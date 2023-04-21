https://uz.sputniknews.ru/20230421/ukrainskie-boeviki-primenyali-ximorujie-v-zaporojskoy-oblasti--rogov-34164807.html
Украинские боевики применяли химоружие в Запорожской области – Рогов
Украинские боевики применяли химоружие в Запорожской области – Рогов
С начала 2023 года было несколько случаев применения химического оружия украинской армией.
2023-04-21T18:50+0500
2023-04-21T18:50+0500
2023-04-21T19:05+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
россия
химическое оружие
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Бойцы ВСУ применили химическое оружие с помощью беспилотника в Запорожском направлении, один военнослужащий ранен. Об этом сообщил председатель движения "Мы с Россией" Владимир Рогов.На случай повторного нападения на передовую доставили костюмы химической защиты, сообщил он.С начала 2023 года было несколько случаев применения химоружия Вооруженными силами Украины. В частности, сообщалось, что в начале марта украинские военные применяли химические боеприпасы в направлении Артемовска и Донецка.Читайте также: В пасхальную ночь украинские войска обстреляли центр Донецка
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украина химическое оружие россия запорожское направление дрон беспилотник
украина химическое оружие россия запорожское направление дрон беспилотник
Украинские боевики применяли химоружие в Запорожской области – Рогов
18:50 21.04.2023 (обновлено: 19:05 21.04.2023)
С начала 2023 года было несколько случаев применения химического оружия украинской армией.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik
. Бойцы ВСУ применили химическое оружие с помощью беспилотника в Запорожском направлении, один военнослужащий ранен. Об этом сообщил
председатель движения "Мы с Россией" Владимир Рогов.
"Террористы УГИЛ попытались применить химвещество против наших бойцов на Запорожском направлении — пострадал один военный. Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьёзно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий", - написал он в своем Telegram-канале.
На случай повторного нападения на передовую доставили костюмы химической защиты, сообщил он.
С начала 2023 года было несколько случаев применения химоружия Вооруженными силами Украины. В частности, сообщалось, что в начале марта украинские военные применяли химические боеприпасы в направлении Артемовска и Донецка.