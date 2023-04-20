https://uz.sputniknews.ru/20230420/uzbekistan-iniciativa-forum-glavy-regiony-strany-centralnoy-azii-kitay-34104430.html

Узбекистан может принять у себя форум глав регионов стран ЦА и Китая

Узбекистан может принять у себя форум глав регионов стран ЦА и Китая

Мероприятие, которое предложили организовать в 2023 году, укрепит партнерство между деловыми кругами и выявит новые точки роста.

2023-04-20T09:56+0500

2023-04-20T09:56+0500

2023-04-20T11:16+0500

узбекистан

ца

китай

форум

инициатива

министерство

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34104700_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_7c79b382178a3d208daf20c9eca83ebd.jpg

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. О предложении провести в Узбекистане во второй половине 2023 года форум глав регионов стран Центральной Азии и Китая, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли республики (МИПТ).Глава ведомства Лазиз Кудратов озвучил данную инициативу на первом совещании министров, ответственных за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность "Центральная Азия — Китай". Встреча прошла в онлайн формате.По словам Кудратова, важно продолжить работу по углублению межрегионального развития.Кудратов также отметил, что необходимо разработать системные решения, чтобы обеспечить бесперебойный грузопоток и развитие трансграничных логистических сетей между странами ЦА и КНР.Еще одна инициатива касалась разработки программы развития экономики и торговли в эпоху цифровизации. Она предусматривает создание совместной платформы интеллектуального Шелкового пути на базе IT-парков стран региона.Читайте также: Центр народной дипломатии ШОС провел в Узбекистане региональный форум

узбекистан

ца

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан китай ца форум инициатива министерство