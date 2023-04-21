https://uz.sputniknews.ru/20230421/ukrainskie-boeviki-primenyali-ximorujie-v-zaporojskoy-oblasti--rogov-34164807.html

Украинские боевики применяли химоружие в Запорожской области – Рогов

Украинские боевики применяли химоружие в Запорожской области – Рогов

С начала 2023 года было несколько случаев применения химического оружия украинской армией.

2023-04-21T18:50+0500

2023-04-21T18:50+0500

2023-04-21T19:05+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

россия

химическое оружие

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Бойцы ВСУ применили химическое оружие с помощью беспилотника в Запорожском направлении, один военнослужащий ранен. Об этом сообщил председатель движения "Мы с Россией" Владимир Рогов.На случай повторного нападения на передовую доставили костюмы химической защиты, сообщил он.С начала 2023 года было несколько случаев применения химоружия Вооруженными силами Украины. В частности, сообщалось, что в начале марта украинские военные применяли химические боеприпасы в направлении Артемовска и Донецка.Читайте также: В пасхальную ночь украинские войска обстреляли центр Донецка

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