https://uz.sputniknews.ru/20230423/uzbekistan-kitayskaya-kompaniya-proekt-stroitelstvo-agrologisticheskiy-park-34182487.html

Стало известно, что построит в Узбекистане китайская компания

Стало известно, что построит в Узбекистане китайская компания

В Хавастском районе Сырдарьинской области появится агрологистический парк. Стоимость проекта — $50 млн.

2023-04-23T10:20+0500

2023-04-23T10:20+0500

2023-04-23T10:20+0500

узбекистан

сырдарьинская область

китай

компания

сотрудничество

проект

инвестиции

экономика

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/15/30129454_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b12d6651db8c13e1969a9f8ae5de252.jpg

ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Китайская компания "CITIC Group" планирует создать в Узбекистане агрологистический центр, сообщается на сайте Минсельхоза.Детали проекта обсудили на встрече министра сельского хозяйства Азиза Воитова с делегацией КНР во главе с Йибо Вангом, заместителем генерального директора Департамента сельского хозяйства “CITIC GROUP”.Под будущий комплекс уже выбрали земельный участок площадью 32 га в Хавастском районе Сырдарьинской области. Китайские партнеры полностью проинвестируют строительство парка. Стоимость проекта — в $50 млн.На территории комплекса построят склады, вместимостью 50 тыс. тонн. Они рассчитаны на товарооборот в 300 тыс. тонн сельхозпродукции ежегодно. Здесь же организуют сортировку, переработку, хранение, охлаждение и упаковку продуктов.Также на этой локации появятся:Выпускаемую продукцию планируют поставлять на рынки Китая, Казахстана, Таджикистана и Афганистана.В свою очередь, узбекская сторона предоставит китайским партнерам всю внешнюю инфраструктуру для агрологистического парка. Вместе с тем, правительство обеспечит налоговые льготы и правовые гарантии на основании Закона “Об инвестициях и инвестиционной деятельности”, а также инвесторские визы для представителей компании.Ранее Шавкат Мирзиёев отметил необходимость задействовать все существующие в области возможности и превратить Сырдарью в "регион передовых инноваций" в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине.По словам президента, здесь полезен будет опыт Китая — страна добилась больших успехов в этих областях. Тем более, что китайские инвесторы проявляют большой интерес к региону. За последние шесть лет в городе Ширине, Мирзаабадском и Сырдарьинском районах открыли более 60 крупных промышленных предприятий. Только в 2022 году сюда привлекли свыше $250 млн китайских инвестиций.Читайте также: В Узбекистане на проекты в сельском хозяйстве привлекут $100 млн

узбекистан

сырдарьинская область

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан сырдарьинская область китай компания сотрудничество инвестиции сельское хозяйство проект экономика