https://uz.sputniknews.ru/20230423/intervyu-mavlyuda-urazbaeva-medsestra-uvlechenie-biznes-deti-pomosch-video-34136063.html
Как в детском доме создают уникальные игрушки — видео
Как в детском доме создают уникальные игрушки — видео
Каждый день Мавлюды Уразбаевой начинается с уроков по плетению из бумаги. Ее ученики — дети с инвалидностью или воспитанники детских домов.
2023-04-23T18:00+0500
2023-04-23T18:00+0500
2023-04-23T18:00+0500
узбекистан
ташкент
медсестра
болезнь
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дети
общество
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бумага
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Воспитанники детского дома создают уникальные плетеные игрушки из старых газет. Изделия пользуются большим спросом у иностранцев, они готовы платить несколько сотен долларов за один такой экземпляр. А предпосылкой к проведению этих уроков стал один случай.Как-то раз, медсестра Мавлюда Уразбаева почувствовала сильные боли в правой руке. Два месяца женщина жила с непрекращающейся болью. Справиться с ней помогло хобби – плетение фигурок из бумаги. Сегодня Мавлюда – успешный ремесленник, педагог и наставница. Ее маленькие подопечные добились больших успехов и участвуют в различных конкурсах.Чтобы больше узнать об этой удивительной женщине, прочитайте интервью Sputnik.
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узбекистан ташкент медсестра бизнес болезнь обучение помощь бумага дети общество
узбекистан ташкент медсестра бизнес болезнь обучение помощь бумага дети общество
Как в детском доме создают уникальные игрушки — видео
Каждый день Мавлюды Уразбаевой начинается с уроков по плетению из бумаги. Ее ученики — дети с инвалидностью или воспитанники детских домов.
Воспитанники детского дома создают уникальные плетеные игрушки из старых газет. Изделия пользуются большим спросом у иностранцев, они готовы платить несколько сотен долларов за один такой экземпляр. А предпосылкой к проведению этих уроков стал один случай.
Как-то раз, медсестра Мавлюда Уразбаева почувствовала сильные боли в правой руке. Два месяца женщина жила с непрекращающейся болью. Справиться с ней помогло хобби – плетение фигурок из бумаги. Сегодня Мавлюда – успешный ремесленник, педагог и наставница. Ее маленькие подопечные добились больших успехов и участвуют в различных конкурсах.