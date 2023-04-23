https://uz.sputniknews.ru/20230423/sergey-lavrov-rossiya-ssha-sovbez-oon-rabota-rossiyskie-zhurnalisty-vizy-otkaz-34188702.html

Реакция Лаврова на отказ в выдаче виз США российским журналистам — подробности

Реакция Лаврова на отказ в выдаче виз США российским журналистам — подробности

Глава МИД РФ: Россия не простит Соединенным Штатам невыдачу виз журналистам для работы в СБ ООН.

2023-04-23T20:54+0500

2023-04-23T20:54+0500

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россия

сергей лавров

заявление

сша

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совбез оон

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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Россия не забудет и не простит США невыдачу виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.По его словам, страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила.Также он добавил, что МИД придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы.В апреле 2023 года Россия председательствует в Совбезе ООН. Ожидают, что Лавров будет присутствовать на заседаниях 24 и 25 апреля.США начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. 19 апреля 2023 года Лавров обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, указав, что страна выдала визы не всем дипломатам.Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта 2023 года первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США, чтобы решить эту проблему. По его словам, нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточно.Читайте также: Лавров: США могут обмануть в любой момент

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