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https://uz.sputniknews.ru/20230423/sergey-lavrov-rossiya-ssha-sovbez-oon-rabota-rossiyskie-zhurnalisty-vizy-otkaz-34188702.html
Реакция Лаврова на отказ в выдаче виз США российским журналистам — подробности
Реакция Лаврова на отказ в выдаче виз США российским журналистам — подробности
Глава МИД РФ: Россия не простит Соединенным Штатам невыдачу виз журналистам для работы в СБ ООН.
2023-04-23T20:54+0500
2023-04-23T20:56+0500
россия
сергей лавров
заявление
сша
журналисты
совбез оон
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Россия не забудет и не простит США невыдачу виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.По его словам, страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила.Также он добавил, что МИД придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы.В апреле 2023 года Россия председательствует в Совбезе ООН. Ожидают, что Лавров будет присутствовать на заседаниях 24 и 25 апреля.США начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. 19 апреля 2023 года Лавров обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, указав, что страна выдала визы не всем дипломатам.Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта 2023 года первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США, чтобы решить эту проблему. По его словам, нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточно.Читайте также: Лавров: США могут обмануть в любой момент
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россия сша сергей лавров журналисты заявление совбез оон
россия сша сергей лавров журналисты заявление совбез оон

Реакция Лаврова на отказ в выдаче виз США российским журналистам — подробности

20:54 23.04.2023 (обновлено: 20:56 23.04.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2023
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Глава МИД РФ: Россия не простит Соединенным Штатам невыдачу виз журналистам для работы в СБ ООН. МИД придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Россия не забудет и не простит США невыдачу виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался", — рассказал дипломат в видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства Марии Захаровой.

По его словам, страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила.
"В общем-то, сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее", — подчеркнул Лавров.
Также он добавил, что МИД придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы.
"Постарайтесь отслеживать то, что мы там будем делать через свои каналы, правду распространяйте. Я убежден, что к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги", — обратился к журналистам глава ведомства.
В апреле 2023 года Россия председательствует в Совбезе ООН. Ожидают, что Лавров будет присутствовать на заседаниях 24 и 25 апреля.
США начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. 19 апреля 2023 года Лавров обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, указав, что страна выдала визы не всем дипломатам.
Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта 2023 года первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США, чтобы решить эту проблему. По его словам, нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточно.
Читайте также: Лавров: США могут обмануть в любой момент
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