https://uz.sputniknews.ru/20230421/v-uzbekistane-proshel-prazdnichnyy-namaz-po-sluchayu-ramazan-hayita-video-34135068.html

В Ташкенте прошёл праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — видео

В Ташкенте прошёл праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — видео

В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев

2023-04-21T06:35+0500

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рамазан-2023

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соборная мечеть

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане празднуют Рамазан хайит.Ранним утром в мечетях страны прошли праздничные молитвы.В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев, сообщает корреспондент Spuntik Узбекистан.

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