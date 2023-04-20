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Узбекистан может принять у себя форум глав регионов стран ЦА и Китая
Узбекистан может принять у себя форум глав регионов стран ЦА и Китая
Мероприятие, которое предложили организовать в 2023 году, укрепит партнерство между деловыми кругами и выявит новые точки роста.
2023-04-20T09:56+0500
2023-04-20T11:16+0500
узбекистан
ца
китай
форум
инициатива
министерство
экономика
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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. О предложении провести в Узбекистане во второй половине 2023 года форум глав регионов стран Центральной Азии и Китая, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).Глава ведомства Лазиз Кудратов озвучил данную инициативу на первом совещании министров, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность "Центральная Азия — Китай". Встреча прошла в онлайн формате.По словам Кудратова, важно продолжить работу по углублению межрегионального развития.Кудратов также отметил, что необходимо разработать системные решения, чтобы обеспечить бесперебойный грузопоток и развитие трансграничных логистических сетей между странами ЦА и КНР.Еще одна инициатива касалась разработки программы развития экономики и торговли в эпоху цифровизации. Она предусматривает создание совместной платформы интеллектуального Шелкового пути на базе IT-парков стран региона.Читайте также: Центр народной дипломатии ШОС провел в Узбекистане региональный форум
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узбекистан китай ца форум инициатива министерство
узбекистан китай ца форум инициатива министерство

Узбекистан может принять у себя форум глав регионов стран ЦА и Китая

09:56 20.04.2023 (обновлено: 11:16 20.04.2023)
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаЦентральная Азия и Китай наращивают торгово-экономическое партнёрство
Центральная Азия и Китай наращивают торгово-экономическое партнёрство - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
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Мероприятие, которое предложили организовать в 2023 году, укрепит партнерство между деловыми кругами и выявит новые точки роста.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. О предложении провести в Узбекистане во второй половине 2023 года форум глав регионов стран Центральной Азии и Китая, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).
Глава ведомства Лазиз Кудратов озвучил данную инициативу на первом совещании министров, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность "Центральная Азия — Китай". Встреча прошла в онлайн формате.
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаЦентральная Азия и Китай наращивают торгово-экономическое партнёрство
Центральная Азия и Китай наращивают торгово-экономическое партнёрство - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
Центральная Азия и Китай наращивают торгово-экономическое партнёрство
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
По словам Кудратова, важно продолжить работу по углублению межрегионального развития.

"В данном контексте предложено провести форум глав регионов стран Центральной Азии и Китая во втором полугодии в Узбекистане в целях укрепления партнерства между деловыми кругами и выявления новых точек роста", — говорится в сообщении на сайте МИПТ.

Кудратов также отметил, что необходимо разработать системные решения, чтобы обеспечить бесперебойный грузопоток и развитие трансграничных логистических сетей между странами ЦА и КНР.
Еще одна инициатива касалась разработки программы развития экономики и торговли в эпоху цифровизации. Она предусматривает создание совместной платформы интеллектуального Шелкового пути на базе IT-парков стран региона.
Читайте также: Центр народной дипломатии ШОС провел в Узбекистане региональный форум
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