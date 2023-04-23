https://uz.sputniknews.ru/20230423/franciya-pensionnaya-reforma-profsoyuzy-zayavleniya-34183057.html

Французский профсоюз грозится оставить Каннский кинофестиваль без света

Французский профсоюз грозится оставить Каннский кинофестиваль без света

Обещания обесточить сразу несколько масштабных мероприятий связаны с пенсионной реформой во Франции.

2023-04-23T11:04+0500

2023-04-23T11:04+0500

2023-04-23T11:04+0500

франция

профсоюз

пенсионный возраст

реформа

закон

эммануэль макрон

каннский международный кинофестиваль

свет

энергетика

в мире

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Объединение работников энергетической отрасли Франции при профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" предупредило, что может оставить без электричества Каннский фестиваль, Гран-при Монако (гонки ”Формулы-1”), а также турнир "Ролан Гаррос" из-за пенсионной реформы, сообщает РИА Новости.Каннский фестиваль пройдет с 16-27 мая.По словам эксперта в вопросах энергетики Анны Крети, у профсоюза действительно есть "технические средства" для достижения этих целей.Напомним, что Конституционный совет Франции 14 апреля 2023 года одобрил ключевую статью законопроекта о реформе, согласно которой к 2030 году произойдет постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет. На следующий день президент Эммануэль Макрон подписал закон. После объявления решения Конституционного совета профсоюзы отказались от встречи с главой государства и призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" акцию протеста.Читайте также: Рейтинг Макрона достиг рекордного минимума

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