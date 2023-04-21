https://uz.sputniknews.ru/20230421/chto-nujno-est-na-zavtrak--dietolog--34137597.html

Что нужно есть на завтрак – диетолог

Что нужно есть на завтрак – диетолог

Отказ от завтрака увеличивает вероятность набора лишнего веса.

2023-04-21T07:02+0500

2023-04-21T07:02+0500

2023-04-21T07:02+0500

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На завтрак лучше всего есть сложные углеводы, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.Кроме того, завтракать нужно в течение одного часа после пробуждения. При выборе еды не забывайте про белок.При этом люди, которые не любят завтракать, рискуют набрать лишний вес. Организм во второй половине дня добирает неполученные во время завтрака калории, подвела итог Круглова.Читайте также:

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