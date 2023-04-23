https://uz.sputniknews.ru/20230423/rossiya-posol-uzbekistan-mid-obsuzhdenie-regionalnoe-sotrudnichestvo-34181898.html

Что обсудили в МИД Узбекистана с послом России — подробности

Что обсудили в МИД Узбекистана с послом России — подробности

Стороны рассмотрели вопросы регионального сотрудничества в контексте предстоящей выставки “ИННОПРОМ. Центральная Азия”

2023-04-23T09:19+0500

2023-04-23T09:19+0500

2023-04-23T09:19+0500

россия

олег мальгинов

посол

мид узбекистана

узбекистан

"иннопром"

сотрудничество

встреча

экономика

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Перспективы регионального взаимодействия в связи с предстоящей международной промышленной выставкой “Иннопром. Центральная Азия”, обсудили заместитель главы МИД Узбекистана Бобур Усманов и посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Стороны согласовали график будущих совместных мероприятий.Также они обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне и перспективах укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства.Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет с 24 по 26 апреля 2023 года в ташкентском "Узэкспоцентре".Мероприятие проведут в новом формате. Кроме России и Узбекистана, ожидают компании из Турции, стран Южной и Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии.В рамках деловой программы участники обсудят партнерство на пространстве Евразии, организацию промышленных зон и хабов в ЦА, а также внедрение цифровизации в экономики стран-участниц и создание "умных" городов.Напомним, в 2021 году выставка "Иннопром" впервые прошла за пределами России — в Ташкенте. В апреле 2022 года форум провели в формате "Иннопром. Центральная Азия".Читайте также: Губернатор Тюмени расскажет в Узбекистане о преимуществах нефтегазового кластера

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