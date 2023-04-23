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https://uz.sputniknews.ru/20230423/uzbekistan-kitayskaya-kompaniya-proekt-stroitelstvo-agrologisticheskiy-park-34182487.html
Стало известно, что построит в Узбекистане китайская компания
Стало известно, что построит в Узбекистане китайская компания
В Хавастском районе Сырдарьинской области появится агрологистический парк. Стоимость проекта — $50 млн.
2023-04-23T10:20+0500
2023-04-23T10:20+0500
узбекистан
сырдарьинская область
китай
компания
сотрудничество
проект
инвестиции
экономика
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Китайская компания "CITIC Group" планирует создать в Узбекистане агрологистический центр, сообщается на сайте Минсельхоза.Детали проекта обсудили на встрече министра сельского хозяйства Азиза Воитова с делегацией КНР во главе с Йибо Вангом, заместителем генерального директора Департамента сельского хозяйства “CITIC GROUP”.Под будущий комплекс уже выбрали земельный участок площадью 32 га в Хавастском районе Сырдарьинской области. Китайские партнеры полностью проинвестируют строительство парка. Стоимость проекта — в $50 млн.На территории комплекса построят склады, вместимостью 50 тыс. тонн. Они рассчитаны на товарооборот в 300 тыс. тонн сельхозпродукции ежегодно. Здесь же организуют сортировку, переработку, хранение, охлаждение и упаковку продуктов.Также на этой локации появятся:Выпускаемую продукцию планируют поставлять на рынки Китая, Казахстана, Таджикистана и Афганистана.В свою очередь, узбекская сторона предоставит китайским партнерам всю внешнюю инфраструктуру для агрологистического парка. Вместе с тем, правительство обеспечит налоговые льготы и правовые гарантии на основании Закона “Об инвестициях и инвестиционной деятельности”, а также инвесторские визы для представителей компании.Ранее Шавкат Мирзиёев отметил необходимость задействовать все существующие в области возможности и превратить Сырдарью в "регион передовых инноваций" в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине.По словам президента, здесь полезен будет опыт Китая — страна добилась больших успехов в этих областях. Тем более, что китайские инвесторы проявляют большой интерес к региону. За последние шесть лет в городе Ширине, Мирзаабадском и Сырдарьинском районах открыли более 60 крупных промышленных предприятий. Только в 2022 году сюда привлекли свыше $250 млн китайских инвестиций.Читайте также: В Узбекистане на проекты в сельском хозяйстве привлекут $100 млн
узбекистан
сырдарьинская область
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узбекистан сырдарьинская область китай компания сотрудничество инвестиции сельское хозяйство проект экономика
узбекистан сырдарьинская область китай компания сотрудничество инвестиции сельское хозяйство проект экономика

Стало известно, что построит в Узбекистане китайская компания

10:20 23.04.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвежие овощи, архивное фото
Свежие овощи, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В Хавастском районе Сырдарьинской области появится агрологистический центр. Стоимость проекта — $50 млн.
ТАШКЕНТ, 23 апр – Sputnik. Китайская компания "CITIC Group" планирует создать в Узбекистане агрологистический центр, сообщается на сайте Минсельхоза.
Детали проекта обсудили на встрече министра сельского хозяйства Азиза Воитова с делегацией КНР во главе с Йибо Вангом, заместителем генерального директора Департамента сельского хозяйства “CITIC GROUP”.
Под будущий комплекс уже выбрали земельный участок площадью 32 га в Хавастском районе Сырдарьинской области. Китайские партнеры полностью проинвестируют строительство парка. Стоимость проекта — в $50 млн.
На территории комплекса построят склады, вместимостью 50 тыс. тонн. Они рассчитаны на товарооборот в 300 тыс. тонн сельхозпродукции ежегодно. Здесь же организуют сортировку, переработку, хранение, охлаждение и упаковку продуктов.
Также на этой локации появятся:
офисы и гостиницы на 200 номеров;
таможенный пост;
автопарк;
пункт фитосанитарной и ветеринарной проверки;
приемный пункт контейнеров и другие объекты.
Выпускаемую продукцию планируют поставлять на рынки Китая, Казахстана, Таджикистана и Афганистана.
В свою очередь, узбекская сторона предоставит китайским партнерам всю внешнюю инфраструктуру для агрологистического парка. Вместе с тем, правительство обеспечит налоговые льготы и правовые гарантии на основании Закона “Об инвестициях и инвестиционной деятельности”, а также инвесторские визы для представителей компании.
Ранее Шавкат Мирзиёев отметил необходимость задействовать все существующие в области возможности и превратить Сырдарью в "регион передовых инноваций" в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве, образовании и медицине.
По словам президента, здесь полезен будет опыт Китая — страна добилась больших успехов в этих областях. Тем более, что китайские инвесторы проявляют большой интерес к региону. За последние шесть лет в городе Ширине, Мирзаабадском и Сырдарьинском районах открыли более 60 крупных промышленных предприятий. Только в 2022 году сюда привлекли свыше $250 млн китайских инвестиций.
Читайте также: В Узбекистане на проекты в сельском хозяйстве привлекут $100 млн
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