https://uz.sputniknews.ru/20230423/kak-raspoznat-novyy-koronavirus-arktur-34181577.html
Как распознать новый коронавирус “арктур”
Как распознать новый коронавирус “арктур”
Новая мутация происходит от штамма "омикрон", при этом симптомы у них сильно отличаются
2023-04-23T08:45+0500
2023-04-23T08:45+0500
2023-04-23T08:45+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. О симптомах нового подварианта коронавируса “арктур” сообщил Минздрав Узбекистана.По словам ученых, новая мутация происходит от штамма "омикрон", при этом симптомы у них сильно отличаются.“Арктур” впервые обнаружили в Индии, в настоящее время его уже зафиксировали в США, Австралии, Сингапуре, Германии, России.Новый подвид в основном поражает слизистую оболочку глаз. В результате развивается конъюнктивит с зудом и покраснениями. В числе других характерных признаков — кашель и повышение температуры.По симптоматике болезнь очень похожа на сезонную аллергию. При этом, врачи практически не фиксируют у заболевших пневмонию, которая сопровождала COVID-19.Подвид XBB 1.16 арктур” — наиболее заразная версия коронавируса, поэтому эксперты прогнозируют, что вскоре она может стать станет доминирующей по всему миру.Рекомендуется вакцинироваться и проходить ревакцинацию для надежной защиты от тяжелой болезни, — сообщили в Минздраве республики.Читайте также: В США призвали готовиться к новой пандемии
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узбекистан минздрав узбекистана коронавирус covid-19 вакцинация
узбекистан минздрав узбекистана коронавирус covid-19 вакцинация
Как распознать новый коронавирус “арктур”
Новая мутация происходит от штамма "омикрон", при этом симптомы у них сильно отличаются.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik.
О симптомах нового подварианта коронавируса “арктур” сообщил
Минздрав Узбекистана.
По словам ученых, новая мутация происходит от штамма "омикрон", при этом симптомы у них сильно отличаются.
“Арктур” впервые обнаружили в Индии, в настоящее время его уже зафиксировали в США, Австралии, Сингапуре, Германии, России.
Новый подвид в основном поражает слизистую оболочку глаз. В результате развивается конъюнктивит с зудом и покраснениями. В числе других характерных признаков — кашель и повышение температуры.
По симптоматике болезнь очень похожа на сезонную аллергию. При этом, врачи практически не фиксируют у заболевших пневмонию, которая сопровождала COVID-19.
Подвид XBB 1.16 арктур” — наиболее заразная версия коронавируса, поэтому эксперты прогнозируют, что вскоре она может стать станет доминирующей по всему миру.
Рекомендуется вакцинироваться и проходить ревакцинацию для надежной защиты от тяжелой болезни, — сообщили в Минздраве республики.