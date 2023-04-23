Реакция Лаврова на отказ в выдаче виз США российским журналистам — подробности
20:54 23.04.2023 (обновлено: 20:56 23.04.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Глава МИД РФ: Россия не простит Соединенным Штатам невыдачу виз журналистам для работы в СБ ООН. МИД придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Россия не забудет и не простит США невыдачу виз российским журналистам для участия в работе Совбеза ООН, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.
"Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался", — рассказал дипломат в видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя ведомства Марии Захаровой.
По его словам, страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила.
"В общем-то, сделала глупость, ну и показала, чего стоят на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, о доступе к информации и так далее", — подчеркнул Лавров.
Также он добавил, что МИД придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы.
"Постарайтесь отслеживать то, что мы там будем делать через свои каналы, правду распространяйте. Я убежден, что к ней будет гораздо больше интереса проявлено во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги", — обратился к журналистам глава ведомства.
В апреле 2023 года Россия председательствует в Совбезе ООН. Ожидают, что Лавров будет присутствовать на заседаниях 24 и 25 апреля.
США начали выдавать визы российской делегации лишь в конце прошлой недели. 19 апреля 2023 года Лавров обвинил Вашингтон в грубом злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, указав, что страна выдала визы не всем дипломатам.
Российская сторона уже много лет сталкивается со сложностями при получении разрешительных документов, в первую очередь американских, для работы в различных органах ООН. В конце марта 2023 года первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил, что Москва рассчитывает на скорый запуск процедуры арбитража против США, чтобы решить эту проблему. По его словам, нарушений соглашения о стране пребывания не только в отношении России, но и других государств вполне достаточно.
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