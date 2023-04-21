https://uz.sputniknews.ru/20230421/reyting-makrona-dostig-rekordnogo-minimuma--34158422.html
Рейтинг Макрона достиг рекордного минимума
Рейтинг Макрона достиг рекордного минимума
Во Франции растет число людей, не поддерживающих президента
2023-04-21T15:49+0500
2023-04-21T15:49+0500
2023-04-21T15:49+0500
в мире
политика
франция
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34156709_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_59e316206213f84a34608c56ad30b736.jpg
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Рейтинг одобрения населением президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкой отметки в 26%, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр BVA.Также 32% жителей страны относятся к главе государства "скорее плохо", 41% - "очень плохо", а 84% считают, что он отдаляется от людей. При этом только 36% опрошенных французов считают, что Макрон смог сохранить свой авторитет.Кроме того, злость из-за повышения пенсионного возраста испытывают 45% жителей страны, 38% обеспокоены происходящим, а еще 63% ждут продолжения протестов.Однако данные центра показали, что большая часть сторонников Макрона, проголосовавшая за него в первом туре выборов в 2022 году, все еще поддерживает его.Специалисты связывают данную тенденцию с пенсионной реформой во Франции, против которой активно выступает население. В последний раз рейтинг французского лидера подобно падал только в 2018 году на фоне акций "желтых жилетов".Напомним, во Франции продолжаются протесты из-за повышения пенсионного возраста на два года – с 62 до 64 лет к 2030 году.Читайте также:Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику
франция
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34156709_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1aee78d4a8a8405c42e5696bddcc8f03.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рейтинг макрона достиг рекордного минимума эммануэль макрон политика франция париж пенсионная реформа митинги протесты новости новость
рейтинг макрона достиг рекордного минимума эммануэль макрон политика франция париж пенсионная реформа митинги протесты новости новость
Рейтинг Макрона достиг рекордного минимума
Как показало исследование, во Франции растет число людей, не поддерживающих политику президента.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik.
Рейтинг одобрения населением президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкой отметки в 26%, сообщает РИА Новости
со ссылкой на центр BVA.
"(Рейтинг) президента находится на самом низком уровне с 2017 года, к нему хорошо относятся 26%", - выяснил BVA.
Также 32% жителей страны относятся к главе государства "скорее плохо", 41% - "очень плохо", а 84% считают, что он отдаляется от людей. При этом только 36% опрошенных французов считают, что Макрон смог сохранить свой авторитет.
Кроме того, злость из-за повышения пенсионного возраста испытывают 45% жителей страны, 38% обеспокоены происходящим, а еще 63% ждут продолжения протестов.
Однако данные центра показали, что большая часть сторонников Макрона, проголосовавшая за него в первом туре выборов в 2022 году, все еще поддерживает его.
Специалисты связывают данную тенденцию с пенсионной реформой во Франции, против которой активно выступает население. В последний раз рейтинг французского лидера подобно падал только в 2018 году на фоне акций "желтых жилетов".
Напомним, во Франции продолжаются протесты из-за повышения пенсионного возраста на два года – с 62 до 64 лет к 2030 году.