https://uz.sputniknews.ru/20230420/ne-dostavaysya-je-ty-nikomu-amerika-unichtojaet-mirovuyu-ekonomiku-34139547.html

Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику

Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику

Вашингтон готовит новые ограничения против Китая.

2023-04-20T19:10+0500

2023-04-20T19:10+0500

2023-04-20T19:11+0500

колумнисты

америка

экономика

в мире

политика

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Речь о публикации Politico, американского издания, которое узнало о готовящемся исполнительном указе президента Джо Байдена, где бизнес обязывают уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании, пишет колумнист РИА Новости. Прежде всего в те, что производят полупроводники. А сделки в "критических секторах" вообще запретят. Ну и чтобы пакет был потолще, введут новые тарифы для товаров из КНР или что-то иное.Результат: экономисты всего мира все активнее втягиваются в тяжелый разговор о том, как же будет выглядеть этот мир, если продолжится, коротко говоря, деглобализация. То есть уничтожение единой мировой экономики с ее понятными для всех правилами инвестиций, торговли и прочего. И представьте: то, что может из этого процесса выйти, никому не нравится. А раз так, то деглобализации десятки стран стараются помешать — вместе или по отдельности.Посмотрим на сюжет с американо-китайским "разводом" по части сотрудничества в области биотехнологий, особенно в медицине. Этой сфере грозит то же, что и производству полупроводников. Еще в сентябре прошлого года вышел указ Джо Байдена о том, что Америка должна производить нужные лекарства сама. Китайцы ответили угрозой, что запретят экспорт в США технологий по редактированию генов и клонированию. Процесс только начинается.В чем его суть: американцы испугались того, что большую часть сырья для таблеток, то есть активные фармацевтические ингредиенты, страна получает из Китая. А это, конечно, сдерживает пламенных политиков и пропагандистов: скажешь какую-нибудь очередную гадость про Пекин — вот хотя бы что тот открывает свои полицейские участки в центре Нью-Йорка (есть такая история) — и скоро вся твоя страна будет лечиться корой дуба.Что можно сделать: допустим, переходить на поставщиков сырья для лекарств из Индии, прилагая громадные и дорогостоящие усилия по втягиванию Дели в круг верных сателлитов Вашингтона. Но ведь Индия — глобализация же — тоже сплелась с Китаем по части фармацевтики. Значит, надо создавать с нуля чисто американскую отрасль, а сколько это будет стоить и сколько времени займет?Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизмаГлавное же — как тогда будет выглядеть вся отрасль в мировом масштабе? И если забыть, что биотехнологии — это еще и создание бактерий для разложения пластиковых пакетов или новых методов добычи редкоземельных материалов, то все равно получается плохо. А именно: "биотехнологический протекционизм" приведет к тому, что лечиться повсюду в мире будет дороже — и это ударит по миллиардам людей. И понятно, что десятки правительств мира будут вас, США, ненавидеть за то, что вы по своим геополитическим соображениям ставите под угрозу благосостояние и здоровье людей.Весенний выпуск американского журнала Foreign Policy посвящают этой все более актуальной теме — начиная с того, что для мира означают слова "сделано в США" (выяснилось, что ничего, кроме дороговизны). Ключевая статья описывает общую картину, какой мир пытаются создать США, утаскивая за собой политически верных сателлитов. И там содержатся как минимум две хорошие мысли.А именно: экономика перестанет быть экономикой. Деловые решения будут приниматься из каких угодно соображений — страх перед идейным конкурентом, споры о том, чей авторитаризм авторитарнее… Эти мучения будут уделом как глав государств и правительств, так и мелких предпринимателей. И все эти люди будут вас, США с союзниками, за это ненавидеть. Особенно злы будут в менее развитых государствах, что, собственно, сегодня мы и видим как по российско-украинскому, так и по китайскому сюжету.И еще — опять же из статьи. Глобализационная экономика заставляла воинственных лидеров быть осторожнее, помнить, что неаккуратный шаг может нанести им серьезный ущерб. А если экономику разведут по идейно-политическим углам, то агрессивные политики будут еще более агрессивными. Но — снова добавим — до того как это мало с технической точки зрения исполнимое действо совершится, лидеры Запада увидят, что им сопротивляются все и их деглобализацию срывают на каждом шагу.Читайте также:

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