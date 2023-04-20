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Стало известно время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану
Стало известно время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану
ДУМ Узбекистана объявил время праздничной молитвы в столице и других регионах республики.
2023-04-20T10:26+0500
2023-04-20T10:26+0500
2023-04-20T10:58+0500
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ТАШКЕНТ — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза на Ураза хайит.Время молитвы в Ташкенте и других регионах страны несколько отличается. Время начала намаза по областям:Как отмечают Рамазан хайитХайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.Рамазан хайит — день добрых дел, день примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.Совершать мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной.Одеться в красивую, новую, чистую одежду.Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей в хайит и дать понять, что этот день является мусульманским праздником, отличным от других дней. В этот день уместно дарить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку, поиграть с ними.Размер фитр-садакаПо данным управления, размер закят составляет 1/40 (2,5%) от стоимости 85 граммов золота — 35,7 млн. сумов.Размер фитр-садака:Желающий человек может дать любую из вышесказанных сумм, исходя из своих возможностей.
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узбекистан ислам мусульманство рамазан ураза-2023 ураза-хайит дата время праздничного намаза дум духовное управление мусульман ташкент области в какое время пройдет хайит-намаз расписание по регионам
узбекистан ислам мусульманство рамазан ураза-2023 ураза-хайит дата время праздничного намаза дум духовное управление мусульман ташкент области в какое время пройдет хайит-намаз расписание по регионам
Стало известно время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану
10:26 20.04.2023 (обновлено: 10:58 20.04.2023)
ДУМ Узбекистана объявило время праздничной молитвы в столице и других регионах республики.
ТАШКЕНТ — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза на Ураза хайит.
Время молитвы в Ташкенте и других регионах страны несколько отличается. Время начала намаза по областям:
Андижанская область — 05.50
Бухарская область — 06.20
Джизакская область — 06.10
Навоийская область — 06.20
Наманганская область — 05.50
Самаркандская область — 06.20
Сырдарьинская область — 06.00
Сурхандарьинская область — 06.15
Ташкентская область — 06.00
Ферганская область — 05.50
Хорезмская область — 06.30
Кашкадарьинская область — 06.20
Республика Каракалпакстан — 06.40
Как отмечают Рамазан хайит
Хайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.
Рамазан хайит — день добрых дел, день примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.
В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.
Совершать мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной.
Одеться в красивую, новую, чистую одежду.
Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.
Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.
В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей в хайит и дать понять, что этот день является мусульманским праздником, отличным от других дней. В этот день уместно дарить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку, поиграть с ними.
Размер фитр-садака
По данным управления, размер закят составляет 1/40 (2,5%) от стоимости 85 граммов золота — 35,7 млн. сумов.
"Тот, кто обладает этой или большей суммой, должен отделить от нее 1/40 часть (2,5%) и отдать в пользу малоимущих как закят", говорится в сообщении ДУМ.
2 килограмма пшеницы — 12 тыс. сумов;
2 килограмма изюма — 100 тыс. сумов;
4 килограмма ячменя — 20 тыс. сумов;
4 килограмма фиников — 180 тыс. сумов.
Желающий человек может дать любую из вышесказанных сумм, исходя из своих возможностей.