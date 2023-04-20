В Ташкенте начали спасать деревья, замурованные в асфальт
16:25 20.04.2023 (обновлено: 16:42 20.04.2023)
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
В рамках экоакции вокруг стволов деревьев уберут асфальт и бетон, а также снимут с них рекламные баннеры и уличную подсветку.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столице Узбекистана стартовала экоакция “Сохраним деревья”, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов республики.
Ее проводят по инициативе главы ведомства Азиза Абдухакимова.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
В Ташкенте стартовала экоакция
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Сегодня на ташкентских улицах немало деревьев, замурованных в асфальт или бетон. Это уменьшает доступ воздуха к корням, вызывая риск их повреждения и гибели. От установки приборов ночного освещения также страдают стволы и кроны зеленых насаждений.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
В Ташкенте стартовала экоакция
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
“Экоакция “Сохраним деревья" направлена на освобождение деревьев от бетонного и асфальтового покрытия, пластикового освещения (гирлянды, лампочки) и рекламных баннеров. Министерством осуществляется сбор заявок от жителей, а проблемы, мешающие естественному процессу роста деревьев, будут устранять совместно с отделами благоустройства и активистами микрорайона”, — рассказал Абдухакимов.
После предварительного изучения, в первую очередь планируют освободить от асфальта 250 видов деревьев, растущих вдоль обочин 11 больших дорог.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
В Ташкенте стартовала экоакция
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Затем акция продолжится во всех регионах Узбекистана.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
В Ташкенте стартовала экоакция
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Чтобы усилить защиту и охрану деревьев министерством природных ресурсов запущен Telegram-бот @ecogovuz_bot , куда население может отправлять сообщения в о поврежденных деревьях.
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