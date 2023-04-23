https://uz.sputniknews.ru/20230423/intervyu-mavlyuda-urazbaeva-medsestra-uvlechenie-biznes-deti-pomosch-34135345.html

Пыталась пережить болезнь и придумала бизнес — история медсестры из Узбекистана

Пыталась пережить болезнь и придумала бизнес — история медсестры из Узбекистана

Наша героиня и подумать не могла, что создание бумажных фигурок не только избавит ее от боли, но и станет главным делом жизни.

2023-04-23T13:20+0500

2023-04-23T13:20+0500

2023-04-23T13:20+0500

узбекистан

медсестра

бизнес

болезнь

помощь

лечение

бумага

дети

обучение

общество

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Несколько лет назад медсестре Мавлюде Уразбаевой поставили диагноз – грыжа шейного отдела позвоночника. У женщины были сильные боли и практически не двигалась правая рука. Чтобы облегчить это состояние, врач посоветовал разрабатывать моторику пальцев. Так она научилась плести фигурки из бумаги.Наша героиня и подумать не могла, что создание бумажных фигурок не только избавит ее от боли, но и станет главным делом жизни.Именно это занятие привело Мавлюду Уразбаеву в детский дом, где воспитываются дети с полиомиелитом, ДЦП, и те, кто в силу каких-то обстоятельств потерял руки.Сегодня она регулярно приходит к ребятам, чтобы научить их своему ремеслу.— Насколько я знаю, у вас непростая история. Расскажите о ней.— Несколько лет назад у меня внезапно сильно заболела правая рука. Боль была такой изнуряющей, что я два месяца не могла спать по ночам. Работать этой рукой, писать что-то, даже просто поднять ее было невозможно. Мне поставили диагноз – грыжа шейного отдела позвоночника.Чтобы вылечиться, перепробовала буквально все: массажи, вытяжки… Ничего не помогало. Потом один врач сказал, что может помочь разработка моторики пальцев. И если не заняться этим сейчас, то потом будет очень трудно.Как раз в то время у меня появился ноутбук. В интернете увидела интересные поделки из бумаги. Тогда и пришла в голову идея попробовать сделать такие же. Тем более, что с материалом проблем не было — муж всегда любил читать газеты, их дома было много. Плетение из бумаги, действительно стало моим спасением. Через два месяца боль в руке стала стихать.— Как вы оказались в детском доме и стали обучать детей с инвалидностью?— Пройдя через боль и снова почувствовав руку, я решила учить детей с ограниченными возможностями. Ведь, что значит быть в таком состоянии, я узнала на себе. Поэтому я подумала, если это когда-то помогло мне, то может помочь и им. Я очень захотела, чтобы у этих детей было свое ремесло. Обратилась с предложением в интернат, где учатся дети с полиомиелитом, ДЦП, те, кто в силу каких-то обстоятельств потерял руки.Когда я впервые пришла туда, мне стало плохо. Выйдя на улицу, расплакалась и решила, что никогда больше туда не вернусь: так жалко мне было ребят.Но потом подумала: нужно пересилить себя. И я полюбила их! Сколько в них жизнелюбия, доброты, ласки, уважения к людям!— Расскажите об успехах ваших ребят.— У меня есть ученики, которые уже получили паспорт полноправных членов Ассоциации "Хунарманд", то есть они могут обучать других. Свои изделия мы продаем на нашей торговой площадке и в магазинах.Сделать красивую вещь из газеты, которую кто-то собирался выкинуть, а потом еще и продать ее за хорошие деньги — это искусство. Конечно, в Узбекистане не все могут по достоинству оценить ручную работу, но на международных торговых площадках такие изделия очень популярны. Цены порой могут доходить до нескольких сотен долларов.Сейчас это входит в моду. Можно плести не только из лозы или прутьев, но и из газет. А из бумаги, например, можно даже делать мебель. Есть договоренность с мебельной фабрикой о том, чтобы там работали мои ученики.У меня есть цель – стать омбудсменом по защите детей с ограниченными возможностями. Хочется каждому из них помочь: например, поставить протезы мальчику, который потерял руки. Я уже два года веду переговоры, чтобы получить биопротезы. Они стоят 9 тыс. долларов. Нашли спонсора, готового оплатить половину их стоимости, но родители не смогли найти недостающую сумму.Плетение – это ремесло как для детей, так и для взрослых, пенсионеров. Оно хорошо развивает не только моторику, но и мыслительные способности: здесь нужно высчитывать, соображать. Если человек мало двигается, то занимаясь рукоделием, в данном случае – плетением, он продлевает себе жизнь. И то, что я занимаюсь красивым и полезным делом – это уже достигнутая цель.Читайте также: Мечты о звездах: история узбекской девушки — разработчицы нано-спутника

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узбекистан болезнь лечение бизнес дети обучение помощь бумага медсестра общество