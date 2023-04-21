Священный праздник: как отметили Ураза-хайит в разных странах — фото
Священный праздник: как отметили Ураза-хайит в разных странах — фото
Ураза-хайит - это один из главных праздников для мусульман всего мира. Он знаменует собой окончание священного месяца Рамазан. Как верующие в разных уголках планеты отмечали этот день, смотрите в нашей фотоподборке.
Ураза-хайит - это один из главных праздников для мусульман всего мира. Он знаменует собой окончание священного месяца Рамазан. Как верующие в разных уголках планеты отмечали этот день, смотрите в нашей фотоподборке.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети.