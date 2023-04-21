https://uz.sputniknews.ru/20230421/reyting-makrona-dostig-rekordnogo-minimuma--34158422.html

Рейтинг Макрона достиг рекордного минимума

Рейтинг Макрона достиг рекордного минимума

Во Франции растет число людей, не поддерживающих президента

2023-04-21T15:49+0500

2023-04-21T15:49+0500

2023-04-21T15:49+0500

в мире

политика

франция

эммануэль макрон

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Рейтинг одобрения населением президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкой отметки в 26%, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр BVA.Также 32% жителей страны относятся к главе государства "скорее плохо", 41% - "очень плохо", а 84% считают, что он отдаляется от людей. При этом только 36% опрошенных французов считают, что Макрон смог сохранить свой авторитет.Кроме того, злость из-за повышения пенсионного возраста испытывают 45% жителей страны, 38% обеспокоены происходящим, а еще 63% ждут продолжения протестов.Однако данные центра показали, что большая часть сторонников Макрона, проголосовавшая за него в первом туре выборов в 2022 году, все еще поддерживает его.Специалисты связывают данную тенденцию с пенсионной реформой во Франции, против которой активно выступает население. В последний раз рейтинг французского лидера подобно падал только в 2018 году на фоне акций "желтых жилетов".Напомним, во Франции продолжаются протесты из-за повышения пенсионного возраста на два года – с 62 до 64 лет к 2030 году.Читайте также:Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику

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