https://uz.sputniknews.ru/20230422/zachem-v-uzbekistane-devochek-privivayut-ot-virusa-papillomy-34174262.html

Зачем в Узбекистане девочек прививают от вируса папилломы

Зачем в Узбекистане девочек прививают от вируса папилломы

Вакцинация позволит сократить заболевания раком шейки матки.

2023-04-22T14:04+0500

2023-04-22T14:04+0500

2023-04-22T14:05+0500

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Узбекистане началась массовая вакцинация от вируса папилломы девочек девять лет, передает санитарно-эпидемиологический комитет.Вакцинация продлится до мая. Ее проводят ежегодно на основании национального календаря прививок.Плановая вакцинация позволит защитить девочек от заболевания раком шейки матки в будущем.Как показывает статистика, данный вид онкологии является вторым после рака молочной железы по распространению раковых заболеваний среди женщин всех возрастов в Узбекистане.По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки ежегодно диагностируют у 528 тыс. женщин во всем мире, из них 266 тыс. умирают.Читайте также:Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку

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