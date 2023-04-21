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Рамазан-2023
https://uz.sputniknews.ru/20230421/v-uzbekistane-proshel-prazdnichnyy-namaz-po-sluchayu-ramazan-hayita-video-34135068.html
В Ташкенте прошёл праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — видео
В Ташкенте прошёл праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — видео
В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев
2023-04-21T06:35+0500
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рамазан-2023
узбекистан
рамазан
рамазан хайит
намаз
молитва
праздник
мечеть
соборная мечеть
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане празднуют Рамазан хайит.Ранним утром в мечетях страны прошли праздничные молитвы.В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев, сообщает корреспондент Spuntik Узбекистан.
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узбекистан ташкент рамазан хайит хайит-намаз молитва соборной мечети столицы хазрати-имам видео

В Ташкенте прошёл праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — видео

06:35 21.04.2023 (обновлено: 06:46 21.04.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровПраздничный намаз по случаю Рамазан хайита в Ташкенте
Праздничный намаз по случаю Рамазан хайита в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане празднуют Рамазан хайит.
Ранним утром в мечетях страны прошли праздничные молитвы.
В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев, сообщает корреспондент Spuntik Узбекистан.
© Sputnik/Рамиз БахтияровПраздничный намаз по случаю Рамазан хайита в Ташкенте
Праздничный намаз по случаю Рамазан хайита в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2023
Праздничный намаз по случаю Рамазан хайита в Ташкенте
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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