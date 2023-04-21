Священный праздник: как отметили Ураза-хайит в разных странах — фото

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Ураза-хайит - это один из главных праздников для мусульман всего мира. Он знаменует собой окончание священного месяца Рамазан. Как верующие в разных уголках планеты отмечали этот день, смотрите в нашей фотоподборке.