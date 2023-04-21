https://uz.sputniknews.ru/20230421/stalo-izvestno-s-kem-sygraet-uzbekistan-v-gruppovom-etape-chm-u-20-34165992.html

Стало известно, с кем сыграет Узбекистан в групповом этапе ЧМ U-20

Стало известно, с кем сыграет Узбекистан в групповом этапе ЧМ U-20

Завершилась жеребьевка команд, участвующих в Чемпионате мира по футболу в Аргентине.

2023-04-21T20:33+0500

2023-04-21T20:33+0500

2023-04-21T20:33+0500

спорт

футбол

чемпионат мира по футболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/19/23558020_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe504480582226130d355880f87a180b.jpg

ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Международная футбольная ассоциация (FIFA) провела в прямом эфире жеребьевку команд, принимающих участие в чемпионате мира, который пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня.Всего в групповом этапе чемпионата примут участие молодежные сборные 24 стран. Их разделили на четыре корзины по рейтингу. Узбекистан попал в третью корзину.С помощью жеребьевки из команд составили шесть групп, в каждую из которых вошло по одно команде из каждой корзины.Группа AГруппа BГруппа CГруппа DГруппа EГруппа FЭтим командам предстоит состязаться внутри группы на первом этапе чемпионата. По итогам групповых игр, 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.Напомним, FIFAофициально объявила о переносе чемпионата мира в Аргентину 17 апреля. Изначально турнир должен был проходить в Индонезии, однако в связи с беспорядками в стране чемпионат решили перенести в другую страну.Читайте также: Массовый и профессиональный футбол в Узбекистане получит новое развитие

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт футбол жеребьевка молодежная команда u-20 аргентина состав групп