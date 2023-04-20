https://uz.sputniknews.ru/20230420/ne-dostavaysya-je-ty-nikomu-amerika-unichtojaet-mirovuyu-ekonomiku-34139547.html
Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику
Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику
Вашингтон готовит новые ограничения против Китая.
2023-04-20T19:10+0500
2023-04-20T19:10+0500
2023-04-20T19:11+0500
колумнисты
америка
экономика
в мире
политика
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Речь о публикации Politico, американского издания, которое узнало о готовящемся исполнительном указе президента Джо Байдена, где бизнес обязывают уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании, пишет колумнист РИА Новости. Прежде всего в те, что производят полупроводники. А сделки в "критических секторах" вообще запретят. Ну и чтобы пакет был потолще, введут новые тарифы для товаров из КНР или что-то иное.Результат: экономисты всего мира все активнее втягиваются в тяжелый разговор о том, как же будет выглядеть этот мир, если продолжится, коротко говоря, деглобализация. То есть уничтожение единой мировой экономики с ее понятными для всех правилами инвестиций, торговли и прочего. И представьте: то, что может из этого процесса выйти, никому не нравится. А раз так, то деглобализации десятки стран стараются помешать — вместе или по отдельности.Посмотрим на сюжет с американо-китайским "разводом" по части сотрудничества в области биотехнологий, особенно в медицине. Этой сфере грозит то же, что и производству полупроводников. Еще в сентябре прошлого года вышел указ Джо Байдена о том, что Америка должна производить нужные лекарства сама. Китайцы ответили угрозой, что запретят экспорт в США технологий по редактированию генов и клонированию. Процесс только начинается.В чем его суть: американцы испугались того, что большую часть сырья для таблеток, то есть активные фармацевтические ингредиенты, страна получает из Китая. А это, конечно, сдерживает пламенных политиков и пропагандистов: скажешь какую-нибудь очередную гадость про Пекин — вот хотя бы что тот открывает свои полицейские участки в центре Нью-Йорка (есть такая история) — и скоро вся твоя страна будет лечиться корой дуба.Что можно сделать: допустим, переходить на поставщиков сырья для лекарств из Индии, прилагая громадные и дорогостоящие усилия по втягиванию Дели в круг верных сателлитов Вашингтона. Но ведь Индия — глобализация же — тоже сплелась с Китаем по части фармацевтики. Значит, надо создавать с нуля чисто американскую отрасль, а сколько это будет стоить и сколько времени займет?Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизмаГлавное же — как тогда будет выглядеть вся отрасль в мировом масштабе? И если забыть, что биотехнологии — это еще и создание бактерий для разложения пластиковых пакетов или новых методов добычи редкоземельных материалов, то все равно получается плохо. А именно: "биотехнологический протекционизм" приведет к тому, что лечиться повсюду в мире будет дороже — и это ударит по миллиардам людей. И понятно, что десятки правительств мира будут вас, США, ненавидеть за то, что вы по своим геополитическим соображениям ставите под угрозу благосостояние и здоровье людей.Весенний выпуск американского журнала Foreign Policy посвящают этой все более актуальной теме — начиная с того, что для мира означают слова "сделано в США" (выяснилось, что ничего, кроме дороговизны). Ключевая статья описывает общую картину, какой мир пытаются создать США, утаскивая за собой политически верных сателлитов. И там содержатся как минимум две хорошие мысли.А именно: экономика перестанет быть экономикой. Деловые решения будут приниматься из каких угодно соображений — страх перед идейным конкурентом, споры о том, чей авторитаризм авторитарнее… Эти мучения будут уделом как глав государств и правительств, так и мелких предпринимателей. И все эти люди будут вас, США с союзниками, за это ненавидеть. Особенно злы будут в менее развитых государствах, что, собственно, сегодня мы и видим как по российско-украинскому, так и по китайскому сюжету.И еще — опять же из статьи. Глобализационная экономика заставляла воинственных лидеров быть осторожнее, помнить, что неаккуратный шаг может нанести им серьезный ущерб. А если экономику разведут по идейно-политическим углам, то агрессивные политики будут еще более агрессивными. Но — снова добавим — до того как это мало с технической точки зрения исполнимое действо совершится, лидеры Запада увидят, что им сопротивляются все и их деглобализацию срывают на каждом шагу.Читайте также:
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америка уничтожает мировую экономику сша вашингтон политика байден санкции ограничения против китая politico мировая экономика как сша влияет на мировую экономику мнение эксперта новости новость
америка уничтожает мировую экономику сша вашингтон политика байден санкции ограничения против китая politico мировая экономика как сша влияет на мировую экономику мнение эксперта новости новость
Не доставайся же ты никому: Америка уничтожает мировую экономику
19:10 20.04.2023 (обновлено: 19:11 20.04.2023)
Никогда такого не было — и вот опять: пакет, даже суперпакет санкций. Точнее, торговых ограничений — в данном случае против Китая. За что — придумают накануне введения санкций, которые ждем уже в этом месяце.
