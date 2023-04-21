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Что нужно есть на завтрак – диетолог
Что нужно есть на завтрак – диетолог
Отказ от завтрака увеличивает вероятность набора лишнего веса.
2023-04-21T07:02+0500
2023-04-21T07:02+0500
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На завтрак лучше всего есть сложные углеводы, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.Кроме того, завтракать нужно в течение одного часа после пробуждения. При выборе еды не забывайте про белок.При этом люди, которые не любят завтракать, рискуют набрать лишний вес. Организм во второй половине дня добирает неполученные во время завтрака калории, подвела итог Круглова.Читайте также:
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что нужно есть на завтрак что полезно есть на завтрак диетолог советы диета правильное питание пп наталья круглова здоровье питание красота советы врачей

Что нужно есть на завтрак – диетолог

07:02 21.04.2023
CC0 / Pixabay / Йогурт с фруктами и орехами
Йогурт с фруктами и орехами - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2023
CC0 / Pixabay /
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Эксперт рассказала, что отказ от завтрака увеличивает вероятность набора лишнего веса.
На завтрак лучше всего есть сложные углеводы, рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с News.ru.
Кроме того, завтракать нужно в течение одного часа после пробуждения. При выборе еды не забывайте про белок.
"Необходим и источник белка: йогурт, кефир, творог, сыр, яйца, свежие фрукты или овощи, овощи можно тушеные. Допускается мясо птицы, рыба, но чаще подобную пищу употребляют во второй половине дня", — уточнила эксперт.
При этом люди, которые не любят завтракать, рискуют набрать лишний вес. Организм во второй половине дня добирает неполученные во время завтрака калории, подвела итог Круглова.
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