 30 профессоров и студентов из Малайзии изучат архитектуру древних городов Узбекистана
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан беларусь журналисты достопримечательности туризм общество
узбекистан беларусь журналисты достопримечательности туризм общество
В Узбекистан едут известные белорусские журналисты и блогеры — подробности
В планах группы — подготовка материалов и съемка видеороликов, которые повысят интерес туристов из Беларуси к истории и культуре Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Для известных белорусских журналистов и блогеров организуют пресс-тур по Узбекистану. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма республики.
Он пройдет с 20 по 27 апреля 2023 года по Самаркандской, Бухарской, Ташкентской областям и Ташкенту.
Общая аудитория участников пресс-тура в соцсетях превышает 10 млн человек, поэтому подготовленные материалы и видеоролики о туристическом потенциале и богатом историческом и культурном наследии Узбекистана привлекут в республику еще больше туристов.