https://uz.sputniknews.ru/20230423/intervyu-mavlyuda-urazbaeva-medsestra-uvlechenie-biznes-deti-pomosch-video-34136063.html

Как в детском доме создают уникальные игрушки — видео

Как в детском доме создают уникальные игрушки — видео

Каждый день Мавлюды Уразбаевой начинается с уроков по плетению из бумаги. Ее ученики — дети с инвалидностью или воспитанники детских домов.

2023-04-23T18:00+0500

2023-04-23T18:00+0500

2023-04-23T18:00+0500

узбекистан

ташкент

медсестра

болезнь

бизнес

дети

общество

обучение

помощь

бумага

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Воспитанники детского дома создают уникальные плетеные игрушки из старых газет. Изделия пользуются большим спросом у иностранцев, они готовы платить несколько сотен долларов за один такой экземпляр. А предпосылкой к проведению этих уроков стал один случай.Как-то раз, медсестра Мавлюда Уразбаева почувствовала сильные боли в правой руке. Два месяца женщина жила с непрекращающейся болью. Справиться с ней помогло хобби – плетение фигурок из бумаги. Сегодня Мавлюда – успешный ремесленник, педагог и наставница. Ее маленькие подопечные добились больших успехов и участвуют в различных конкурсах.Чтобы больше узнать об этой удивительной женщине, прочитайте интервью Sputnik.

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