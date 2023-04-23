https://uz.sputniknews.ru/20230423/kitay-strany-centralnaya-aziya-torgovlya-rost-34187278.html

Стало известно насколько увеличилась торговля между странами ЦА и Китаем

Стало известно насколько увеличилась торговля между странами ЦА и Китаем

За два первых месяца 2023 года товарооборот КНР со странами Центральной Азии вырос на 22 % , по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2023-04-23T19:06+0500

2023-04-23T19:06+0500

2023-04-23T19:06+0500

китай

центральная азия

товарооборот

торговля

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. В январе–феврале 2023 года объем торговли Китая с Узбекистаном Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном вырос на 22 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА “Дунё”.Товарооборот между КНР и этими пятью странами по итогам 2022 года составил $70,2 млрд, что является историческим рекордом. В этот же период импорт в Китай сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из центральноазиатских стран увеличился более чем на 50 %, а рост экспорта механической и электронной продукции из КНР в пять республик составил 42%.К концу 2022 года объем прямых китайских инвестиций в страны ЦА приблизился к $15 млрд.Помимо этого, страны запустили проекты сотрудничества в таких областях, как разведка, добыча и переработка нефти и газа, взаимосвязанность и цифровые технологии.Читайте также: Узбекистан может принять у себя форум глав регионов стран ЦА и Китая

китай

центральная азия

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