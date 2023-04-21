Что нужно есть на завтрак – диетолог
Эксперт рассказала, что отказ от завтрака увеличивает вероятность набора лишнего веса.
На завтрак лучше всего есть сложные углеводы, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.
Кроме того, завтракать нужно в течение одного часа после пробуждения. При выборе еды не забывайте про белок.
"Необходим и источник белка: йогурт, кефир, творог, сыр, яйца, свежие фрукты или овощи, овощи можно тушеные. Допускается мясо птицы, рыба, но чаще подобную пищу употребляют во второй половине дня", — уточнила эксперт.
При этом люди, которые не любят завтракать, рискуют набрать лишний вес. Организм во второй половине дня добирает неполученные во время завтрака калории, подвела итог Круглова.
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