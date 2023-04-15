https://uz.sputniknews.ru/20230415/v-uzbekistane-derevev-pamyati-stanovitsya-bolshe-foto-33961465.html

В Узбекистане деревьев памяти становится больше — фото

В Узбекистане деревьев памяти становится больше — фото

Акция "Сад памяти" продолжается. На территории одной из столичных школ на 30 фруктовых деревьев стало больше.

2023-04-15T11:19+0500

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узбекистан

россия

россотрудничество в узбекистане

акция

память

деревья

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Более 500 деревьев за последние три года высадил Русский дом в Ташкенте вместе с "Волонтерами Победы", сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.14 апреля на территории школы № 208 Мирзо-Улугбекского района столицы на 30 фруктовых деревьев стало больше. Их посадили школьники, учителя, сотрудники Русского дома в Ташкенте и международная команда "Волонтёров Победы" в рамках акции "Сад памяти" .Пройдет время, и кто-то из этих ребят приведет в эту школу уже своего ребенка и с гордостью скажет: "Смотри, вот это дерево посадил я. 14 апреля 2023 года".Международная акция "Сад памяти" стартовала в Узбекистане в марте в преддверии 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Началась она в столичной школе №225.В прошлом году мероприятие прошло на Бекабадском металлургическом комбинате и в школе №103 в Ташкенте. Тогда её участники посадили более 60 деревьев на обеих территориях.Впервые "Сад памяти" провели в 2020 году. Инициатором акции стал президент России Владимир Путин, который лично посадил дерево памяти у Ржевского мемориала.В годы Великой Отечественной войны погибло 27 млн человек. В память о каждом из них волонтеры "Сада памяти" намерены посадить 27 млн деревьев по всему миру. На сегодняшний день к акции уже присоединились 50 государств.Читайте также:

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