Речь о публикации Politico, американского издания, которое узнало о готовящемся исполнительном указе президента Джо Байдена, где бизнес обязывают уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании, пишет колумнист РИА Новости
. Прежде всего в те, что производят полупроводники. А сделки в "критических секторах" вообще запретят. Ну и чтобы пакет был потолще, введут новые тарифы для товаров из КНР или что-то иное.
Результат: экономисты всего мира все активнее втягиваются в тяжелый разговор о том, как же будет выглядеть этот мир, если продолжится, коротко говоря, деглобализация. То есть уничтожение единой мировой экономики с ее понятными для всех правилами инвестиций, торговли и прочего. И представьте: то, что может из этого процесса выйти, никому не нравится. А раз так, то деглобализации десятки стран стараются помешать — вместе или по отдельности.
Посмотрим на сюжет с американо-китайским "разводом" по части сотрудничества в области биотехнологий, особенно в медицине. Этой сфере грозит то же, что и производству полупроводников. Еще в сентябре прошлого года вышел указ Джо Байдена о том, что Америка должна производить нужные лекарства сама. Китайцы ответили угрозой, что запретят экспорт в США технологий по редактированию генов и клонированию. Процесс только начинается.
В чем его суть: американцы испугались того, что большую часть сырья для таблеток, то есть активные фармацевтические ингредиенты, страна получает из Китая. А это, конечно, сдерживает пламенных политиков и пропагандистов: скажешь какую-нибудь очередную гадость про Пекин — вот хотя бы что тот открывает свои полицейские участки в центре Нью-Йорка (есть такая история) — и скоро вся твоя страна будет лечиться корой дуба.
Что можно сделать: допустим, переходить на поставщиков сырья для лекарств из Индии, прилагая громадные и дорогостоящие усилия по втягиванию Дели в круг верных сателлитов Вашингтона. Но ведь Индия — глобализация же — тоже сплелась с Китаем по части фармацевтики. Значит, надо создавать с нуля чисто американскую отрасль, а сколько это будет стоить и сколько времени займет?
Главное же — как тогда будет выглядеть вся отрасль в мировом масштабе? И если забыть, что биотехнологии — это еще и создание бактерий для разложения пластиковых пакетов или новых методов добычи редкоземельных материалов, то все равно получается плохо. А именно: "биотехнологический протекционизм" приведет к тому, что лечиться повсюду в мире будет дороже — и это ударит по миллиардам людей. И понятно, что десятки правительств мира будут вас, США, ненавидеть за то, что вы по своим геополитическим соображениям ставите под угрозу благосостояние и здоровье людей.
Весенний выпуск американского журнала Foreign Policy посвящают этой все более актуальной теме — начиная с того, что для мира означают слова "сделано в США" (выяснилось, что ничего, кроме дороговизны). Ключевая статья описывает общую картину, какой мир пытаются создать США, утаскивая за собой политически верных сателлитов. И там содержатся как минимум две хорошие мысли.
А именно: экономика перестанет быть экономикой. Деловые решения будут приниматься из каких угодно соображений — страх перед идейным конкурентом, споры о том, чей авторитаризм авторитарнее… Эти мучения будут уделом как глав государств и правительств, так и мелких предпринимателей. И все эти люди будут вас, США с союзниками, за это ненавидеть. Особенно злы будут в менее развитых государствах, что, собственно, сегодня мы и видим как по российско-украинскому, так и по китайскому сюжету.
И еще — опять же из статьи. Глобализационная экономика заставляла воинственных лидеров быть осторожнее, помнить, что неаккуратный шаг может нанести им серьезный ущерб. А если экономику разведут по идейно-политическим углам, то агрессивные политики будут еще более агрессивными. Но — снова добавим — до того как это мало с технической точки зрения исполнимое действо совершится, лидеры Запада увидят, что им сопротивляются все и их деглобализацию срывают на каждом шагу.