https://uz.sputniknews.ru/20230421/v-uzbekistane-proshel-prazdnichnyy-namaz-po-sluchayu-ramazan-hayita-video-34135068.html
В Ташкенте прошёл праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — видео
В Ташкенте прошёл праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — видео
В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев
2023-04-21T06:35+0500
2023-04-21T06:35+0500
2023-04-21T06:46+0500
рамазан-2023
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рамазан хайит
намаз
молитва
праздник
мечеть
соборная мечеть
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане празднуют Рамазан хайит.Ранним утром в мечетях страны прошли праздничные молитвы.В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев, сообщает корреспондент Spuntik Узбекистан.
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узбекистан ташкент рамазан хайит хайит-намаз молитва соборной мечети столицы хазрати-имам видео
узбекистан ташкент рамазан хайит хайит-намаз молитва соборной мечети столицы хазрати-имам видео
В Ташкенте прошёл праздничный намаз по случаю Рамазан хайита — видео
06:35 21.04.2023 (обновлено: 06:46 21.04.2023)
В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Сегодня в Узбекистане празднуют Рамазан хайит.
Ранним утром в мечетях страны прошли праздничные молитвы.
В соборной мечети столицы Хазрати-Имам на молитву собрались более тысячи ташкентцев, сообщает корреспондент Spuntik Узбекистан.