https://uz.sputniknews.ru/20230420/vremya-xayit-namaz-tashkent-uzbekistan-34091686.html

Стало известно время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану

Стало известно время праздничного намаза на Рамазан хайит — расписание по Узбекистану

ДУМ Узбекистана объявил время праздничной молитвы в столице и других регионах республики.

2023-04-20T10:26+0500

2023-04-20T10:26+0500

2023-04-20T10:58+0500

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ТАШКЕНТ — Sputnik. Духовное управление мусульман Узбекистана объявило время праздничного намаза на Ураза хайит.Время молитвы в Ташкенте и других регионах страны несколько отличается. Время начала намаза по областям:Как отмечают Рамазан хайитХайит — радостный день для всех мусульман, день молитвы и благодарности, счастья и помощи нуждающимся. В этот день принято отдыхать с семьей на природе, ходить в гости к родственникам, дарить друг другу подарки.Рамазан хайит — день добрых дел, день примирения и прощения обид, восстановления добрых отношений с другими людьми.В Рамазан хайит следует разговеться и поесть сладостей (фиников) перед тем, как идти на намаз.Совершать мисвак и отдельное омовение при выходе на праздничную молитву. Совершение мисвака перед всеми молитвами является сунной.Одеться в красивую, новую, чистую одежду.Перед праздничной молитвой желательно раздать фитр-садака.Следует прийти на праздничную молитву пораньше, похвально, если верующий приходит в мечеть заранее, готовится к молитве, слушает проповеди и поучения.В этот день особое внимание следует уделить тому, чтобы порадовать маленьких детей в хайит и дать понять, что этот день является мусульманским праздником, отличным от других дней. В этот день уместно дарить им подарки, отправиться с ними на прогулку в зоопарк или на детскую площадку, поиграть с ними.Размер фитр-садакаПо данным управления, размер закят составляет 1/40 (2,5%) от стоимости 85 граммов золота — 35,7 млн. сумов.Размер фитр-садака:Желающий человек может дать любую из вышесказанных сумм, исходя из своих возможностей.

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