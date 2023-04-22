https://uz.sputniknews.ru/20230422/zachem-v-uzbekistane-devochek-privivayut-ot-virusa-papillomy-34174262.html
Зачем в Узбекистане девочек прививают от вируса папилломы
Зачем в Узбекистане девочек прививают от вируса папилломы
Вакцинация позволит сократить заболевания раком шейки матки.
2023-04-22T14:04+0500
2023-04-22T14:04+0500
2023-04-22T14:05+0500
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. В Узбекистане началась массовая вакцинация от вируса папилломы девочек девять лет, передает санитарно-эпидемиологический комитет.Вакцинация продлится до мая. Ее проводят ежегодно на основании национального календаря прививок.Плановая вакцинация позволит защитить девочек от заболевания раком шейки матки в будущем.Как показывает статистика, данный вид онкологии является вторым после рака молочной железы по распространению раковых заболеваний среди женщин всех возрастов в Узбекистане.По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки ежегодно диагностируют у 528 тыс. женщин во всем мире, из них 266 тыс. умирают.Читайте также:Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку
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зачем в узбекистане прививают девочек от папилломы министерство здравоохранения здоровье обязательная вакцинация в узбекистане от чего зачем прививают девочек в возрасте 9 лет рак шейки матки как избежать новости новость
зачем в узбекистане прививают девочек от папилломы министерство здравоохранения здоровье обязательная вакцинация в узбекистане от чего зачем прививают девочек в возрасте 9 лет рак шейки матки как избежать новости новость
Зачем в Узбекистане девочек прививают от вируса папилломы
14:04 22.04.2023 (обновлено: 14:05 22.04.2023)
Плановая вакцинация позволит в будущем сократить случаи заболевания раком шейки матки.
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
В Узбекистане началась массовая вакцинация от вируса папилломы девочек девять лет, передает
санитарно-эпидемиологический комитет.
Вакцинация продлится до мая. Ее проводят ежегодно на основании национального календаря прививок.
"С этой целью в 3138 прививочных пунктах повышена подготовка медицинских работников, по плану продолжается процесс охвата прививками 307 064 девочек 9-летнего возраста", — написано в сообщении комитета.
Плановая вакцинация позволит защитить девочек от заболевания раком шейки матки в будущем.
Как показывает статистика, данный вид онкологии является вторым после рака молочной железы по распространению раковых заболеваний среди женщин всех возрастов в Узбекистане.
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки ежегодно диагностируют у 528 тыс. женщин во всем мире, из них 266 тыс. умирают.