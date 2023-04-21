https://uz.sputniknews.ru/20230421/stalo-izvestno-s-kem-sygraet-uzbekistan-v-gruppovom-etape-chm-u-20-34165992.html
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан в групповом этапе ЧМ U-20
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан в групповом этапе ЧМ U-20
Завершилась жеребьевка команд, участвующих в Чемпионате мира по футболу в Аргентине.
2023-04-21T20:33+0500
2023-04-21T20:33+0500
2023-04-21T20:33+0500
спорт
футбол
чемпионат мира по футболу
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Международная футбольная ассоциация (FIFA) провела в прямом эфире жеребьевку команд, принимающих участие в чемпионате мира, который пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня.Всего в групповом этапе чемпионата примут участие молодежные сборные 24 стран. Их разделили на четыре корзины по рейтингу. Узбекистан попал в третью корзину.С помощью жеребьевки из команд составили шесть групп, в каждую из которых вошло по одно команде из каждой корзины.Группа AГруппа BГруппа CГруппа DГруппа EГруппа FЭтим командам предстоит состязаться внутри группы на первом этапе чемпионата. По итогам групповых игр, 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.Напомним, FIFAофициально объявила о переносе чемпионата мира в Аргентину 17 апреля. Изначально турнир должен был проходить в Индонезии, однако в связи с беспорядками в стране чемпионат решили перенести в другую страну.Читайте также: Массовый и профессиональный футбол в Узбекистане получит новое развитие
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спорт футбол жеребьевка молодежная команда u-20 аргентина состав групп
спорт футбол жеребьевка молодежная команда u-20 аргентина состав групп
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан в групповом этапе ЧМ U-20
Завершилась жеребьевка команд, участвующих в Чемпионате мира по футболу в Аргентине.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Международная футбольная ассоциация (FIFA) провела в прямом эфире жеребьевку команд, принимающих участие в чемпионате мира, который пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня.
Всего в групповом этапе чемпионата примут участие молодежные сборные 24 стран. Их разделили на четыре корзины по рейтингу. Узбекистан попал в третью корзину.
С помощью жеребьевки из команд составили шесть групп, в каждую из которых вошло по одно команде из каждой корзины.
Этим командам предстоит состязаться внутри группы на первом этапе чемпионата. По итогам групповых игр, 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.
Напомним, FIFAофициально объявила о переносе чемпионата мира в Аргентину 17 апреля. Изначально турнир должен был проходить в Индонезии, однако в связи с беспорядками в стране чемпионат решили перенести в другую страну.