https://uz.sputniknews.ru/20230408/massovyy-professionalnyy-futbol-uzbekistane-poluchit-novoe-razvitie-33696020.html

Массовый и профессиональный футбол в Узбекистане получит новое развитие

Массовый и профессиональный футбол в Узбекистане получит новое развитие

Оно предусматривает, в частности улучшение системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки футбольных тренеров, проведение фестивалей

2023-04-08T12:41+0500

2023-04-08T12:41+0500

2023-04-08T12:52+0500

узбекистан

шавкат мирзиёев

президент

постановление

футбол

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по всестороннему развитию массового и профессионального футбола", сообщает УзА.Документ предусматривает, например, на основе спецпрограмм FIFA ежегодное проведение среди молодежи, в том числе в дошкольных образовательных организациях, фестивалей и соревнований "Массовый футбол" (Grassroots), среди учащихся школ — республиканского соревнования "Футбол в школах", среди студентов вузов — республиканского соревнования "Студенческая лига".Кроме того, в стране создадут качественный спортивный резерв для сборных команд и профессиональных футбольных клубов, внедрят цифровую систему выявления и отбора талантливых футболистов.Для развития футбольных клубов, детско-юношеского и массового футбола в регионах привлекут зарубежных специалистов, а также расширят международное сотрудничество.Школы футбольного мастерства из системы Министерства молодежной политики и спорта передадут в ведение Ассоциации футбола Узбекистана и преобразуют их в футбольные академии.При ассоциации также создадут футбольные школы в Каракалпакстане, областях и Ташкенте.Согласно постановлению, в стране будут вести рейтинг деятельности негосударственных футбольных учреждений, а результаты объявлять широкой общественности.Кроме того, в Узбекистане появятся такие специалисты, как "футбольный аналитик", "футбольный селекционер" (скаут), "футбольный менеджер", "футбольный маркетолог", "футбольный врач", "футбольный психолог", "спортивный фармаколог", "спортивный диетолог". Их будут готовить в Центре подготовки специалистов футбола.В республике также создадут Фонд поддержки футбола Узбекистана.Читайте также:

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