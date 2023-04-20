https://uz.sputniknews.ru/20230420/uzbekistan-tashkent-ekoakciya-sohranim-derevya-34132951.html

В Ташкенте начали спасать деревья, замурованные в асфальт

В Ташкенте начали спасать деревья, замурованные в асфальт

В рамках экоакции вокруг стволов деревьев уберут асфальт и бетон, а также снимут с них рекламные баннеры и уличную подсветку.

2023-04-20T16:25+0500

2023-04-20T16:25+0500

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узбекистан

ташкент

экологическая акция

деревья

асфальт

спасение

общество

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ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столице Узбекистана стартовала экоакция “Сохраним деревья”, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов республики.Ее проводят по инициативе главы ведомства Азиза Абдухакимова.Сегодня на ташкентских улицах немало деревьев, замурованных в асфальт или бетон. Это уменьшает доступ воздуха к корням, вызывая риск их повреждения и гибели. От установки приборов ночного освещения также страдают стволы и кроны зеленых насаждений.После предварительного изучения, в первую очередь планируют освободить от асфальта 250 видов деревьев, растущих вдоль обочин 11 больших дорог.Затем акция продолжится во всех регионах Узбекистана.Чтобы усилить защиту и охрану деревьев министерством природных ресурсов запущен Telegram-бот @ecogovuz_bot , куда население может отправлять сообщения в о поврежденных деревьях.Читайте также: В Узбекистане деревьев памяти становится больше — фото

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