https://uz.sputniknews.ru/20230423/franciya-pensionnaya-reforma-profsoyuzy-zayavleniya-34183057.html
Французский профсоюз грозится оставить Каннский кинофестиваль без света
Французский профсоюз грозится оставить Каннский кинофестиваль без света
Обещания обесточить сразу несколько масштабных мероприятий связаны с пенсионной реформой во Франции.
2023-04-23T11:04+0500
2023-04-23T11:04+0500
2023-04-23T11:04+0500
франция
профсоюз
пенсионный возраст
реформа
закон
эммануэль макрон
каннский международный кинофестиваль
свет
энергетика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/14/24696564_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_e38afc7f669df1d5482e29de2e898df7.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Объединение работников энергетической отрасли Франции при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" предупредило, что может оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако (гонки ”Формулы-1”), а также турнир "Ролан Гаррос" из-за пенсионной реформы, сообщает РИА Новости.Каннский фестиваль пройдет с 16-27 мая.По словам эксперта в вопросах энергетики Анны Крети, у профсоюза действительно есть "технические средства" для достижения этих целей.Напомним, что Конституционный совет Франции 14 апреля 2023 года одобрил ключевую статью законопроекта о реформе, согласно которой к 2030 году произойдет постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. На следующий день президент Эммануэль Макрон подписал закон. После объявления решения Конституционного совета профсоюзы отказались от встречи с главой государства и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" акцию протеста.Читайте также: Рейтинг Макрона достиг рекордного минимума
франция
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/14/24696564_223:0:2952:2047_1920x0_80_0_0_9f36f501647ad1412f15d8c719ce07b8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
франция профсоюз пенсионный возраст закон эммануэль макрон каннский международный кинофестиваль свет энергетика в мире
франция профсоюз пенсионный возраст закон эммануэль макрон каннский международный кинофестиваль свет энергетика в мире
Французский профсоюз грозится оставить Каннский кинофестиваль без света
Обещания работников энергетической отрасли обесточить сразу несколько масштабных мероприятий связаны с пенсионной реформой во Франции.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik
. Объединение работников энергетической отрасли Франции при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" предупредило, что может оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако (гонки ”Формулы-1”), а также турнир "Ролан Гаррос" из-за пенсионной реформы, сообщает
РИА Новости.
"Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действий и гнева!… В мае делайте, что хотите! Каннский фестиваль, Гран-при Монако, "Ролан-Гаррос", Авиньонский фестиваль могут пройти в темноте", — говорится в заявлении объединения.
Каннский фестиваль пройдет с 16-27 мая.
По словам эксперта в вопросах энергетики Анны Крети, у профсоюза действительно есть "технические средства" для достижения этих целей.
Напомним, что Конституционный совет Франции 14 апреля 2023 года одобрил ключевую статью законопроекта о реформе, согласно которой к 2030 году произойдет постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. На следующий день президент Эммануэль Макрон подписал закон. После объявления решения Конституционного совета профсоюзы отказались от встречи с главой государства и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" акцию протеста.