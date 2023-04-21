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Рамазан-2023
https://uz.sputniknews.ru/20230421/uraza-bayram-v-mire-photo-34158742.html
Священный праздник: как отметили Ураза-хайит в разных странах — фото
Священный праздник: как отметили Ураза-хайит в разных странах — фото
Ураза-хайит - это один из главных праздников для мусульман всего мира. Он знаменует собой окончание священного месяца Рамазан. Как верующие в разных уголках планеты отмечали этот день, смотрите в нашей фотоподборке.
2023-04-21T22:00+0500
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рамазан-2023
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рамазан хайит
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рамазан-2023 ураза байрам хайит как отметили в мире фото фотоподборка праздник окончание поста священного месяца турция индонезия газа каир египет афганистан
рамазан-2023 ураза байрам хайит как отметили в мире фото фотоподборка праздник окончание поста священного месяца турция индонезия газа каир египет афганистан

Священный праздник: как отметили Ураза-хайит в разных странах — фото

22:00 21.04.2023
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Ураза-хайит - это один из главных праздников для мусульман всего мира. Он знаменует собой окончание священного месяца Рамазан. Как верующие в разных уголках планеты отмечали этот день, смотрите в нашей фотоподборке.
© AP Photo / Mahmoud Illean

Храм Купол Скалы в комплексе мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима.

Храм Купол Скалы в комплексе мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима. - Sputnik Узбекистан
1/18
© AP Photo / Mahmoud Illean

Храм Купол Скалы в комплексе мечети Аль-Акса в Старом городе Иерусалима.

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Индонезия.

Индонезия. - Sputnik Узбекистан
2/18
© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

Индонезия.

© Sputnik / Murad Orujov / Перейти в фотобанк

Мечеть Тязяпир в Баку.

Мечеть Тязяпир в Баку. - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Murad Orujov
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Мечеть Тязяпир в Баку.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Кабул, Афганистан.

Кабул, Афганистан. - Sputnik Узбекистан
4/18
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

Кабул, Афганистан.

© AFP 2023 / Ahmed Hasan

Каир, Египет.

Каир, Египет. - Sputnik Узбекистан
5/18
© AFP 2023 / Ahmed Hasan

Каир, Египет.

© AFP 2023 / Robin Utrecht

Роттердам, Нидерланды.

Роттердам, Нидерланды. - Sputnik Узбекистан
6/18
© AFP 2023 / Robin Utrecht

Роттердам, Нидерланды.

© AFP 2023 / Devi Rahman

Песчаные дюны Парангкусумо в Бантуле, Индонезия.

Песчаные дюны Парангкусумо в Бантуле, Индонезия. - Sputnik Узбекистан
7/18
© AFP 2023 / Devi Rahman

Песчаные дюны Парангкусумо в Бантуле, Индонезия.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Московская соборная мечеть.

Московская соборная мечеть. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Московская соборная мечеть.

© AFP 2023 / Yasin Akgul

Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция.

Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция. - Sputnik Узбекистан
9/18
© AFP 2023 / Yasin Akgul

Собор Святой Софии в Стамбуле, Турция.

© AFP 2023 / Safin Hamed

Мечеть аль-Фирдус в Эрбиле, столица автономного курдского региона на севере Ирака.

Мечеть аль-Фирдус в Эрбиле, столица автономного курдского региона на севере Ирака. - Sputnik Узбекистан
10/18
© AFP 2023 / Safin Hamed

Мечеть аль-Фирдус в Эрбиле, столица автономного курдского региона на севере Ирака.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

Большая мечеть Басры, Ирак.

Большая мечеть Басры, Ирак. - Sputnik Узбекистан
11/18
© AFP 2023 / Hussein Faleh

Большая мечеть Басры, Ирак.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

Шейх Мохамед аль-Мулла, глава суннитского вакуфа Басры, раздает деньги детям, Ирак.

Шейх Мохамед аль-Мулла, глава суннитского вакуфа Басры, раздает деньги детям, Ирак. - Sputnik Узбекистан
12/18
© AFP 2023 / Hussein Faleh

Шейх Мохамед аль-Мулла, глава суннитского вакуфа Басры, раздает деньги детям, Ирак.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
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Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.

© AFP 2023 / Mahmud Hams

Газа.

Газа. - Sputnik Узбекистан
14/18
© AFP 2023 / Mahmud Hams

Газа.

© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko

Бишкек, Киргизия.

Бишкек, Киргизия. - Sputnik Узбекистан
15/18
© AFP 2023 / Vyacheslav Oseledko

Бишкек, Киргизия.

© AFP 2023

Хартум, Судан.

Хартум, Судан. - Sputnik Узбекистан
16/18
© AFP 2023

Хартум, Судан.

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Праздничная молитва на футбольном стадионе в Кувейте.

Праздничная молитва на футбольном стадионе в Кувейте. - Sputnik Узбекистан
17/18
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

Праздничная молитва на футбольном стадионе в Кувейте.

© AP Photo / Amr Nabil

Мечеть Аль-Седдик в Каире.

Мечеть Аль-Седдик в Каире. - Sputnik Узбекистан
18/18
© AP Photo / Amr Nabil

Мечеть Аль-Седдик в Каире.

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