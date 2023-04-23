https://uz.sputniknews.ru/20230423/palcy-ruk-onemenie-prichiny-vrach-rekomendacii-34187494.html
Врач рассказал почему немеют пальцы рук
Врач рассказал почему немеют пальцы рук
В числе самых частых причин — низкий гемоглобин и сердечная патология.
2023-04-23T22:00+0500
2023-04-23T22:00+0500
2023-04-23T22:00+0500
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Чаще всего онемение пальцев наблюдается при анемии, сообщает РИА Новости.При этом состоянии в крови снижается содержание эритроцитов или гемоглобина. Уменьшается снабжение тканей кислородом, в результате человек может ощущать покалывание или онемение в пальцах рук.Другой причиной могут стать патологии сердца и сосудов.Также с онемением пальцев могут столкнуться люди, страдающие эндокринными нарушениями.Еще одна причина — авитаминоз. В случае же, если онемение сопровождается сильной головной болью, оно может быть симптомом предынсультного состояния.Врач предупредил, что онемение — очень серьезный симптом, который нельзя игнорировать. Часто оно может быть предвестником инфаркта миокарда. Если же онемение связано с физическими повреждениями, ушибами, лучше не затягивать, а сделать рентген и записаться на прием к травматологу.Читайте также: Почему пожилым людям обязательно нужно есть болгарский перец
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MIA „Rosiya Segodnya“
зож здоровье общество
Врач рассказал почему немеют пальцы рук
В числе самых частых причин — низкий гемоглобин и сердечная патология.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik.
Чаще всего онемение пальцев наблюдается при анемии, сообщает
РИА Новости.
При этом состоянии в крови снижается содержание эритроцитов или гемоглобина. Уменьшается снабжение тканей кислородом, в результате человек может ощущать покалывание или онемение в пальцах рук.
Другой причиной могут стать патологии сердца и сосудов.
"Нарушается кровообращение, в том числе и в руках. В результате кровь плохо поступает к пальцам, из-за чего они немеют", — объяснил врач-эндокринолог Андрей Жито.
Также с онемением пальцев могут столкнуться люди, страдающие эндокринными нарушениями.
"Довольно часто слышу от пациентов, у которых диагностировали эти патологии, жалобы на онемение пальцев рук", — сказал специалист.
Еще одна причина — авитаминоз. В случае же, если онемение сопровождается сильной головной болью, оно может быть симптомом предынсультного состояния.
Врач предупредил, что онемение — очень серьезный симптом, который нельзя игнорировать. Часто оно может быть предвестником инфаркта миокарда. Если же онемение связано с физическими повреждениями, ушибами, лучше не затягивать, а сделать рентген и записаться на прием к травматологу.