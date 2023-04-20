Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230420/uzbekistan-tashkent-ekoakciya-sohranim-derevya-34132951.html
В Ташкенте начали спасать деревья, замурованные в асфальт
В Ташкенте начали спасать деревья, замурованные в асфальт
В рамках экоакции вокруг стволов деревьев уберут асфальт и бетон, а также снимут с них рекламные баннеры и уличную подсветку.
2023-04-20T16:25+0500
2023-04-20T16:42+0500
узбекистан
ташкент
экологическая акция
деревья
асфальт
спасение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34123821_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a2ab3f2dcd2baa0cab7da1ec7e8c02aa.jpg
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столице Узбекистана стартовала экоакция “Сохраним деревья”, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов республики.Ее проводят по инициативе главы ведомства Азиза Абдухакимова.Сегодня на ташкентских улицах немало деревьев, замурованных в асфальт или бетон. Это уменьшает доступ воздуха к корням, вызывая риск их повреждения и гибели. От установки приборов ночного освещения также страдают стволы и кроны зеленых насаждений.После предварительного изучения, в первую очередь планируют освободить от асфальта 250 видов деревьев, растущих вдоль обочин 11 больших дорог.Затем акция продолжится во всех регионах Узбекистана.Чтобы усилить защиту и охрану деревьев министерством природных ресурсов запущен Telegram-бот @ecogovuz_bot , куда население может отправлять сообщения в о поврежденных деревьях.Читайте также: В Узбекистане деревьев памяти становится больше — фото
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/14/34123821_48:0:1185:853_1920x0_80_0_0_86b1cd41042ed8267fe5e8681f88bc95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент экологическая акция асфальт деревья спасение общество
узбекистан ташкент экологическая акция асфальт деревья спасение общество

В Ташкенте начали спасать деревья, замурованные в асфальт

16:25 20.04.2023 (обновлено: 16:42 20.04.2023)
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
В Ташкенте стартовала экоакция - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Подписаться на
НовостиTelegram
В рамках экоакции вокруг стволов деревьев уберут асфальт и бетон, а также снимут с них рекламные баннеры и уличную подсветку.
ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. В столице Узбекистана стартовала экоакция “Сохраним деревья”, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов республики.
Ее проводят по инициативе главы ведомства Азиза Абдухакимова.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
В Ташкенте стартовала экоакция - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
В Ташкенте стартовала экоакция
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Сегодня на ташкентских улицах немало деревьев, замурованных в асфальт или бетон. Это уменьшает доступ воздуха к корням, вызывая риск их повреждения и гибели. От установки приборов ночного освещения также страдают стволы и кроны зеленых насаждений.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
В Ташкенте стартовала экоакция - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
В Ташкенте стартовала экоакция
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан

“Экоакция “Сохраним деревья" направлена на освобождение деревьев от бетонного и асфальтового покрытия, пластикового освещения (гирлянды, лампочки) и рекламных баннеров. Министерством осуществляется сбор заявок от жителей, а проблемы, мешающие естественному процессу роста деревьев, будут устранять совместно с отделами благоустройства и активистами микрорайона”, — рассказал Абдухакимов.

После предварительного изучения, в первую очередь планируют освободить от асфальта 250 видов деревьев, растущих вдоль обочин 11 больших дорог.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
В Ташкенте стартовала экоакция - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
В Ташкенте стартовала экоакция
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Затем акция продолжится во всех регионах Узбекистана.
© Министерство природных ресурсов Республики УзбекистанВ Ташкенте стартовала экоакция
В Ташкенте стартовала экоакция - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.04.2023
В Ташкенте стартовала экоакция
© Министерство природных ресурсов Республики Узбекистан
Чтобы усилить защиту и охрану деревьев министерством природных ресурсов запущен Telegram-бот @ecogovuz_bot , куда население может отправлять сообщения в о поврежденных деревьях.
Читайте также: В Узбекистане деревьев памяти становится больше — фото
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0